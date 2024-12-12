В Сирии за последние 75 лет, не считая внешних войн:



1949 год – три военных переворота, высшая власть за год меняется аж три раза

1951 – военный переворот

1954 – всеобщий мятеж и переворот

1961 – военный переворот

1962 – аж два военных переворота за год

1963 – военный переворот, к власти приходит партия БААС (один из лидеров Асад-отец)

1966 – военный переворот, где Асад-отец один из основных участников

1968-69 – бунты в основных городах страны, подавлены армией

1970 – военный переворот, к власти приходит Асад-отец

1976-82 года – гражданская война между правительством Асада и исламистами. Массовые убийства в Алеппо. Не раз упоминавшийся в декабре 2024-го город Хама в 1982 году в ходе боев снесён полностью…

1984 – младший брат президента Асада неудачно пытается свергнуть братца и захватить власть.

С 1985 года начинаются 20 лет относительной стабильности при жесткой диктатуре клана Асадов

2000 года – смерть Асада-отца, переход власти к сыну

2005 года – неудачная попытка свержения Асада-сына вице-президентом Хаддамом, ближайшим соратником его покойного отца

С 2011 года – как все мы знаем, непрекращающаяся война.

Так что 2024-й и даже 2025 год не станут последними в ходе вечной сирийской смуты…

P.S. А уж какая красота там творилась весь XIX век!.. Впервые о вводе русских войск в Сирию задумался император Николай I в 1840 году, когда за Дамаск и Алеппо в ходе междоусобицы внутри Османской империи в который раз сражались партии «египтян» и «турок».

На землях современной Сирии русская военная разведка начала систематическую работу еще при живом Пушкине…

Пять лет, с 1834 по 1839 годы, в Палестине и Сирии непрерывно работали русское офицеры. Первым тот регион на предмет возможности военных операций обследовал полковник генштаба Александр Дюгамель, числившийся консулом в Египте. Затем в Сирии работал подполковник Пётр Львов. Этот уроженец Тверской губернии, ветеран войн с турками и польскими мятежниками, составил первую военную карту и топографическое описание Сирии в стиле: «…здесь вьется врезанная в скале дорога, и Бейлан в военном смысле заслуживал бы особой примечательности».

Бейлан – это ныне турецкий Белан в Хатае, где до сих пор арабов больше, чем турок, а линия сирийско-турецкой границы была признана Дамаском только в 2011 году и почти сразу «распризнана», после того как Эрдоган поддержал внутрисирийский мятеж.

Но вернёмся в XIX век.

С картой Сирии и прочими документами подполковника Львова лично знакомился император Николай I, оставив на них собственноручные пометки. По итогам этого знакомства подполковник стал полковником и получил пожизненную пенсию 2000 рублей в год.

Вслед за Петром Львовым в Сирии и Палестине в 1838-39 годах работал капитан лейб-гвардии Павловского полка Иосиф Дайнезе, помощник генерал-квартирмейстера Действующей армии. Этот итальянец, перешедший на русскую службу, составил «военно-расспросную карту» и детальный «Memoire sur la Syrie en 1838» (сделанный на французском языке «Доклад о Сирии в 1838 году»).

По итогам деятельности Дюгамеля, Львова и Дайнезе в Петербурге, в Департаменте Генерального штаба Военного министерства в 1840 году составили следующее резюме: «Покорение Сирии, при расположении жителей к наступающей армии, делается возможным по пути действия со стороны Анатолии в течение одной 7-ми или 8-ми месячной кампании, но при неприязненности степных и горных племен наступательные действия, даже и от Анатолии, будут чрезвычайно затруднительны, потребуют сильную армию и могут быть удачны только при самом медленном ходе войны, особенной осторожности и непременных жертвах».

https://t.me/alter_vij/3365 – цинк

PS. Найдите на картинке Башара Асада, который с недавнего времени стал москвичом. Возможно будет голосовать на выборах за Собянина.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Политическая нестабильность Сирии в XX веке:

- С 1949 по 2011 год страна пережила множество военных переворотов

- В 1963 году к власти приходит партия БААС во главе с Асадом-отцом

- С 1970 года начинается правление клана Асадов

- С 1985 по 2005 год – период относительной стабильности при жесткой диктатуре

- В 2000 году власть переходит к Асаду-сыну

- С 2011 года началась непрекращающаяся война

2. Исторический контекст российского присутствия в регионе:

- Российская военная разведка начала работу в Сирии еще при Пушкине

- В 1834-1839 годах русские офицеры (Дюгамель, Львов, Дайнезе) изучали регион

- Составлены первые военные карты и топографические описания

- Николай I лично изучал материалы разведки

- В 1840 году в Генштабе оценили возможность покорения Сирии

3. Геополитические особенности региона:

- Сложная этническая ситуация на границах

- Постоянные междоусобицы и конфликты

- Труднопроходимая местность осложняет военных кампании

Вывод:

Сирия представляет собой пример чрезвычайно нестабильного государства с богатой и драматичной историей политических потрясений. Постоянная смена власти, военные перевороты, внутренние конфликты и иностранное вмешательство характеризуют её политическую траекторию на протяжении десятилетий. Россия давно проявляла интерес к этому стратегически важному региону, о чем свидетельствуют разведывательные миссии XIX века. Текущая ситуация в Сирии является продолжением длительного исторического процесса политической нестабильности, который, вероятно, будет продолжаться и в ближайшие годы.