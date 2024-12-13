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Удар по украинской энергетике в качестве ответа на удар ATACMS по «старой» территории России может рассматриваться только в одном варианте — как средство ограничить эскалацию в ожидании смены администрации в США, учитывая, что уходящая администрация явно намерена сделать всё, чтобы максимально осложнить преемникам решение вопроса по существу.

Я уже говорил, что единственным ответом, который может заставить их задуматься над перспективами дальнейшего развития событий, может стать только удар непосредственно по натовским объектам — неважно, на территории стран НАТО или где-то ещё. Однако сейчас, судя по всему, от такого ответа решено воздержаться, по крайней мере до того, как прояснится переговорная позиция Трампа после его вступления в должность.

При этом высока вероятность, что удары западными ракетами, скорее всего, продолжатся: даже снос всей украинской энергетики в ноль для НАТО в данном случае препятствием не станет и его никак не затронет, потому что война любой ценой гораздо важнее, чем какая-то там Украина.

Существенное влияние на ход боевых действий может оказать воздействие на транспортную инфраструктуру, и здесь логично было бы рассмотреть варианты выноса тяговых подстанций железных дорог в ряде узловых точек с целью максимально осложнить ремонт и восстановление работоспособности сети. В высоких штабах этот вариант наверняка просчитан, но будет ли реализован — пока можно только гадать, потому что теория теорией, а разведка разведкой и в ГШ возможности свои и противника хорошо знают.

Что же касается вопроса, нельзя ли выключить украинскую энергетику совсем, то здесь важно осознавать свои цели. На договороспособность нынешнего киевского режима это не повлияет никак: она не улучшится и не ухудшится — она останется нулевой. А вот организовать паралич крупных городов Украины можно, но это лучше делать в тот момент, когда речь пойдёт уже о настоящем обрушении фронта ввиду больших потерь ВСУ и оставления ими укреплённых позиций. Тогда этот шаг добавит дезорганизации в тылу и сработает на разгром противника, после чего энергоснабжение можно будет относительно быстро привести в норму.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Специально для RT.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Возможный удар по украинской энергетике рассматривается как способ ограничить эскалацию до смены администрации в США.

2. Автор ранее утверждал, что наиболее эффективным ответом мог бы быть удар по натовским объектам, но от этого сейчас решено воздержаться.

3. Высока вероятность продолжения западных ракетных ударов по Украине, так как для НАТО война важнее, чем сама Украина.

4. Существенное влияние на ход боевых действий может оказать воздействие на транспортную инфраструктуру, в частности, на тяговые подстанции железных дорог.

5. Полное выключение украинской энергетики не повлияет на договороспособность киевского режима.

6. Параличное состояние крупных городов Украины может быть целесообразным только при значительном ослаблении фронта ВСУ.

Вывод:

Статья анализирует возможные военные стратегии в контексте текущего военного конфликта, подчеркивая осторожность в эскалации и стратегическую выдержку при планировании ответных действий. Автор указывает на сложность ситуации и необходимость взвешенного подхода к военным операциям, учитывая политический контекст и перспективы ближайших изменений в международной политике.