Не более преступно…
Возвращение Донбасса и Новороссии в РФ не более "преступно", чем слияние ФРГ и ГДР в 1990 году (c) Медведев
1. На ФРГ должны быть наложены санкции за незаконную оккупацию и аннексию ГДР.
2. ФРГ должна вывести войска за границы 1990 года.
3. ФРГ должна выплатить компенсации жителям ГДР за разрушения и жертвы нанесенные оккупацией.
4. Сборные ФРГ до прекращения оккупации должны выступать под белым флагом.
5. Все живые немецкие канцлеры начиная с Коля должны быть переданы в Гаагу в МУС.
Только так будет утвержден принцип нерушимости границ и сохранен порядок основанный на правилах.
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Хватит этой слюнявой юрисдикции.
Войска Ким Чын в Курске не брали в плен, не торговались за заложников. Войска Ким Чына разгромили и украинцев и наемников из НАТО. Они не знали русского языка. П Р А В И Л Ь Н О !!! Хватит нанькаться. Хватити-и-и-и-и-т.