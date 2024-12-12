Потеря Сирии для России – это болезненный удар. Потеря Сирии для Ирана – это глубокий нокаут с последующей госпитализацией. Такое развитие событий можно было предсказать, но верилось в это с трудом. Начнем с того, что Сирия — это суннитская страна. Если не причислять алавитов к шиитам, то последних едва окажется 2 процента от всего населения. Такая узкая прослойка населения не может гарантировать надежную опору для Ирана.

Иран использовали Сирию в качестве серой зоны. Персы подтягивали своих прокси к границам Израиля и поставляли оружие Хезболле. Гораздо проще было осуществлять свои планы во время нестабильности в Сирии. Если бы Дамаск «встал с колен», то вопрос сокращения иранского присутствия был бы немедленно поднят. Уж слишком многих в арабском мире напрягала такая дружба. Сирии было нужно устойчивое развитие, а Ирану вечный конфликт.

Сирийцы устали от проиранской 4 дивизии, которой командовал брат президента Махер аль-Асада. Именно эти парни организовывали блокпосты на дорогах и устраивали настоящий рэкет для бизнесменов. За провоз любого товара нужно было заплатить, за отказ людей отправляли в тюрьму. Вся Сирия ненавидела 4 дивизию за поборы и отжим бизнеса. Кроме того, они занимались скупкой металлолома и пластика. То есть банально с освобожденных земель все вывозилось под ноль, вырывались даже провода из стен. Производство наркотика каптогона тоже было завязано на Махера аль-Асада и 4 дивизию.

Такие грабительские приемы объяснялись тем, что задолженность Сирии перед Ираном составляла около 50 млрд долларов. Сирия находится под санкциями и в теории такие нестандартные подходы должны были наполнить государственную казну и выплатить долги. Деньги исправно выбивались из населения, а жизнь становилась только хуже. Любви к Ирану это не добавляло. К тому же персы распространяли шиизм в Сирии и это злило местное духовенство.

По факту в Сирии случилось суннитское восстание и именно поэтому власть так быстро пала. Ирану не на кого было опереться в сложной ситуации. Персов выгнали из Сирии и не позволят вернуться назад. У России же карты сильнее. Мы изначально не ориентировались на христиан, а работали со всеми. Переговоры с умеренной суннитской оппозицией дают нам шансы сохранить часть своего влияния в Сирии.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи "Почему Иран проиграл в Сирии?":

1. Демографическая несостоятельность

- Сирия преимущественно суннитская страна

- Шииты составляют лишь около 2% населения

- Этот фактор не давал Ирану надежной опоры

2. Стратегические противоречия

- Иран использовал Сирию как "серую зону" для приближения к границам Израиля

- Персам был выгоден вечный конфликт, а Сирии необходимо устойчивое развитие

- Иран поставлял оружие Хезболле

3. Коррупционная политика 4-й дивизии

- Дивизия под командованием Махера аль-Асада устраивала поборы с бизнесменов

- Принудительное изъятие имущества и товаров

- Производство наркотиков

- Тотальный вывоз ресурсов с освобожденных территорий

4. Финансовые проблемы

- Сирия должна Ирану около 50 млрд долларов

- Санкции осложняли финансовую ситуацию

- Попытки компенсировать долги через грабительские методы

5. Религиозные противоречия

- Распространение шиизма вызывало недовольство местного духовенства

- Суннитское восстание стало ключевой причиной падения власти

Вывод: Иран проиграл в Сирии из-за отсутствия широкой социальной поддержки, агрессивной экономической политики и религиозных противоречий. России удалось сохранить больше возможностей для влияния благодаря более гибкой стратегии переговоров с различными группами населения.