Подобно тому как мы, забрав старые дипломы на кафедре «Электрических станций» КПИ нарисовали в общежитии свои, у этой работы тоже хищническая история. В нулевые годы я по необходимости жил у товарища своего, отличного музыканта духовика Лёши Егошина, у Лёши в свою очередь был друг Марат. Марат в училище гармонию преподавал, и у него дома валялась курсовая работа студента по муз. гармонии на тройку оценённая. Сразу говорю, что я тогда и сейчас в теории музыке ни в зуб ногой, впрочем как и инженерии эл. станций, но работа меня заинтересовала. Я использовал её как рыбу и написал свою работу с выводом прямо противоположным тому, что дал в конце своей работы студент муз. училища. Думаю, моя версия тянет на отлично, ведь я и диплом на отлично защитил.

Примем модель чувственного восприятия с учетом двух подходов к пониманию и восприятию мира. Известно, что ум видит и слышит не все из того, что может воспринять зрение и слух. Из возможного ум выбирает необходимое, а от остального абстрагирует частично или полностью. Такую способность и другие системные функции ума удобно объяснить, используя модель параллельных звуковых рядов.

Звуковые волны, достигая уха, превращаются в волны механические, а те в свою очередь в электрические импульсы, которые по нервным волокнам поступают в головной мозг. Ум оперирует бесконечным потоком импульсов от нервных путей каналов чувств. Такие действия можно назвать системной функцией ума. Мозг, нервные волокна – это совершенное тело, но еще не ум. Душа дозирует свойства тела на формы, акценты ощущений. Эти прозрачные формы заполняются свойствами материи, создавая ощущения и через них образ материи. Проводимость или способность к генерации импульсов, нервными тканями изменяется по форме, избранной душой. Таким образом, и ткань тела, оживляемая душой через нервную ткань, воспринимает ощущение в выбранном порядке. Ум, связанный с телом существует, пока тело оживляется душой и воспринимает ощущения. Тело содержит силы жизни, но без души силы не способны поддерживать друг друга в едином равновесии.

Нужно заметить, что всякая чувствительность - суть генерация части свойств принимаемого сигнала. Такая генерация имеет свои пределы, а именно тот уровень, который душа посчитает возможным, по отношению к другим функциям тела, что бы сохранить равновесие всех сил. Акцент образа или ощущения в конечном итоге выбор души. Импульсный ток, который приходит от слуха или зрения в мозг, не остается в одиночестве, с некоторым опозданием параллельно ему следует похожий поток импульсов уже в самом головном мозге. От первоначального потока звучит повторяющееся эхо, с выраженным затуханием сигналов вне звукового акцента. Например, если акцент или формы импульсного тока соответствуют импульсам от низких звуков, то в параллельных потоках импульсы от низких звуков усилены. Акцент восприятия, в данном случае форма импульсного тока, определена душой. Не установкой ума на восприятие низких звуков, а напротив восприятие звуков и есть установка ума, функция тела.

Сознанием нельзя непосредственно регулировать работу нервной ткани. Подсознание свободно от замедленной образами работы ума. Подсознание анализирует параллельные импульсные потоки одновременно. На основании повтора, т.е. поперечного среза импульсных потоков, ум создает ощущение, совокупность ощущений трансформируется в образ. Сознание – это устойчивый, повторяющийся с помощью подсознания образ. Каждый миг ум знает то, что представляет в этот миг. В любое мгновение он может этот образ сменить, и эта смена обусловлена новым акцентом подсознания. Подсознание – это совокупность нервной функции тела, оно реагирует на изменение внешней среды и равновесие сил организма. Подсознание может быть иррационально, т.к. душа может быть вне причин. Как долго или как четко ум способен удерживать тот или иной образ сознания зависит от навыка подсознания, т.е. устойчивости выбора души. Над созданием параллельных импульсных потоков работают нейроны головного мозга, организованные по системе параллельных рядов. При анализе параллельных потоков ум имеет повторные отметки от одной и той же группы импульсов, усиленные по отношению к другим импульсам и легко сосредоточивается на избранном характере ощущения. Мы получим ощущения и звуковой образ, тогда когда душа даст верный отсчет, который не осознается непосредственно.

Во время t 1 ум услышит звуковую отметку f 1 , во время t 2 , также отметку f 1 , звуковую отметку f 2 от другого источника звука ум от параллельных рядов нейронов не получит, т.к. ее импульсные характеристики не соответствуют акценту восприятия звуков. Образ – конечная фаза ощущения. Ощущения могут быть вызваны реальным предметом и представляемым, реально возможной функцией и только представляемым действием, реально не возможным. При этом образ всегда следствие представления умом предмета с функциями соответствующими получаемым или представляемым в этот момент ощущениям.

