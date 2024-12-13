Трамп о мирных переговорах с Путиным
Трамп о мирных переговорах с Путиным.
"Я не могу говорить, звонил ли я Владимиру Путину после своего избрания. Это просто неуместно. Причина, по которой я не хочу обсуждать это, заключается в том, что, будучи переговорщиком, я сначала разрабатываю очень хороший план, как помочь. Но когда я начинаю излагать этот план, он зачастую оказывается почти бесполезным.
Войны в Украине никогда бы не случилось, если бы я был Президентом. Этого бы никогда не произошло. Недавно у меня была встреча с группой представителей Правительства. Они пришли и проинформировали меня, и я не преувеличиваю, что количество погибших солдат за последний месяц ошеломляет – как русских, так и украинцев. Эти цифры примерно равны. Знаете, я понимаю, что многие утверждают обратное, но они действительно примерно равны. Количество погибших молодых солдат, лежащих на полях по всей стране, ошеломляет. Это безумие, то, что происходит.
Это безумие. Я категорически не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы только разжигаем эту войну и делаем её ещё хуже. Этого нельзя было допускать. Теперь они производят не только ракеты, но и другие виды оружия. Я считаю, что это очень большая ошибка. Но уровень смертей – это неприемлемо, и я говорю об обеих сторонах. Для обеих сторон будет лучше, если это прекратится.
Я хочу прийти к соглашению, и единственный способ сделать это – не сдаваться. Вы понимаете, что я имею в виду, верно? На мой взгляд, невозможно достичь соглашения, если отказываться от своих слов. И я не согласен со всем этим, потому что этого вообще не должно было произойти. Путин никогда бы не вторгся в Украину, если бы я был Президентом, по многим причинам. Во-первых, они подняли цены на нефть. Когда цены на нефть выросли, это стало для него выгодным, а цены на нефть должны были снизиться.
Если бы цены упали, война не началась бы хотя бы по экономическим причинам. Но когда цена достигает 80, 85 и 90 долларов за баррель… Я имею в виду, он заработал, он заработал много денег. Я не говорю, что это хорошо, потому что он тоже пострадал, но они продолжают двигаться вперёд. Знаете, это война, это трагедия. Это смерть, которая намного страшнее, чем кто-либо может себе представить. Когда появятся реальные цифры, вы не поверите своим глазам. (с) агент Дональд.
Особых иллюзий насчет мирных переговоров с Трампом питать не стоит.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Позиция по мирным переговорам:
- Трамп не раскрывает детали возможных контактов с Путиным
- Заявляет о готовности разработать план мирного урегулирования
- Подчеркивает необходимость достижения соглашения без сдачи позиций
2. Оценка текущей войны:
- Утверждает, что война в Украине не началась бы при его президентстве
- Отмечает огромные человеческие потери с обеих сторон
- Называет происходящее "безумием"
3. Критика текущей стратегии:
- Возражает против запуска ракет вглубь территории России
- Считает, что текущие действия только усугубляют конфликт
- Указывает на экономический фактор – высокие цены на нефть как причину войны
Вывод:
Трамп позиционирует себя как потенциального миротворца, критикует текущую внешнюю политику США в отношении российско-украинского конфликта. Он подчеркивает трагизм ситуации и необходимость мирных переговоров, при этом не предлагая конкретных механизмов их реализации. Его заявления носят скорее декларативный характер и направлены на создание имиджа переговорщика, способного остановить войну.
Си не поедет на инаугурацию Трампа. Хорошо бы и Путин не поехал туда.
Главное что вчера полетели, а сегодня прилетели. Идет штурм Покровска. Возле него обнаружено очень мощное сооружение без солдат. Такое дороговизна редко встречается в бою. Ой как нужно аккуратно с такими подарками. Очень часто к трупу привязывают чеку. Доброе утро Машка. Как твои георцинты, Байкал охраняет ?
Врет это трампик,как дышит;-”равное количество убитых”??А вот насчет нефти и её цен,т.е. выше ,ими указанных 60 дол-это факт..За 11 месяцев 2024г -продажи нефти возросли на 26 процентов в отношении 2023г и цены тоже -70-80дол..Что принесло в бюджет почти доп.трилион руб..Это плохо для них,надо же..А он ведь так старался в первом сроке-всю Европку обложил данью и уверяет ,что содрал 600млрд дол..Шоумен ,играет словами ,а контролирует его Маск ,который из надгосударственных структур..
п.с. Никуда не полетели орешники -обычный,ежедневный обстрел Геранями -показали и хватит-дорого,и сколько их неизвестно..
Твой СИ полетит еще как..НЕ он воюет,а Путин явно..А вот лететь Путину -западло,иначе король будет голым ..Можно послать Медведева ,Валю-этикет соблюсти и то стремно,при таком количестве убиенных..
Зачем полетел к СИ мендель пролондонский?-уровень не очень ..
Но Китаю плохо ..у Китая сильно выросли риски остаться без иранской нефти и вообще с сильно подорожавшей нефтью
сам Китай гарантировать суверенитет Ирана силовой поддержкой не может — слишком далеко, ресурсов не хватит с учетом напряженности в морской зоне самого Китая, да и “гиперзвук” у китайцев “неуправляемый”, то есть сбиваемый тхаадами, размещенными в КСА
даже сам необычный формат визита, когда формальный руководитель ЕР на равных встречается с председателем КПК, намекает на то, кто здесь инициатор срочного визита и у кого проблемы
это к спасению Ирана как слабого звена общего многополярного проекта БРИКС
то есть и про предотвращение эскалации на БВ, и про экономику
В Госдуме раскритиковали план Трампа по Украине https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/12/12/24612458.shtml