Главная » Видео, История, Невероятное в мире Катынь 15. Медное – показания Токарева 18:05 Сегодня 9 0 brahman Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wcWLzIuwKfE Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы Акция «Катынь» — что дальше? Новый виток одной из самых запутанных историй 20 века Медное — не захоронение польских пленных Версия Геббельса о расстреле польских офицеров Сталиным – это ложь «Германия, а не Советский Союз виновна в массовом убийстве под Смоленском, известном как Катынский расстрел», — еще раз заявил американский профессор Ферр Катынское дело: Двойное дно тверского «Мемориала»