Восприятие не только отражает мир, но и преображает субъект восприятия. Воспринимающий голос свыше становится сам выше. Повинующийся животному инстинкту становится в этот миг животным. Степень преображения допускается или запрещается душой, которая и определяет степень восприятия. Восприятие всегда навык, т.е. привычка – ориентировка души. Образ предмета или действия может существовать вне субъекта восприятия, в виде сознания другого человека, рисунка, схемы, информации и т.д. Не имея внешних указаний, согласованной программы, оговоренных правил, субъект составит из своих ощущений образ весьма отличный от образа, составленного другим человеком, однако принципы работы подсознания едины.

Ум способен, используя параллельные ряды импульсов, ощущать тяготения и разрешения неустойчивых ступеней звуковой гаммы в тонику. Тоническое трезвучие или три ступени музыкальной гаммы слышать как аккорд. При этом осуществляется поперечный срез параллельно звучащих в уме отражений гаммы. Из рисунка видно, что ум способен слышать аккорд, когда звучит последний тон, например V ступень музыкальной гаммы.

Так возникает звуковой образ. Подобным способом ум слышит разрешение II и VII ступеней гаммы в тонику.

Современный способ создания и восприятия музыки, тип гармонического мышления используют системные функции ума, на их основе строят правила создания и понимания мелодии. При этом сами системные функции не моделируются, принимаются молча. В результате предметом изучения науки становится музыкальный образ, а инструмент создания образа целенаправленно не изучают. Оперируя звуками музыкального лада в пределах гармонического мышления, ум всегда остается в пределах известного типа музыкального образа, ограниченного законами тональности и лада, не может представить мелодию иного типа.

Средневековые музыкальные модусы, сами мелодии как символы текста, все же меньше в мелодическом отношении являются шаблонами для ума или субъективного восприятия, чем современная музыка. Музыка иного типа, например, музыка раннего средневековья, может домысливаться индивидуально во время прослушивания, до более совершенной музыки. Она может быть фоном неземной музыки, недоступной изобразительным средствам как таковым.

При всем многообразии форм музыкального и звукового анализа, недостаточно учитывается значение, интервала для подсознания слушателя или исполнителя. Для подсознания, не включенный в мелодию интервал, это естественный путь изменения высотности звучания, тон – дискретное значение высоты звука на интервале. Если интервал включен в мелодию, подсознание строит от мелодии параллельные ряды, и интервал связан функционально с другими интервалами и тонами. Интервал содержит некоторый вектор усилия, влияющий на мыслимое положение тона, к которому он привязан. Поэтому когда определяется гамма, определяются интервалы, как образующие лад элементы. Выбор сознания определен стандартом звукового образа, а образы создаются подсознанием через ощущение.

Современное гармоническое мышление возникло не от случайного благозвучного или неблагозвучного сочетания тонов, аккордов как совершенных созвучий. Оно возникло тогда, когда был темперирован клавир, т.е. когда были выбраны стандартные значения интервалов. Такой выбор - основная причина современного музыкального звучания и современного гармонического мышления. Вне шаблона известных интервалов, музыкальная плоскость независима от стандартных звуковых образов. Вектор или закон построения музыкального образа, основанный на известных значениях интервалов, привязывает плоскость звучания к центру или центрам, создает объем музыкального образа. В результате музыкальная плоскость облагораживается, но ограничивается в безграничном мысленном пространстве. Подсознание образовано душой, которая имеет тягу к иррациональному, нестандартному решению и без внешних ограничений или внутреннего единства невозможно создать общий для многих образ.

Тяготение и разрешения ступеней гаммы возникают тогда, когда ум выбирает дискретное значение интервалов, а подсознание выберет рациональный путь построения параллельных звуковых рядов. В результате тяготения являются внешне естественным актом, но, по сути, вызваны осознанным выбором ума. Подобным образом, если при чтении сознательно отделять слово от слова, подсознание разделяет буквы, что и позволяет читать. Или, если на столе лежит не груда щебня, а кусочки правильной формы, всегда есть соблазн собрать образ. Хотя соблазн естественный не надуманный, но формы элементов задуманы заранее и образ структурно предопределен. Фактически, выбор интервалов заменяет через стандартный образ – интервал, один из акцентов, который через подсознание индивидуально выбирает душа.

Тональность на консонантной основе всегда воспроизводит одну и ту же превращенную форму ладовой структуры, что отвечает установкам классицизма на унифицированность, а значит на прогнозируемость хода мыслительного процесса в музыкальном отношении.

