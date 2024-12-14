(для книги Кималя Маликова)

Тойво Ряннель, Андрей Поздеев, Владимир Капелько… Кималь Маликов. Ряд известных красноярских художников продолжен именем поэта неслучайно. Поэзия и изобразительное искусство сходны по сжатости информации, лаконично наполнены темой и чувствами. Открытость миру, доверие душе, обращение к истокам жизни – вот кредо столпов красноярской живописи. Становлению красноярских художественных и литературных школ, послужили не только таланты В. Сурикова, А. Поздеева, В. Капелько, Т. Ряннеля… или А. Черкасова, В. Астафьева, Р. Солнцева… но, в значительной степени, содружество сибирских авторов, их духовное братство. В этом смысле особо выделяется красноярский поэт Кималь Маликов. Как журналист он писал очерки о Вальдмане, Клейманове, Поздееве, Капелько, Ряннеле. Под впечатлением от работы Тойво Ряннеля «Горные кедры» Кималь создаёт свою первую поэму. Поэт дружил с Андреем Поздеевым, познакомился с Владимиром Капелько, которому посвятил два стихотворения. Художников сближало отношение к этому миру, видение его света и тени, добра и зла. Кималь считал В. Капелько во многом похожим на себя, внешне и по складу ума. В свою очередь, и художники были благосклонны к поэту. Последняя встреча К. Маликова и Т. Ряннеля состоялась в ноябре 2006 г. в литмузее. Основным собирателем и хранителем творчества поэта является красноярская поэтесса Марина Маликова. В оформлении данной книги были использованы работы красноярских художников В. Пилипчука и А. Поздеева.

Художника гениального из среды талантливых выделяет понимание жизни, особая философия творчества. В этом смысле показательно их обращение к вечным темам: любви, памяти, библейским истинам и восточной мудрости. Время неумолимо. Всё материальное уходит в небытиё. Циклы стихов Кималя Маликова - это тот благотворный сад, который оставляет старый садовник грядущим поколениям.

ОЛИВЫ ГЕФСИМАНСКОГО САДА

Стоп-кадр. Инерция – не в счёт.

Пространству стало тесно.

И лязг мечей, и звон щитов –

Началом благовеста.

И, милосердие храня,

Ночь выпустила коготь,

И факелы внизу чадят,

И тьма глотает копоть.

Лицом о воздух, и текут,

Охватывая стражу,

Десятки будущих Иуд

И мучеников жажды.

Кто вас собрал? Послал посыл?

Ведь вы – не просто люди,

Ушли волхвы, пришли послы,

Свидетели и судьи.

Смелей, пока жива душа,

Вы – Божии созданья,

В проём Игольного Ушка,

Через Порог Страданья.

А он стоит, глаза скосив,

Не отрывая взгляда

От буйной поросли олив

Серебряного сада.

А в спину – словно град камней,

Пропитанных тоскою,

И кто-то обнажает меч

Дрожащею рукою,

Готовый броситься вперёд.

Спасаю? Погибаю?

Но, исказив улыбкой рот,

Он шепчет: «Я не знаю!

Я не знаю этого человека!

Я не знаю этого человека!»

Кричит верблюд. Поёт восход.

Уставясь в землю тупо,

Какой-то человек бредёт,

Покусывая губы.

Идёт, разменивая жизнь.

Как стихло всё в округе…

И только женщина бежит

Наперерез Иуде.

2006-2007г

Кималь Маликов