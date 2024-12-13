1. На ФРГ должны быть наложены санкции за незаконную оккупацию и аннексию ГДР.2. ФРГ должна вывести войска за границы 1990 года.3. ФРГ должна выплатить компенсации жителям ГДР за разрушения и жертвы нанесенные оккупацией.4. Сборные ФРГ до прекращения оккупации должны выступать под белым флагом.5. Все живые немецкие канцлеры начиная с Коля должны быть переданы в Гаагу в МУС.Только так будет утвержден принцип нерушимости границ и сохранен порядок основанный на правилах.