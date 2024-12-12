Театральные мемуары. Владимир Немирович-Данченко (1984)
О жизни и творчестве Владимира Немировича-Данченко. В передаче принимают участие народные артисты СССР Марк Прудкин и Ангелина Степанова. Ведущий – Анатолий Смелянский.
“Исключительное счастье человека – быть при своем постоянном любимом деле”, – утверждал реформатор театра, режиссёр, педагог, драматург, писатель, театральный деятель, один из основателей Московского Художественного театра Владимир Немирович-Данченко. Он встречался с А.Островским, И.Тургеневым, Л.Толстым, дружил с А.Чеховым, сотрудничал с М.Горьким, Л.Андреевым, А.Блоком.
Главная редакция литературно-драматических программ 1984
Автор сценария – Анатолий Смелянский
Режиссер – Юрий Зубков
Оператор – Михаил Игнатов
#ВладимирНемировичДанченко #АнатолийСмелянский #театр
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