Безвекторность, цикличность, бесконечность, т.е. свобода плоскости музыкального или художественного мышления сменяются линейной векторной направленностью. В музыке это выражается через явление акцидентности, нарушение звукоряда. В изначально заданном звукоряде при повышении одного из тонов вместо чистой квинты образуется уменьшенная и возникает естественная направленность интонирования. Первая ступень утверждается результативно, но вместе с тем появляется элемент ее ожидания, предвосхищения. На место ретроспективности приходит перспективность, представление или создание музыкального образа в ожидаемой форме. Возможность бесконечной творческой свободы сменяется на возможность создания прогнозируемых художественных моделей. Известные предметы, тон, интервал, темп образуют стандартную мелодическую структуру. В живописи краски, размеры, перспектива образуют картину по законам геометрии и оптики.

Если вернуться к философскому обоснованию причин прогнозируемого хода мыслительного процесса, гармонического или художественного мышления, то обнаружим открытое признание решающего значения воли человека. Действия могут совершаться по естественным законам, но законы открыты человеком, любое осознанное действие открыто перед людьми. В открытости заключено разрешение действия. Г. Палама специально защищал на церковном соборе исихастов, т.е. тех, кто молился молча и вообще молчал, люди видели в безмолвии опасность, т.к. не могли определенно знать, что думает исихаст молчальник. С другой стороны религиозный писатель и сподвижник Игнатий Брянчанинов пишет: «Сочиняющий обольстительные образы при естественной способности воображения, сочетающий при посредстве мечтательности эти образы в очаровательную картину, подчиняющий всю сущность свою обольстительному, могущественному влиянию этой живописи, непременно по нечаянной необходимости мнит, что живопись эта производится действием благодати, что сердечные ощущения, возбуждаемые живописью, суть ощущения благодатные». Начало всех зол ложная мысль. Причина разнообразного вреда и погибели ложная мысль. В средство погубления человеческого рода употреблена ложь. Чтобы в представление людей не вошла ложь, их мысли должны быть ограничены религиозным, христианским законом или моралью, или хотя бы законами геометрии, гармонического мышления, уголовного кодекса, тогда меньше возможности обмануть себя и других. Все таланты и религиозные сподвижники фактически нарушают стандартные законы и правила, принятые в обществе, тем самым имея к себе определенное отношение и имея для себя и для других определенные следствия. Такое же по внешним признакам нарушение делают душевнобольные люди. Для этих групп людей характерно искреннее желание всегда поступать, повинуясь душевному инстинкту, не подстраиваясь к общему мнению и действию. Кроме них есть естественно и осознанные нарушители всех правил, которые ввели себя в заблуждение произвольным и выгодным, по их мнению, образом мысли и действий. Таковыми нарушителями являются и все люди, никто не может жить, не нарушая даже гражданских законов, тем более законов, установленных религией.

Не нужно переоценивать значение материалистического, рационалистического подходов к развитию науки, культуры. Всякому действию или общему делу людей предшествует не только верный план, но прежде организация и побуждение к такой деятельности. Организация и побуждение могут осуществляться угрозой гибели тела, силой, а могут словом и убеждением о бессмертии души. До христианской проповеди был рационализм, был материализм, но никто не мог так сплотить людей. С тех пор как общество стало можно пасти словом, расцвела культура слова и культура вообще.

Многие технические достижения утрачены уже и еще будут утрачены из-за недостатка организации. Важно не утратить культуру отношений, взаимодействий между людьми. Вначале была христианская проповедь, а потом условно заменяющие ее потоки условно полезной информации.

На заставке деревянная скульптура, её автор Олег Глухенький.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. О механизме восприятия:

- Ум воспринимает не все, что могут зрение и слух

- Восприятие происходит через параллельные звуковые ряды

- Душа определяет акценты и формы ощущений

- Подсознание анализирует импульсные потоки одновременно

2. О музыкальном восприятии:

- Современное гармоническое мышление возникло после темперации клавира

- Стандартные интервалы ограничивают музыкальное пространство

- Тональность создает прогнозируемость музыкального образа

- Средневековая музыка была более свободной в интерпретации

3. О человеческом восприятии и творчестве:

- Восприятие не только отражает мир, но и преображает субъект

- Творческая свобода подменяется возможностью создания прогнозируемых моделей

- Воля человека играет решающую роль в осознанных действиях

Вывод:

Статья исследует глубинные механизмы человеческого восприятия, подчеркивая роль души, подсознания и воли в формировании ощущений и творческих актов. Автор критически анализирует современные системы восприятия, показывая, как стандартизация (в музыке, мышлении) ограничивает творческую свободу человека.