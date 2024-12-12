Почему Иран проиграл в Сирии?
Потеря Сирии для России – это болезненный удар. Потеря Сирии для Ирана – это глубокий нокаут с последующей госпитализацией. Такое развитие событий можно было предсказать, но верилось в это с трудом. Начнем с того, что Сирия — это суннитская страна. Если не причислять алавитов к шиитам, то последних едва окажется 2 процента от всего населения. Такая узкая прослойка населения не может гарантировать надежную опору для Ирана.
Иран использовали Сирию в качестве серой зоны. Персы подтягивали своих прокси к границам Израиля и поставляли оружие Хезболле. Гораздо проще было осуществлять свои планы во время нестабильности в Сирии. Если бы Дамаск «встал с колен», то вопрос сокращения иранского присутствия был бы немедленно поднят. Уж слишком многих в арабском мире напрягала такая дружба. Сирии было нужно устойчивое развитие, а Ирану вечный конфликт.
Сирийцы устали от проиранской 4 дивизии, которой командовал брат президента Махер аль-Асада. Именно эти парни организовывали блокпосты на дорогах и устраивали настоящий рэкет для бизнесменов. За провоз любого товара нужно было заплатить, за отказ людей отправляли в тюрьму. Вся Сирия ненавидела 4 дивизию за поборы и отжим бизнеса. Кроме того, они занимались скупкой металлолома и пластика. То есть банально с освобожденных земель все вывозилось под ноль, вырывались даже провода из стен. Производство наркотика каптогона тоже было завязано на Махера аль-Асада и 4 дивизию.
Такие грабительские приемы объяснялись тем, что задолженность Сирии перед Ираном составляла около 50 млрд долларов. Сирия находится под санкциями и в теории такие нестандартные подходы должны были наполнить государственную казну и выплатить долги. Деньги исправно выбивались из населения, а жизнь становилась только хуже. Любви к Ирану это не добавляло. К тому же персы распространяли шиизм в Сирии и это злило местное духовенство.
По факту в Сирии случилось суннитское восстание и именно поэтому власть так быстро пала. Ирану не на кого было опереться в сложной ситуации. Персов выгнали из Сирии и не позволят вернуться назад. У России же карты сильнее. Мы изначально не ориентировались на христиан, а работали со всеми. Переговоры с умеренной суннитской оппозицией дают нам шансы сохранить часть своего влияния в Сирии.
Александр Харченко
Комментарий редакции
Тезисы статьи "Почему Иран проиграл в Сирии?":
1. Демографическая несостоятельность
- Сирия преимущественно суннитская страна
- Шииты составляют лишь около 2% населения
- Этот фактор не давал Ирану надежной опоры
2. Стратегические противоречия
- Иран использовал Сирию как "серую зону" для приближения к границам Израиля
- Персам был выгоден вечный конфликт, а Сирии необходимо устойчивое развитие
- Иран поставлял оружие Хезболле
3. Коррупционная политика 4-й дивизии
- Дивизия под командованием Махера аль-Асада устраивала поборы с бизнесменов
- Принудительное изъятие имущества и товаров
- Производство наркотиков
- Тотальный вывоз ресурсов с освобожденных территорий
4. Финансовые проблемы
- Сирия должна Ирану около 50 млрд долларов
- Санкции осложняли финансовую ситуацию
- Попытки компенсировать долги через грабительские методы
5. Религиозные противоречия
- Распространение шиизма вызывало недовольство местного духовенства
- Суннитское восстание стало ключевой причиной падения власти
Вывод: Иран проиграл в Сирии из-за отсутствия широкой социальной поддержки, агрессивной экономической политики и религиозных противоречий. России удалось сохранить больше возможностей для влияния благодаря более гибкой стратегии переговоров с различными группами населения.
Удивительно. Англоязычный источник (Элайджа Дж. Магье) пишет, что Иран вложил в Сирию десятки миллиардов.
А вот Харченко крайне критично относится к роли Ирана и пишет, что Иран ограбил Сирию на 50 миллиардов.
Пишут об одном и том же, но с таким разным видением. В принципе, обе публикации содержат полуправду. Такой вот “Расёмон”.
https://pandoraopen.ru/2024-12-10/kogda-serdca-zastuchat-v-tishine/#comment-738196
Сан Саныч “работенка”(проверка на плагиат…или че другое? ) для тебя опять нарисовалась.
Пс А на мой взгляд от себя пишет. “Выстраданное”…))
В этой статье основной пункт коммента редакции это п.1б
В соседней статье “сирия после…” странный пункт коммента редакции это п.1а и п.1б
Если брать не на политическом а на бытовом уровне, то и в Белоруссии правит партия большинства. Это партия украинский колхозников, где в Уставе написан главный девиз ” Абы сметана не прокисла”
Виктору (промахнулся). Плагиата здесь нет – дана ссылка (проверять нечего). “Коммерсант” не мой любимый источник информации. Но тема интересная, прочитаю. Хотя публикация очень старая – июнь 2021-го года. Предлагаешь обсудить?
!?