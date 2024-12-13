МОЛОКО – польза или вред? Инна Гомес и Александр Усанин
Молоко вредно или полезно? Какое молоко вредно, а какое – полезно? Почему для славян убийство коров было смертельным грехом? Как защита коров может спасти государство? Для чего глобалисты уничтожают коров?
Об этом – в беседе Инны Гомес и Александра Усанина.
Помощь Александру Усанину в создании видео: https://mir-dobra.ru/product/usanin/
12+
Благодарим Александра Силичева за монтаж видео.
1.01- История знакомства с Александром Усаниным.
2.21- Деревни сгорают в пожарах, если в них нет коров.
4.00 – Трагедия планетарного уровня.
4.12 – Причины навязывания насекомых нам в пищу.
8.01 – Насекомые и плоть животных не являются видовым питанием для человека.
8.58 – Корова – источник плодородия.
11.48 – Вред гидропоники.
12.05 – Болезни «скрытого голода».
14.25 – Планету Земля может постичь участь Марса.
14.50 – Масштабный процесс опустынивания.
15.15 – Необходимость запрета химического сельского хозяйства.
17.01 – Почему сатанисты сатанисты уничтожают коров.
17.53 – Системное устаревание вещей – причина экологических кризисов.
20.00 – Учёные подсчитали, что сейчас достаточно работать один час в день.
21.14 – Коровье молоко ведёт к просветлению.
22.40 – Молоко развивает тонкие структуры мозга.
23.53 – «Китайское исследование» американского профессора.
24.56 – Усваиваемость молока.
26.15 – Для русских убийство коров было смертным грехом.
26.40 – Корова – проводник всех космических сил.
27.10 – Тот, кто защищает коров, будет защищён всеми силами Вселенной.
27.30 – Фидель Кастро был вегетарианцем и защищал коров.
31.05 – Корова дана нам Богом для духовно-нравственного развития.
31.28 – Чиновникам Канады известны четыре расы пришельцев.
32.35 – Инопланетяне определяют наличие разума по трём признакам.
33.37 – История общения президента Калмыкии с представителями иных миров.
34.26 – Убийство людьми других разумных существ грозит уничтожением человеческой цивилизации.
34.50 – Войны – это кармические реакции за убийства животных.
35.32 – Серафим Саровский и Сергий Радонежский не ели мяса.
36.25 – Нужно заботиться о коровах, чтобы быть здоровыми.
38.15 – Неприятный P.S. Производители добавляют говяжий жир в молочные продукты.
В беседе принимали участие:
- Инна Гомес – актриса, общественный деятель.
- Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
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Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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#органическоеземледелие #защиталесов #Возрождениеземли
Комментарий редакции
Тезисы:
1. Роль коров и молока:
– Молоко традиционно считалось важным продуктом питания, укрепляющим здоровье.
– Коровы играют ключевую роль в поддержании плодородия почвы благодаря навозу и моче, создающим биоценоз.
2. Критика альтернативного питания:
– Введение насекомых в рацион обсуждается как замена традиционным продуктам, однако это рассматривается как угроза здоровью и духовному развитию.
– Пропаганда веганства описывается как стратегия глобалистов, направленная на сокращение популяции коров и остановку духовного прогресса людей.
3. Современные проблемы сельского хозяйства:
– Из-за химического земледелия и истощения плодородных земель человечество стоит перед экологическим кризисом.
– Органическое земледелие и возвращение к традиционным методам считаются решением проблемы.
4. Фальсификация молочной продукции:
– Широкое использование добавок, таких как говяжий жир и пальмовое масло, снижает качество молочной продукции.
– Этическое молоко от небольших фермерских хозяйств рекомендуется как безопасная альтернатива.
5. Духовный аспект коровьего молока:
– В ведической традиции молоко рассматривается как продукт, способствующий духовному развитию.
– Насильственное получение молока связано с негативными последствиями для здоровья и кармы.
6. Проблема намеренного устаревания товаров:
– Современные промышленные практики, включая быстрое обновление товаров, усугубляют экологическую нагрузку и требуют переосмысления подхода к производству.
7. Культурные и исторические аспекты:
– Роль коров в разных культурах, включая религиозные запреты на их убийство.
– Исторические примеры защиты коров как священных животных.
Вывод:
Забота о коровах, использование органических методов земледелия и осознанное потребление молочной продукции могут способствовать сохранению здоровья, экологического баланса и духовного развития. Необходима поддержка этических фермеров и осознанное отношение к природе для устойчивого будущего.