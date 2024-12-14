Сирийское «черное золото»



Сирия до войны была незначительным экспортером нефти – добыча была всего 0,5% от общемировой. В бюджет это давало 25-30% доходов. И не шибко это было богатая страна.

Однако до войны она сама покрывала все свое потребление и экспортировала "черное золото". Рекорд добычи – около 600 тыс баррлей в сутки, но цифра с годами неуклонно падала. На 2010 год – 383 тыс.

Многие связывают поддержку протестов в 2011 с тяжелой засухой и проблемами в экономике. Однако и без засухи, а потом войны рано или поздно без инвестиций в добычу бюджет лишился бы значительных экспортных доходов.

На сегодняшний день об экспорте нефти не может быть и речи – если сложить всю добываемую нефть, в том числе на курдский территориях – вы получите максимум около 116 тысяч баррелей в сутки.

При нынешнем плачевном положении – при разрушенной промышленности, «старая» Сирия Асада потребляет около 140 тыс барралей/сутки. Потребление нефти в довоенном и спокойном 2010 – около 290 тыс/сут (падение более в чем два раза).

Из этих нынешних 140 тысяч потребления около 60 тысяч (свыше 40%) завозил Иран по морю в кредит, 16 тыс добывало правительство Асада (11,4% – мизер!). Еще около 20 тыс по соглашению ему давали курды по соглашению – из источников прочел, что объем составлял 30% из добытого на курдских территориях. Но проверить объемы в Дамаске никто не мог. Или не очень хотел… Сами понимаете – в этих делах соблазнов у людей много.

Остальной же дефицит в 44 тыс (примерно 30%) правительство искало на черном рынке… у тех же курдов. И тут было еще больше соблазнов купить по одной цене, а у себя продать по другой.

За поставки нефти от Ирана и курдов правительству требовались деньги. Учитывая соблазны кланов, для населения все это выливалось в постоянное обесценивание нацвалюты по отношению к доллару, к гиперинфляции. Это помимо неофициальных поборов с бизнеса и населения 4-ой дивизией и подобными. Да и прочими проблемами в экономике.

Но вернемся к курдам. Фигурировала цифра, что добыча на их территории 100 тыс. Сами месторождения до этого варварски эксплуатировались ИГИЛ* и многим скважинам по сути конец. Но 100 тыс – максимально оптимистичная цифра. В 2020 году министр нефти и минеральных ресурсов Сирии описывал так ситуацию:

«Добыча нефти в Сирии достигала 89 тыс. баррелей в сутки. Из них примерно 80 тыс. было украдено. То есть практически вся нефть, добываемая на востоке страны, крадется».

А крадется она американцами, продается через свою компанию Delta Crescent по черным схемам в ту же Турцию и Иракский Курдистан.

Одним из бенефициаров Delta Crescent является ярый русофоб и экстремист – республиканец Линдси Грэм.

Он недавно угрожал санкциями Турции (https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988161656.html) – вот совпадение – если протурецкие группировки нападут курдские территории. На сенаторе шапка так ярко полыхает (словно газовый факел), когда он переживает за курдов.

Сейчас между курдами и новыми властями Сирии идет попытка договориться – как нефть будет делиться. Прошлую власть этот вопрос отправил в нокаут.

Идут встречи турок и американцев. (https://t.me/bayraktar1070/3163) Для США помимо бизнеса нефть – рычаг давления на ХТШ* и новую Сирию. Будут стараться удержать или выторговать что-то у турок.

Но при всех раскладах добываемой внутри Сирии нефти при нынешнем статус-кво все равно не хватит. Запасов нет – и скоро пойдут проблемы с топливом. Потому что Иран свои 60 тыс баррелей в сутки прекратил поставлять.

Придется завозить. Скорее всего, новые власти обратятся за помощью к Катару.

Возможно, пока поставят безвозмездно – казна новой Сирии пуста и платить нечем. Экспорт тоже за годы санкций обвалился, как и все.

Так что мифические богатства Сирии в виде нефти – это сказки. Да, эти доходы – доходный бизнес для кланов. Но это больше история про передел именно теневыми игроками из Штатов, Дамаска, Ирака, Турции, «Сирийского Курдистана» и т д.

Экспортного потенциала в плане нефти у Сирии пока нет. Читал, что придут западные компании, вложатся – но пока теория. Как и заявления про катарский трубопровод. А вот нефть нужна уже будет сейчас.

С. Шилов

* – террористическая организация

https://t.me/bayraktar1070/3168 – цинк

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. До войны Сирия была незначительным экспортером нефти:

- Добыча составляла 0,5% от мировой

- Давала 25-30% доходов в бюджет

- Максимальная добыча – около 600 тыс баррелей в сутки

2. Текущая ситуация с нефтью в Сирии:

- Общая добыча упала до 116 тыс баррелей в сутки

- Потребление сократилось с 290 тыс до 140 тыс баррелей/сутки

- Правительство Асада добывает только 16 тыс баррелей (11,4%)

3. Источники нефти для Сирии:

- 60 тыс баррелей поставлял Иран (в кредит)

- Около 20 тыс баррелей – от курдов

- Остальные 44 тыс баррелей – с черного рынка

4. Проблемы нефтяной отрасли:

- Месторождения истощены и разрушены

- Большая часть нефти "крадется" американцами

- Компания Delta Crescent причастна к теневым схемам продажи нефти

5. Перспективы:

- Экспортного потенциала нефти у Сирии пока нет

- Ожидается возможное обращение за помощью к Катару

- Вероятны переговоры между курдами и новыми властями Сирии

Вывод: Сирийская нефтяная промышленность находится в критическом состоянии. Война, санкции и внешние игроки полностью разрушили некогда стабильную отрасль. Стране требуются значительные инвестиции и восстановление инфраструктуры для возобновления полноценной нефтедобычи. Текущая ситуация характеризуется острым дефицитом нефти и зависимостью от внешних поставок.