Документальный фильм об американском добровольце Расселе Бентли (позывнй "Техас"), который в 2014 году приехал из США на Донбасс, где и остался, связав свою судьбу с ДНР, Фильм снят людьми лично знавшими Рассела.



В 2024 году "Техас" был убит группой лиц из 5-й бригады, которых сейчас судят в Донецке.

Дело замять не дали, поэтому ждем выводов суда. По делу проходит 4 человека.

PS. На фестивале "Линия фронта" в Ростове познакомился с вдовой Рассела Людмилой Бентли. Мужественная женщина.