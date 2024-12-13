С 7 по 13 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Все цели ударов достигнуты.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2230 военнослужащих, семь танков, 33 боевые бронированные машины, из них четыре боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 34 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражена 71 контратака штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял более 3350 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 48 орудий полевой артиллерии, из них восемь гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодное тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Отразили девять контратак подразделений ВСУ.

Потери противника составили свыше 1830 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 64 контратаки противника.

За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» и пять бронетранспортеров М113 производства США, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригады ВСУ и шести бригад теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп.

Противник потерял до 1050 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них три «MaxxPro» и две HMMWV производства США, 12 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, пехотной бригады ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии.

▫️ Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ольха».



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 «Vampire» чешского производства, а также 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров.



▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37633 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19775 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19549 орудий полевой артиллерии и минометов, 29190 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России