ЭТНИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ: ОТСТУПАЯ, УКРАИНСКАЯ АРМИЯ ПРИБЕГАЕТ К ТАКТИКЕ «ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ»



За последние несколько месяцев, помимо новостей о продвижении российских войск и последовательного отступления Вооружённых Сил Украины из ряда населённых пунктов, приходят сведения о жестоких расправах, учиняемых украинскими солдатами и офицерами над гражданским населением.

Непросто принять за чистую монету подобную информацию, похожую на военную пропаганду одной из сторон (в данном случае России). К сожалению, многие факты подтверждаются свидетельскими показаниями, данными фото- и видеоконтроля. В расправах присутствует жестокая, но железная логика. ВСУ намереваются отдать русским «выжженную землю», на которой не должен проживать никто. А если кто-то там всё же остаётся, старики, женщины, дети, – неважно, то автоматически причисляются к шпионам и провокаторам, которым положен лишь расстрел.

Украинские официальные лица с возмущением сообщают о том, что население, уехавшее с территорий, ныне находящихся под контролем России, возвращается домой. Первым об этом заявил 23 октября омбудсмен Дмитрий Шуляк, посетовав на социально-экономические трудности, с которыми сталкиваются беженцы. Председатель правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк подтвердила информацию от своего однофамильца, добавив, что Россия производит крупные выплаты пострадавшим за уничтоженное имущество. Человек, покинувший Мариуполь или Волноваху и вернувшийся на развалины, имеет право на получение субсидии в размере 45 тысяч рублей (406 евро) за квадратный метр. Таким образом, за квартиру площадью 60 квадратных метров российское правительство заплатит 2 млн 700 тыс. рублей (больше 24 тыс. евро), что является весомой суммой для людей, утративших своё жильё.

По словам бывшего городского главы (мэра) Мариуполя Вадима Бойченко, около трети беженцев уже вернулись в город. Украинское государство не смогло обеспечить их жильём, а Россия восстановила разрушенные районы за короткий срок. Депутат Верховного Совета Украины Максим Ткаченко заявил, что на «оккупированные» земли вернулись 150 тысяч человек, из них 70 тысяч – в Мариуполь. Эти сообщения вызвали шквал критики и негодования со стороны высшего украинского руководства. На Ткаченко оказали давление, и он взял свои слова обратно. Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила: возврата беженцев к себе домой, на «оккупированные Россией» территории «нет и не может быть». Однако эти слова звучат как пустые оправдания [печальных результатов украинской недальновидной политики].

Ещё одна проблема для Киева – пассивное ожидание прихода российских войск гражданским населением. Бывший депутат парламента и участник ультранационалистического батальона «Азов» Игорь Мосийчук рассказал журналистам о том, что многие граждане Украины спешат зарегистрировать своё постоянное проживание в таких прифронтовых городах, как Покровск (Красноармейск) и Часов Яр. Расчёт ясен: с большой долей вероятности эти населённые пункты будут заняты российской армией, а те, кто имел там украинскую прописку, получат право на гражданство России и компенсацию за утраченное жильё. Для руководства Украины такие действия сродни государственной измене.

Именно с этим, скорее всего, связаны жестокие зачистки в прифронтовых зонах, проводимые украинскими войсками и западными наёмниками. При отходе из Селидово (Донецкая Народная Республика) бойцы ВСУ целенаправленно убивали гражданских лиц, отказавшихся от эвакуации в тыл. По свидетельствам горожан, расправы производились над целыми семьями. Военные корреспонденты РИА Новости сняли мужчину, который чудом не оказался жертвой зачистки. Членов его семьи убили украинские военные: «Не знаю, как меня ноги вынесли. А когда пришел, смотрю, а они [родственники] уже сожжены. Полностью».

Video: https://t.me/opersvodki/23963

Video: https://t.me/rian_ru/270343

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник пообещал тщательно расследовать эти преступления и озвучил первые результаты следственных действий. На сегодняшний день уже 15 человек рассказали о расправах в городе Селидово – все свидетели являются жителями данного населённого пункта. Горожане назвали конкретные улицы, где совершались преступления, а также фамилии убитых людей. Известны обстоятельства гибели 50 мирных жителей. Причём, в зачистках принимали участие не только бойцы Вооружённых Сил Украины, но и иностранные наёмники. Жители Селидово слышали польскую речь и видели людей в украинской форме, но без опознавательных знаков. Доказано также, что в расстреле мирных жителей участвовали и французские наёмники.

Video: https://t.me/rian_ru/270429

Video: https://southfront.press/in-video-french-mercenaries-killed-civilians-in-selidovo/

Международный общественный трибунал по Украине (создан в марте 2022 года, расследует преступления украинских неонацистов и их пособников; состоит из представителей гражданского общества более 20 стран мира) приводит ужасающие подробности произошедшего. Житель Селидово Владимир Романенко рассказал представителям данной общественной организации следующее:

«24 октября этого года моя семья была расстреляна украинскими военными прямо возле нашего дома. В 7 утра я вышел в огород, и услышал крики: "Всем выйти из дома!". Кричал человек в украинском камуфляже, рядом с ним был ещё один, стоявший чуть поодаль. Они вывели мою жену, внука и сына, невестку и её мать из дома и поставили лицом к стене. Моя невестка плакала "Что вы делаете?". Украинский военный просто начал стрелять. Сначала он убил мою жену, затем остальных. Я побежал через огород и спрятался. Через несколько дней я вернулся к дому. На месте, где они были расстреляны, я нашёл останки — сожжённые тела, фрагменты костей и личные вещи. Я собрал всё, что смог, в пять пакетов и похоронил их у подъезда. Это всё, что осталось от моей семьи».

