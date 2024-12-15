Еще не было государства, не было многолюдства, но были двое в Раю, и это была семья
Мы молимся о юношах и девушках, которые устали от одиночества в поиске доброго спутника жизни. Мы просим Бога, чтобы Он умножил Свою милость в этом вопросе.
Простое стало редким. Вчера легкое сегодня стало трудным.
Все хотят счастья. Большого счастья.
Долгие годы, столетия и даже эпохи у людей был очень приземленный взгляд на брак. Никто никогда на Руси не ждал от брака счастья. В браке искали потомство, помощь в старости, спасение. И нам надо отказаться от идеи сверхзвездного сумасшедшего счастья. Не стоит его искать. Надо посуровее немножко отнестись к действительности.
Великий старец Софроний Сахаров говорил, что к концу жизни понял, что настоящий христианский брак является таким же чудом, как настоящее христианское монашество.
Супружество воспитывает в человеке все добродетели – ответственность, требовательность к себе, целомудрие, готовность защищать другого. Если бы только мы хотели учиться…
Трудно найти настоящую супружескую пару, проверенную неприятностями, несчастьями, искушениями, прошедшую через все испытания по жизни вместе. Супружеством нельзя пренебрегать. Развалите брак – будете виноваты до смерти, никогда не отплачете.
Берегите брак. Путь супружества не менее святой и не менее благословенный, чем путь монашества. Все исчезнет, а семья останется.
Мы начинаем понимать, что семья выше всего, что в супружестве надо искать спасение души.
Правильно жениться, по духу правильно, правильно жить в браке, правильно думать о браке – это так же редкостно и трудно, как быть хорошим монахом.
Но не отказывал нам еще никогда Господь в том, что нам нужно.
Девушка должна хотеть быть хорошей женой, послужить мужу, родить детей. Мужчина должен хотеть создать семью и быть главным в семье, всех защищать, содержать, кормить, за всех отвечать, всех учить – быть архиереем в маленькой семье.
Сегодня брак выходит из подземелья на свет и сияет. Простой нормальный брак. И он будет стоять наверху, и никогда не исчезнет. От Адама и Евы до последнего мужа и жены.
Протоиерей Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Семья как изначальная основа человечества
- Брак берет начало еще в Раю, где были первые двое – Адам и Ева
- Семья существовала до появления государств и многолюдства
2. Трансформация восприятия брака
- Исторически брак рассматривался утилитарно (продолжение рода, помощь в старости)
- Современный взгляд часто ориентирован на поиск "сверхзвездного счастья"
- Необходимо отказаться от идеализированных ожиданий
3. Духовная сущность брака
- Брак – такое же чудо, как монашество
- Супружество развивает добродетели: ответственность, целомудрие, готовность защищать
- Путь супружества не менее святой, чем монашеский путь
4. Традиционные роли в семье
- Девушка должна стремиться быть доброй женой, рожать детей
- Мужчина призван защищать, содержать семью, быть "архиереем малой церкви"
5. Ценность и хрупкость брака
- Брак требует постоянной заботы и внимания
- Разрушение брака – тяжелый грех
- Семья выше всего, в браке следует искать спасение души
Вывод:
Отец Андрей Ткачёв подчеркивает сакральность и глубокий духовный смысл брака. Он призывает отойти от потребительского и романтизированного подхода к созданию семьи, рассматривая брак как путь взаимного духовного роста, служения и любви. Брак – это не только социальный институт, но и возможность личностного совершенствования, где супруги помогают друг другу на пути спасения.
Дополнительный вывод:
Биологическая реальность брака далека от идеализированных представлений. Человеческая психофизиология не создана для перманентного счастья. Природа брака основана на эволюционных механизмах продолжения рода, а не на романтических иллюзиях.
Первоначальное влечение, сопровождающееся всплеском дофамина, серотонина и окситоцина, имеет временный характер. Гормональный фон стабилизируется в среднем через 2-3 года совместной жизни, и эмоциональный накал угасает. Это биологический механизм, который заставляет людей искать новых партнеров, чтобы генетически диверсифицировать потомство.
