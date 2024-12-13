Поэт, прозаик, драматург, переводчик, один из основоположников и теоретиков русского символизма Валерий Брюсов до сих пор для многих остается загадкой. Бросив вызов читательскому восприятию, разрушив старую поэтическую систему, он поразил современников своим универсализмом и, пройдя сквозь шквал критики, занял достойное место среди новаторов русского стиха. Читает и анализирует избранные произведения В.Брюсова кандидат филологических наук, поэт и философ Константин Кедров.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1980

Автор сценария – Константин Кедров

Режиссер – Валентин Ежов

Ведущий – Константин Кедров

#Литература #ВалерийБрюсов #поэзия

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