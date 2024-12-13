Молоко вредно или полезно? Какое молоко вредно, а какое – полезно? Почему для славян убийство коров было смертельным грехом? Как защита коров может спасти государство? Для чего глобалисты уничтожают коров?Об этом – в беседе Инны Гомес и Александра Усанина.Помощь Александру Усанину в создании видео: https://mir-dobra.ru/product/usanin/12+Благодарим Александра Силичева за монтаж видео.

1.01- История знакомства с Александром Усаниным.

2.21- Деревни сгорают в пожарах, если в них нет коров.

4.00 – Трагедия планетарного уровня.

4.12 – Причины навязывания насекомых нам в пищу.

8.01 – Насекомые и плоть животных не являются видовым питанием для человека.

8.58 – Корова – источник плодородия.

11.48 – Вред гидропоники.

12.05 – Болезни «скрытого голода».

14.25 – Планету Земля может постичь участь Марса.

14.50 – Масштабный процесс опустынивания.

15.15 – Необходимость запрета химического сельского хозяйства.

17.01 – Почему сатанисты сатанисты уничтожают коров.

17.53 – Системное устаревание вещей – причина экологических кризисов.

20.00 – Учёные подсчитали, что сейчас достаточно работать один час в день.

21.14 – Коровье молоко ведёт к просветлению.

22.40 – Молоко развивает тонкие структуры мозга.

23.53 – «Китайское исследование» американского профессора.

24.56 – Усваиваемость молока.

26.15 – Для русских убийство коров было смертным грехом.

26.40 – Корова – проводник всех космических сил.

27.10 – Тот, кто защищает коров, будет защищён всеми силами Вселенной.

27.30 – Фидель Кастро был вегетарианцем и защищал коров.

31.05 – Корова дана нам Богом для духовно-нравственного развития.

31.28 – Чиновникам Канады известны четыре расы пришельцев.

32.35 – Инопланетяне определяют наличие разума по трём признакам.

33.37 – История общения президента Калмыкии с представителями иных миров.

34.26 – Убийство людьми других разумных существ грозит уничтожением человеческой цивилизации.

34.50 – Войны – это кармические реакции за убийства животных.

35.32 – Серафим Саровский и Сергий Радонежский не ели мяса.

36.25 – Нужно заботиться о коровах, чтобы быть здоровыми.

38.15 – Неприятный P.S. Производители добавляют говяжий жир в молочные продукты.

В беседе принимали участие:

- Инна Гомес – актриса, общественный деятель.

- Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

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Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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#органическоеземледелие #защиталесов #Возрождениеземли

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Роль коров и молока:

– Молоко традиционно считалось важным продуктом питания, укрепляющим здоровье.

– Коровы играют ключевую роль в поддержании плодородия почвы благодаря навозу и моче, создающим биоценоз.

2. Критика альтернативного питания:

– Введение насекомых в рацион обсуждается как замена традиционным продуктам, однако это рассматривается как угроза здоровью и духовному развитию.

– Пропаганда веганства описывается как стратегия глобалистов, направленная на сокращение популяции коров и остановку духовного прогресса людей.

3. Современные проблемы сельского хозяйства:

– Из-за химического земледелия и истощения плодородных земель человечество стоит перед экологическим кризисом.

– Органическое земледелие и возвращение к традиционным методам считаются решением проблемы.

4. Фальсификация молочной продукции:

– Широкое использование добавок, таких как говяжий жир и пальмовое масло, снижает качество молочной продукции.

– Этическое молоко от небольших фермерских хозяйств рекомендуется как безопасная альтернатива.

5. Духовный аспект коровьего молока:

– В ведической традиции молоко рассматривается как продукт, способствующий духовному развитию.

– Насильственное получение молока связано с негативными последствиями для здоровья и кармы.

6. Проблема намеренного устаревания товаров:

– Современные промышленные практики, включая быстрое обновление товаров, усугубляют экологическую нагрузку и требуют переосмысления подхода к производству.

7. Культурные и исторические аспекты:

– Роль коров в разных культурах, включая религиозные запреты на их убийство.

– Исторические примеры защиты коров как священных животных.

Вывод:

Забота о коровах, использование органических методов земледелия и осознанное потребление молочной продукции могут способствовать сохранению здоровья, экологического баланса и духовного развития. Необходима поддержка этических фермеров и осознанное отношение к природе для устойчивого будущего.