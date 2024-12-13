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Умеют ли сирийцы воевать?

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Этот вопрос до сих пор крутится в головах российских милитаристов. Такие люди подписываются на несколько популярных интернет ресурсов и выносят свой скоропалительный вердикт. Мол, сирийцы и выглядят не воинственно, и технику обслуживать не умеют, да и бегут при первой атаке. Я слишком много времени провел в сирийской армии, поэтому не буду столь категоричен в высказываниях.

Начнем с того, что против нас воевали тоже сирийцы. Те же уроженцы Дамаска, Алеппо и других провинций держали в руках точно такие же автоматы, но назвать их трусами у меня язык не повернется. В конце концов ИГИЛовцы сражались против американцев долгих 5 лет в пустыне. И это при том, что американская авиация и беспилотники непрерывно висели над головами боевиков, но даже в этих условиях они умудрялись наступать и захватывать целые провинции.

Стоит сказать, что и правительственные подразделения местами проявляли чудеса стойкости. Чего только стоит осада госпиталя Аль-Кинди. Целый год немногочисленный гарнизон оборонял медицинский комплекс. Не город, не район, а территорию госпиталя, состоявшего из десятка зданий! Еду и боеприпасы окруженным сбрасывали с вертолета на меленькую площадку. Из-за ветра грузы часто улетали к боевикам, что делало положение обороняющихся критическим. И даже когда террористы заняли первые этажи, бойцы все равно продолжили сражаться. Части смельчаков все же удалось вырваться из окружения. И, как вы думаете, куда они отступили? В здание центральной тюрьмы Алеппо. Солдаты смогли не только уйти от преследования, но и пробежали несколько километров до следующего окруженного бастиона. Там вместе с сослуживцами они еще полгода держали оборону. К счастью, к ним все-таки смогли пробить дорогу и боевиков отбросили вглубь города. Вот такая история героизма длиною в полтора года.  Не думаю, что кто-то сможет убедить выживших солдат в том, что они не умеют воевать.

Впрочем, у арабских воинов все-таки была особенность. Они стояли до конца в тех случаях, когда у них не было путей к отступлению. Стоило боевикам перерезать последний путь снабжения, и расслабленный гарнизон превращался в свирепых львов. Эти бойцы сражались так отчаянно, потому что в руках террористов их неминуемо ждала публичная казнь. Такая участь гарнизон в Дейр ез-Зора явно не привлекала, поэтому они в срочном порядке закопались в землю и сдерживали атаки многократно превосходящих сил противника. В начале две тысячи семнадцатого года правительственный анклав и вовсе рассекли пополам. Аэродром Дейр ез-Зора был окружен почти девять месяцев, и условия жизни солдат там были в разы хуже, чем в правительственных кварталах.  Им приходилось собирать дождевую воду, есть змей, кошек и собак и курить листья вместо табака. Эти парни хотели жить и хотели победить.  И у них это получилось.

Отрывок из книги "Пешком вдоль Евфрата". В ней я максимально подробно расскажу о наших похождениях в Сирии с 2014 по 2017 года. Месяца через полтора напечатаю книгу. Вслед за ней допишу вторую часть. Со старой Сирией надо прощаться, но важно понимать что там делала Россия и что привело к краху Сирийской республики.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Распространенное мнение о слабости сирийских военных неверно и поверхностно

2. Сирийские военные проявляли значительную стойкость в сложных боевых условиях:
- Годичная оборона госпиталя Аль-Кинди
- Героическое сражение гарнизона, сумевшего прорваться из окружения и продолжить оборону
- Защита аэродрома в Дейр ез-Зоре в экстремальных условиях

3. Особенность арабских воинов – максимальная самоотверженность при отсутствии путей отступления

4. Мотивация сражаться была связана с пониманием жестокой альтернативы плена у террористов

5. Сирийские военные демонстрировали волю к жизни и победе даже в критических обстоятельствах

Вывод:
Сирийские военные способны вести эффективные боевые действия, проявляя героизм, стойкость и самоотверженность. Стереотипные представления о их слабости не соответствуют действительности. Их боевой дух и готовность сражаться до конца являются ключевыми факторами выживания в экстремальных условиях войны.

Источник: https://t.me/bayraktar1070/3159
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