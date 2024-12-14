Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Александровка и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества. Отражены две контратаки подразделений ВСУ.

Противник потерял до 540 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре пикапа, 155 самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, шесть 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм гаубицу «Melara» Mod 56 итальянского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав».



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Курахово, Новоелизаветовка, Островское и Дальнее Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений противника.

Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 122 мм гаубица Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, три 152 мм гаубицы «Мста-Б» и три 122 мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника.

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122 мм гаубица Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37693 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19784 танка и других боевых бронированных машины, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19574 орудия полевой артиллерии и минометов, 29206 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России