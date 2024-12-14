Оливы Гефсиманского сада
(для книги Кималя Маликова)
Тойво Ряннель, Андрей Поздеев, Владимир Капелько… Кималь Маликов. Ряд известных красноярских художников продолжен именем поэта неслучайно. Поэзия и изобразительное искусство сходны по сжатости информации, лаконично наполнены темой и чувствами. Открытость миру, доверие душе, обращение к истокам жизни – вот кредо столпов красноярской живописи. Становлению красноярских художественных и литературных школ, послужили не только таланты В. Сурикова, А. Поздеева, В. Капелько, Т. Ряннеля… или А. Черкасова, В. Астафьева, Р. Солнцева… но, в значительной степени, содружество сибирских авторов, их духовное братство. В этом смысле особо выделяется красноярский поэт Кималь Маликов. Как журналист он писал очерки о Вальдмане, Клейманове, Поздееве, Капелько, Ряннеле. Под впечатлением от работы Тойво Ряннеля «Горные кедры» Кималь создаёт свою первую поэму. Поэт дружил с Андреем Поздеевым, познакомился с Владимиром Капелько, которому посвятил два стихотворения. Художников сближало отношение к этому миру, видение его света и тени, добра и зла. Кималь считал В. Капелько во многом похожим на себя, внешне и по складу ума. В свою очередь, и художники были благосклонны к поэту. Последняя встреча К. Маликова и Т. Ряннеля состоялась в ноябре 2006 г. в литмузее. Основным собирателем и хранителем творчества поэта является красноярская поэтесса Марина Маликова. В оформлении данной книги были использованы работы красноярских художников В. Пилипчука и А. Поздеева.
Художника гениального из среды талантливых выделяет понимание жизни, особая философия творчества. В этом смысле показательно их обращение к вечным темам: любви, памяти, библейским истинам и восточной мудрости. Время неумолимо. Всё материальное уходит в небытиё. Циклы стихов Кималя Маликова - это тот благотворный сад, который оставляет старый садовник грядущим поколениям.
ОЛИВЫ ГЕФСИМАНСКОГО САДА
Стоп-кадр. Инерция – не в счёт.
Пространству стало тесно.
И лязг мечей, и звон щитов –
Началом благовеста.
И, милосердие храня,
Ночь выпустила коготь,
И факелы внизу чадят,
И тьма глотает копоть.
Лицом о воздух, и текут,
Охватывая стражу,
Десятки будущих Иуд
И мучеников жажды.
Кто вас собрал? Послал посыл?
Ведь вы – не просто люди,
Ушли волхвы, пришли послы,
Свидетели и судьи.
Смелей, пока жива душа,
Вы – Божии созданья,
В проём Игольного Ушка,
Через Порог Страданья.
А он стоит, глаза скосив,
Не отрывая взгляда
От буйной поросли олив
Серебряного сада.
А в спину – словно град камней,
Пропитанных тоскою,
И кто-то обнажает меч
Дрожащею рукою,
Готовый броситься вперёд.
Спасаю? Погибаю?
Но, исказив улыбкой рот,
Он шепчет: «Я не знаю!
Я не знаю этого человека!
Я не знаю этого человека!»
Кричит верблюд. Поёт восход.
Уставясь в землю тупо,
Какой-то человек бредёт,
Покусывая губы.
Идёт, разменивая жизнь.
Как стихло всё в округе…
И только женщина бежит
Наперерез Иуде.
2006-2007г
Кималь Маликов