О сирийских нефтяных богатствах
Сирийское «черное золото»
Сирия до войны была незначительным экспортером нефти – добыча была всего 0,5% от общемировой. В бюджет это давало 25-30% доходов. И не шибко это было богатая страна.
Однако до войны она сама покрывала все свое потребление и экспортировала "черное золото". Рекорд добычи – около 600 тыс баррлей в сутки, но цифра с годами неуклонно падала. На 2010 год – 383 тыс.
Многие связывают поддержку протестов в 2011 с тяжелой засухой и проблемами в экономике. Однако и без засухи, а потом войны рано или поздно без инвестиций в добычу бюджет лишился бы значительных экспортных доходов.
На сегодняшний день об экспорте нефти не может быть и речи – если сложить всю добываемую нефть, в том числе на курдский территориях – вы получите максимум около 116 тысяч баррелей в сутки.
При нынешнем плачевном положении – при разрушенной промышленности, «старая» Сирия Асада потребляет около 140 тыс барралей/сутки. Потребление нефти в довоенном и спокойном 2010 – около 290 тыс/сут (падение более в чем два раза).
Из этих нынешних 140 тысяч потребления около 60 тысяч (свыше 40%) завозил Иран по морю в кредит, 16 тыс добывало правительство Асада (11,4% – мизер!). Еще около 20 тыс по соглашению ему давали курды по соглашению – из источников прочел, что объем составлял 30% из добытого на курдских территориях. Но проверить объемы в Дамаске никто не мог. Или не очень хотел… Сами понимаете – в этих делах соблазнов у людей много.
Остальной же дефицит в 44 тыс (примерно 30%) правительство искало на черном рынке… у тех же курдов. И тут было еще больше соблазнов купить по одной цене, а у себя продать по другой.
За поставки нефти от Ирана и курдов правительству требовались деньги. Учитывая соблазны кланов, для населения все это выливалось в постоянное обесценивание нацвалюты по отношению к доллару, к гиперинфляции. Это помимо неофициальных поборов с бизнеса и населения 4-ой дивизией и подобными. Да и прочими проблемами в экономике.
Но вернемся к курдам. Фигурировала цифра, что добыча на их территории 100 тыс. Сами месторождения до этого варварски эксплуатировались ИГИЛ* и многим скважинам по сути конец. Но 100 тыс – максимально оптимистичная цифра. В 2020 году министр нефти и минеральных ресурсов Сирии описывал так ситуацию:
«Добыча нефти в Сирии достигала 89 тыс. баррелей в сутки. Из них примерно 80 тыс. было украдено. То есть практически вся нефть, добываемая на востоке страны, крадется».
А крадется она американцами, продается через свою компанию Delta Crescent по черным схемам в ту же Турцию и Иракский Курдистан.
Одним из бенефициаров Delta Crescent является ярый русофоб и экстремист – республиканец Линдси Грэм.
Он недавно угрожал санкциями Турции (https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988161656.html) – вот совпадение – если протурецкие группировки нападут курдские территории. На сенаторе шапка так ярко полыхает (словно газовый факел), когда он переживает за курдов.
Сейчас между курдами и новыми властями Сирии идет попытка договориться – как нефть будет делиться. Прошлую власть этот вопрос отправил в нокаут.
Идут встречи турок и американцев. (https://t.me/bayraktar1070/3163) Для США помимо бизнеса нефть – рычаг давления на ХТШ* и новую Сирию. Будут стараться удержать или выторговать что-то у турок.
Но при всех раскладах добываемой внутри Сирии нефти при нынешнем статус-кво все равно не хватит. Запасов нет – и скоро пойдут проблемы с топливом. Потому что Иран свои 60 тыс баррелей в сутки прекратил поставлять.
Придется завозить. Скорее всего, новые власти обратятся за помощью к Катару.
Возможно, пока поставят безвозмездно – казна новой Сирии пуста и платить нечем. Экспорт тоже за годы санкций обвалился, как и все.
Так что мифические богатства Сирии в виде нефти – это сказки. Да, эти доходы – доходный бизнес для кланов. Но это больше история про передел именно теневыми игроками из Штатов, Дамаска, Ирака, Турции, «Сирийского Курдистана» и т д.
Экспортного потенциала в плане нефти у Сирии пока нет. Читал, что придут западные компании, вложатся – но пока теория. Как и заявления про катарский трубопровод. А вот нефть нужна уже будет сейчас.
С. Шилов
* – террористическая организация
https://t.me/bayraktar1070/3168 – цинк
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. До войны Сирия была незначительным экспортером нефти:
- Добыча составляла 0,5% от мировой
- Давала 25-30% доходов в бюджет
- Максимальная добыча – около 600 тыс баррелей в сутки
2. Текущая ситуация с нефтью в Сирии:
- Общая добыча упала до 116 тыс баррелей в сутки
- Потребление сократилось с 290 тыс до 140 тыс баррелей/сутки
- Правительство Асада добывает только 16 тыс баррелей (11,4%)
3. Источники нефти для Сирии:
- 60 тыс баррелей поставлял Иран (в кредит)
- Около 20 тыс баррелей – от курдов
- Остальные 44 тыс баррелей – с черного рынка
4. Проблемы нефтяной отрасли:
- Месторождения истощены и разрушены
- Большая часть нефти "крадется" американцами
- Компания Delta Crescent причастна к теневым схемам продажи нефти
5. Перспективы:
- Экспортного потенциала нефти у Сирии пока нет
- Ожидается возможное обращение за помощью к Катару
- Вероятны переговоры между курдами и новыми властями Сирии
Вывод: Сирийская нефтяная промышленность находится в критическом состоянии. Война, санкции и внешние игроки полностью разрушили некогда стабильную отрасль. Стране требуются значительные инвестиции и восстановление инфраструктуры для возобновления полноценной нефтедобычи. Текущая ситуация характеризуется острым дефицитом нефти и зависимостью от внешних поставок.
“Сами месторождения до этого варварски эксплуатировались”,стесняюсь спросить,а это как “варварски эксплуатировались”?
Вот и сбылась мечта евреев. Асад свергнут. Не сами евреи как обычно, а курды за деньги. Чтобы избежать требований благ от курдов, Израиль вырыл ров для защиты от курдов. Это проамериканские бандиты и теперь уничтожить их до необходимого минимума должна Турция. Как же теперь решить проблему идеально для Израиля. Убить всех курдов чтобы не мешал жить никто, или оставить немножко чтоб видали кому кланяться.
Кроме выгоды оказаться ближе к уничтожению Ирана, будет всегда наличие курдов, ИГИЛ, и прочих дармоедов которых нужно кормить.
Нет в жизни счастья.