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“Наш Техас”

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Документальный фильм об американском добровольце Расселе Бентли (позывнй "Техас"), который в 2014 году приехал из США на Донбасс, где и остался, связав свою судьбу с ДНР, Фильм снят людьми лично знавшими Рассела.
 

В 2024 году "Техас" был убит группой лиц из 5-й бригады, которых сейчас судят в Донецке.
Дело замять не дали, поэтому ждем выводов суда. По делу проходит 4 человека.

PS. На фестивале "Линия фронта" в Ростове познакомился с вдовой Рассела Людмилой Бентли. Мужественная женщина.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9551845.html
Метки: Видео, герои, ДНР, донбасс, ополченцы, Россия, США
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