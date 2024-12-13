Юрий Васильевич Крупнов обратил внимание на одну крайне показательную особенность комментариев по Сирии:

«Неожиданно огромное количество материалов идёт с образом России-колонизатора, что, мол, не дотягивает наша Расеюшка до настоящего дэнди в пробковом шлеме. У «русских националистов» и просто дураков идут непрерывно подобные сетования, а также, признаюсь, совсем уж неожиданные для меня ирония и стеб по поводу «колониального прошлого» сирийской территории – в том плане, что вот тогда-то, мол, и было хорошо. Здесь Россия – колонизатор, хотя и хиленький такой»

Только стоит ли этому удивляться.

«Русских националистов» сейчас искусственно лепят по западным лекалам.

Точно также, как ранее лепили и надо признать вылепили русских либералов в полном соответствии со все теми же западными лекалами.

Настоящего русского национализма все эти «демиурги» панически боятся. Вот и лепят симулякр.

Начинали с проекта Жириновский – «русский национализм» на израильский лад (именно израильский, а не еврейский).

Теперь за основу положили преимущественно немецкий и английский образец.

Отсюда и вся эта «колониальная» тематика. Берите пример, как правильные, настоящие националисты обращаются с «туземцами», а то всякую там «дружбанародию» разводите.

Конечно, чтобы стать «русским националистом» на западный манер, надо перестать быть русским, но разве не это и требуется «демиургам»?

В завершение приведу слова лорда Дж. Керзон о настоящем русском национализме, которого всегда так боялись и боятся враги России, включая и этого самого лорда, и который сейчас пытаются подменить симулякром:

“Россия бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и дружбы тех, кого она подчинила силой …Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами»

Только в одном не прав лорд. Для русских, в отличие от европейцев, нет понятия «низшая раса».

https://t.me/krpnv/3382

Игорь Шишики

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Распространение комментариев о России как "колонизаторе" в контексте Сирии, которые исходят от так называемых "русских националистов".

2. Искусственное конструирование "русского национализма" по западным образцам:

- Изначально по израильскому образцу (проект Жириновского)

- Сейчас преимущественно по немецкому и английскому образцам

3. Основная цель "демиургов" – создание симулякра русского национализма, который:

- Противоположен authentic русскому патриотизму

- Требует "перестать быть русским"

- Навязывает колониальную риторику и идею превосходства

4. Цитата лорда Керзона подчеркивает принципиальную разницу между западным и русским подходами к взаимодействию с другими народами:

- Русские способны устанавливать дружеские отношения

- Лишены высокомерия и идеи расового превосходства

Вывод:

Статья критикует попытки искусственно сконструировать "русский национализм" по западным лекалам, которые принципиально противоречат традиционным российским ценностям взаимоуважения и братства между народами. Автор указывает на подмену подлинного патриотизма симулятивной идеологией, навязываемой извне с целью деструктивного влияния на национальное самосознание.