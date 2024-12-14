Несколько источников «Военной хроники» на местах сообщают, что первое боевое применение сил специальных операций из КНДР на территории России (это важно) можно оформлять как успешное, причём по целому ряду параметров, начиная с оценки боевой обстановки и заканчивая действиями в группе, которым корейцы, как оказалось, были обучены до прибытия к месту боевой работы.

Непосредственно штурм Плёхово начался после того, как по расположению ВСУ отработала ТОС «Солнцепёк». Работа артиллерии и тяжёлых огнемётных систем позволила снять часть минных заграждений перед селом, а по прилегающим посадкам непосредственно перед штурмовкой отработали артиллерия ВС РФ и дроны, что позволило выиграть для корейских ССО немного времени на быстрый заход в Плёхово.

Активная фаза штурма длилась чуть больше четырёх часов, после чего ССО КНДР доложили об уничтожении противника и вышли из Плёхово, передав территорию группам зачистки и закрепления российской армии. Подразделения российской армии, к слову, находились рядом с населёнником ЗАДОЛГО ДО ШТУРМА, подготавливая пути подхода и собирая разведданные, а ВСУ в Плёхово к моменту начала штурма уже находились в оперативном окружении.

Очень странно, но практически сразу после успешного штурма через некоторые российские Telegram-каналы зачем-то был вброшен фейк, что, кроме корейцев, участия в штурме никто не принимал, а после предания огласке самого факта участия подразделений КНДР в штурме планы по их дальнейшему применению из-за боязни каких-то международных скандалов якобы были пересмотрены.

Руководствуясь минимально доступной логикой и критическим мышлением, которые свойственны взрослым людям, можно прийти к выводу, что без участия и обеспечения ВС РФ корейцы не смогли бы сделать в Плёхово примерно ничего и успешное завершение штурма — это исключительно результат тяжёлой и слаженной боевой работы.

Чем именно, завистью или обычным желанием хайпануть вызваны сообщения про «сугубо корейский штурм» вменяемым людям понять тяжело до сих пор.



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«Военная хроника»

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Первое боевое применение сил специальных операций (ССО) из КНДР на территории России в районе Плёхово Курской области оценивается как успешное.

2. Перед штурмом была проведена массированная подготовка:

– Использование ТОС «Солнцепёк» для снятия минных заграждений

– Артиллерийская обработка прилегающих территорий

– Применение дронов для разведки

3. Активная фаза штурма длилась чуть более 4 часов, после которых корейские ССО доложили об уничтожении противника и покинули населённый пункт.

4. Российские подразделения находились в районе Плёхово задолго до штурма, готовя пути подхода и собирая разведданные.

5. После успешной операции в некоторых российских Telegram-каналах появился фейк о том, что только корейцы участвовали в штурме, и их дальнейшее применение якобы будет пересмотрено.

Вывод:

Успешный штурм Плёхово является результатом слаженной и тщательно спланированной совместной операции российских и корейских сил специальных операций. Тезис о самостоятельности корейских подразделений не подтверждается, и их успех напрямую зависел от обеспечения и поддержки российских вооружённых сил. Попытки представить операцию как исключительно корейскую выглядят необоснованными и могут быть вызваны желанием создать информационный повод или завистью.