В современном обществе потребления этот механизм трансформируется в перманентный поиск новых впечатлений и сексуальных переживаний. Люди, не понимающие естественности угасания первоначальных чувств, начинают воспринимать это как потерю любви и ищут нового партнера, создавая цикл непостоянных отношений.
Для сохранения социальной стабильности необходимы внешние регуляторы брачных отношений. Обществу требуются:
- Культурные традиции, препятствующие легкому разрушению семьи
- Социальные нормы, формирующие ценность длительных отношений
- Воспитательные механизмы, объясняющие естественность изменения эмоционального фона в браке
Идеальная модель – когда внешние рамки трансформируются во внутренние убеждения. Когда люди осознанно понимают, что брак – это не только эмоциональный контракт, но и совместный проект по воспитанию детей, личностному росту и взаимной поддержке.
Однако такой уровень зрелости доступен немногим. Большинство людей остаются заложниками навязанных обществом моделей потребления, где отношения рассматриваются через призму личного комфорта и удовольствия.
Здоровое общество должно создавать систему координат, где брак воспринимается как ценность, превосходящая индивидуальные эмоциональные потребности. Где развод рассматривается не как легкий способ решения проблем, а как серьезный социальный и личностный кризис.
В этом контексте взгляд отца Андрея Ткачёва на брак как на духовный путь может быть переосмыслен не только с религиозных, но и с социально-психологических позиций – как необходимость преодоления собственных эгоистических импульсов ради создания устойчивой семейной системы.
,,,PRIVET,,,
Хорошая тема(СЕМЬЯ=брак),только вот РЕЛИГИОЗНОСТЬ
напрасно “ВСТАВЛЕНА”,как что-то само-сабою разумеющееся…
* ЭТА Тема Должна РАССМАТРИВАТЬСЯ социУМом БЕЗ религии!!!
* Эта АКТУАЛЬНАЯ Тема НЕ должна отождествляться с религией!!!
- Семья: муж=жена==дети,что может быть Важнее на Свете…
- Тяжко Это НЫНЕ сОХранить,слишком МНОГО Д@@@@А в Интернете…
- Именно ИЗ-НЕГО “текут” ГРЯЗНЫЕ “воды” – вот и РАЗВОДы…
- а ЛЕВЫЕ “партнёры”,как ПСИ-ВОРы = Рушат`ся ОПОРЫ…
- НИЧЕГО “левое” – лучшим НЕ является,а Семья РАЗРУШАЕТся… :-(
………………………………………………….
Да,ЕСЛИ Любовь В Гармонию Семейную не превращает`ся ТО…
то В-ИТОГЕ Семья – НЕ сОХраняется а РАЗРУШАЕТСЯ…
* и Это религии – абсолютно НЕ касается!
* а МОНАШЕСТВО не добродетель а ОТ`KLON`ЕНИЕМ является… :-(
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-> а ПОПом Андреем РЕЛИГИЯ – ОППять НАВЯЗЫВАЕТся…
(ЗРЯ товарищ ПОП – в ЭТОМ вопросе старается…)
(СЕМЬЯ и религия – НЕ отождествляется!!!!!)
- Всем Хорошего Настроения…И – Здравомыслия!
– Валерий Бондарик.
– Эдмонтон. Канада. 15-12-24
Спасатель тов. И.Христос иного мнения про семью в НЗ Библии канон.
А сравнить семейный путь с монашеским путём, т.е. путём живого мертвеца (монаха) может только Андроюха Ткачёв. Сатанински.
Ну и Адам с Евкой, пока не послушали Змея Праведника, то и про “брак” и “семью” ничего не знали. Господь Бог (Сатана), который их создал, им никто в плане родства. Как и Папа Карло для БуратинЫ.
Вообще брак и семья из категории общественных отношений, и к духовным имеют явно посредственное отношение, уж тем более к физиологии Адама и Евы. А вот концепция Господь Бог(Сатана) весьма интересна, как сочетание добра и зла в едином.