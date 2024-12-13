Трамп о мирных переговорах с Путиным.



"Я не могу говорить, звонил ли я Владимиру Путину после своего избрания. Это просто неуместно. Причина, по которой я не хочу обсуждать это, заключается в том, что, будучи переговорщиком, я сначала разрабатываю очень хороший план, как помочь. Но когда я начинаю излагать этот план, он зачастую оказывается почти бесполезным.

Войны в Украине никогда бы не случилось, если бы я был Президентом. Этого бы никогда не произошло. Недавно у меня была встреча с группой представителей Правительства. Они пришли и проинформировали меня, и я не преувеличиваю, что количество погибших солдат за последний месяц ошеломляет – как русских, так и украинцев. Эти цифры примерно равны. Знаете, я понимаю, что многие утверждают обратное, но они действительно примерно равны. Количество погибших молодых солдат, лежащих на полях по всей стране, ошеломляет. Это безумие, то, что происходит.

Это безумие. Я категорически не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы только разжигаем эту войну и делаем её ещё хуже. Этого нельзя было допускать. Теперь они производят не только ракеты, но и другие виды оружия. Я считаю, что это очень большая ошибка. Но уровень смертей – это неприемлемо, и я говорю об обеих сторонах. Для обеих сторон будет лучше, если это прекратится.

Я хочу прийти к соглашению, и единственный способ сделать это – не сдаваться. Вы понимаете, что я имею в виду, верно? На мой взгляд, невозможно достичь соглашения, если отказываться от своих слов. И я не согласен со всем этим, потому что этого вообще не должно было произойти. Путин никогда бы не вторгся в Украину, если бы я был Президентом, по многим причинам. Во-первых, они подняли цены на нефть. Когда цены на нефть выросли, это стало для него выгодным, а цены на нефть должны были снизиться.

Если бы цены упали, война не началась бы хотя бы по экономическим причинам. Но когда цена достигает 80, 85 и 90 долларов за баррель… Я имею в виду, он заработал, он заработал много денег. Я не говорю, что это хорошо, потому что он тоже пострадал, но они продолжают двигаться вперёд. Знаете, это война, это трагедия. Это смерть, которая намного страшнее, чем кто-либо может себе представить. Когда появятся реальные цифры, вы не поверите своим глазам. (с) агент Дональд.

Особых иллюзий насчет мирных переговоров с Трампом питать не стоит.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Позиция по мирным переговорам:

- Трамп не раскрывает детали возможных контактов с Путиным

- Заявляет о готовности разработать план мирного урегулирования

- Подчеркивает необходимость достижения соглашения без сдачи позиций

2. Оценка текущей войны:

- Утверждает, что война в Украине не началась бы при его президентстве

- Отмечает огромные человеческие потери с обеих сторон

- Называет происходящее "безумием"

3. Критика текущей стратегии:

- Возражает против запуска ракет вглубь территории России

- Считает, что текущие действия только усугубляют конфликт

- Указывает на экономический фактор – высокие цены на нефть как причину войны

Вывод:

Трамп позиционирует себя как потенциального миротворца, критикует текущую внешнюю политику США в отношении российско-украинского конфликта. Он подчеркивает трагизм ситуации и необходимость мирных переговоров, при этом не предлагая конкретных механизмов их реализации. Его заявления носят скорее декларативный характер и направлены на создание имиджа переговорщика, способного остановить войну.