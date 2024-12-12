О жизни и творчестве Владимира Немировича-Данченко. В передаче принимают участие народные артисты СССР Марк Прудкин и Ангелина Степанова. Ведущий – Анатолий Смелянский.“Исключительное счастье человека – быть при своем постоянном любимом деле”, – утверждал реформатор театра, режиссёр, педагог, драматург, писатель, театральный деятель, один из основателей Московского Художественного театра Владимир Немирович-Данченко. Он встречался с А.Островским, И.Тургеневым, Л.Толстым, дружил с А.Чеховым, сотрудничал с М.Горьким, Л.Андреевым, А.Блоком.Главная редакция литературно-драматических программ 1984Автор сценария – Анатолий СмелянскийРежиссер – Юрий ЗубковОператор – Михаил Игнатов#ВладимирНемировичДанченко #АнатолийСмелянский #театрМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1