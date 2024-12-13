Главная » История, Невероятное в мире, Политика, Творчество

Не более преступно…

58 1


Возвращение Донбасса и Новороссии в РФ не более "преступно", чем слияние ФРГ и ГДР в 1990 году (c) Медведев

1. На ФРГ должны быть наложены санкции за незаконную оккупацию и аннексию ГДР.
2. ФРГ должна вывести войска за границы 1990 года.
3. ФРГ должна выплатить компенсации жителям ГДР за разрушения и жертвы нанесенные оккупацией.
4. Сборные ФРГ до прекращения оккупации должны выступать под белым флагом.
5. Все живые немецкие канцлеры начиная с Коля должны быть переданы в Гаагу в МУС.

Только так будет утвержден принцип нерушимости границ и сохранен порядок основанный на правилах.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9549592.html
Метки: гдр, медведев, Новороссия, фрг
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Преступный мир как отражение общей структуры толпо-«элитарного» общества 2
Преступность – бизнес другим путем
В.А. Ефимов - Концептуальный взгляд на преступность
Преступность – бизнес другим путем (2)
Преступный мир как отражение общей структуры толпо-«элитарного» общества
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13201 10309
    chu два часа назад

      Хватит этой слюнявой юрисдикции.
      Войска Ким Чын в Курске не брали в плен, не торговались за заложников. Войска Ким Чына разгромили и украинцев и наемников из НАТО. Они не знали русского языка. П Р А В И Л Ь Н О !!! Хватит нанькаться. Хватити-и-и-и-и-т.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход: