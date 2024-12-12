Сирийский сценарий, в котором США, Турция и Израиль получили каждый по своему куску – это сценарий и для Украины. И куда более вероятный, чем корейский, который мусолят с конца 2022 года.

Корейский – это Стамбул. В апреле 2022 года, это могло сработать. Сегодня – уже вряд ли. С тех пор вливания Запада в украинский кризис достигли нескольких сотен миллиардов долларов – сопоставимо с суммой активов, украденных Западом у России после начала СВО.

А помощь имеет свою цену. В начале 2022-го Зеленский отделался бы какой-то ерундой. Сегодня – уже нет. И все эти разговоры о доступе к недрам и т.п. – это вполне реально. Утеря территорий – просто следующий шаг.

Причём оформить это могут мягко, неспроста идут все эти разговоры о миротворцах. Они как раз и нужны для контроля таких вот территорий с гибридной юрисдикцией. Именно там Запад сконцентрирует всю новую послевоенную совместную оборонку, поручив текущий контроль Польше. А что сектор миротворцев будет в целом повторять контуры Восточных Кресов – ну так совпало.

Семён Уралов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Сирийский сценарий разделения территорий между США, Турцией и Израилем может быть применен к ситуации на Украине.

2. Корейский сценарий (переговоры в Стамбуле) был актуален в апреле 2022 года, но сейчас маловероятен из-за значительных западных инвестиций в украинский кризис.

3. Помощь Запада имеет свою цену. Если в начале 2022 года Зеленский мог бы легко договориться, то сейчас условия стали более жесткими.

4. Существуют реальные переговоры о доступе к природным ресурсам и возможной потере территорий.

5. Идея введения миротворцев может быть механизмом установления контроля над территориями с гибридной юрисдикцией.

6. Запад планирует сосредоточить послевоенное оборонное сотрудничество в этом регионе, поручив текущий контроль Польше.

Вывод:

Автор статьи предполагает, что конфликт на Украине может быть урегулирован по сценарию, схожему с ситуацией в Сирии, где территории будут разделены между заинтересованными сторонами. Западные инвестиции и военная помощь создают предпосылки для более жестких условий урегулирования, включая возможную потерю части территорий и установление контроля через механизм миротворческих сил, преимущественно с участием Польши.

Автор фактически описывает процесс постепенной деструктуризации украинской государственности, где:

1. Украина утрачивает суверенитет и самостоятельность принятия решений

2. Территории могут быть разделены между внешними игроками

3. Контроль будет осуществляться через механизмы "миротворцев" и гибридной юрисдикции

4. Реальные геополитические интересы будут определяться не украинским руководством, а внешними силами

В контексте статьи просматривается сценарий, когда Украина может стать объектом, а не субъектом международных отношений, где её территориальная целостность и государственные интересы будут второстепенны по сравнению с интересами США, ЕС и других участников конфликта.

Автор фактически говорит о "мягкой" колонизации, где формально государство сохраняется, но реально утрачивает самостоятельность.