Video: https://t.me/maximgrigoryev/8241

Ещё одно свидетельство предоставила жительница Селидово Наталья Равинская:

«В Селидово, в доме № 12 по улице Щорса, украинский снайпер или наёмник открывал огонь по мирным жителям. Во дворе погибло множество наших друзей. Люди пытались выйти из укрытий, чтобы закрыть тела погибших, и сами становились жертвами. Снайпер в доме № 12 убил около 20 человек. В нашем дворе мы насчитали не менее 8 погибших. В доме № 19 по этой же улице украинские военные взламывали квартиры и расстреливали мирных жителей. Мы слышали грузинскую речь: они кричали, предлагали помощь, но на самом деле убивали.

На улице Кучуринской украинские военные зашли в дом, вывели всю семью на улицу и выстроили их у стены. Всех расстреляли на месте. Остался жив дедушка. Он прятался несколько дней, а затем вернулся, чтобы похоронить своих близких. Тела были сожжены. Собрал останки, сложил в пакеты, подписал имена и похоронил всех в одной могиле. И много таких. Заходишь во двор, там могилка, там могилка. Украинский военный застрелил на улице пожилую женщину: он просто развернулся, выстрелил ей в голову и ушел. Украина всегда недолюбливала Донбасс. Мы всегда для них были изгоями, а с 2014 года эта ненависть только усилилась».

Video: https://t.me/maximgrigoryev/8237

Особенную жестокость украинские военные и наёмники проявляют в Курской области, где они априори возлагают «коллективную вину» на всё мирное население. Осуществлённые российской стороной радиоперехваты свидетельствуют о массовых расстрелах гражданских лиц в районе приграничного населённого пункта Плёхово. В Сеть утекли перехваты переговоров командования и военнослужащих 253 отдельного штурмового батальона 129-й бригады территориальной обороны Вооружённых Сил Украины, где прямо отдаётся приказ о расстреле 34 гражданских лиц, в том числе стариков.

Video: https://t.me/boris_rozhin/145222

Ранее российские журналисты публиковали чудовищные свидетельства людей, сумевших вырваться с территорий, занятых подразделениями ВСУ. Славик Алоян, житель села Благодатное (Курская область) говорит: «ВСУ всех расстреливают. Я не знаю почему. Они расстреливают всех. Мирняк прям гибнет. В этот день очень много мирных людей расстреляли и в поселке, и в селе Коренево. Со мной в госпитале лежал Андрей. Он вывозил мирных. Он все видел, как людей расстреливали. Он чудом выжил, тоже ДРГ стреляло по нему, по мирным людям. Очень много в этот день на мосту ВСУ расстреляли мирных».

К сожалению, подобных историй немало. Международный общественный трибунал по Украине уже опубликовал десятки свидетельств простых людей – пенсионеров, взрослых, подростков. Скорбный список злодеяний, совершенных украинскими военными и иностранными наёмниками, не только подчёркивает цинизм военной помощи, оказываемой Киеву Соединенными Штатами и Евросоюзом, но и демонстрирует, что «перемирие», о котором мечтают некоторые западные политики, невозможно. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Россия выступает против «замораживания» конфликта. Подписание мирного договора по итогам войны явно невозможно без суда над теми, кто совершил преступления против мирного населения – такова твёрдая позиция Москвы.

https://southfront.press/withdrawal-and-ethnic-cleansing-ukrainian-army-resorts-to-scorched-earth-tactics/ – оригинал на английском

Плюс сводный материал от Максима Григорьева за 2022-2024 года от Максима Григорьева, который активно исследует и документирует тему военных преступлений ВСУ и других украинских структур с 2014 года.

Скачать можно здесь https://t.me/maximgrigoryev/8289 Там же на канале много показаний непосредственных свидетелей военных преступлений, а также пленных.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. При отступлении украинская армия применяет тактику "выжженной земли" в прифронтовых районах.

2. Украинские военные и наемники обвиняются в массовых расстрелах мирных жителей в населенных пунктах Донецкой области (Селидово) и Курской области.

3. Свидетельства очевидцев описывают жестокие расправы над гражданскими, включая убийства целых семей, стариков и детей.

4. Отмечено участие в зачистках не только украинских военных, но и иностранных наемников (в том числе из Польши и Франции).

5. Украинское руководство негативно реагирует на возвращение жителей на освобожденные российской армией территории.

6. Некоторые жители намеренно регистрируются в прифронтовых городах, рассчитывая на возможное получение российского гражданства и компенсаций.

Вывод:

Статья представляет крайне критическую позицию в отношении действий украинской армии, обвиняя её в систематических военных преступлениях против мирного населения в ходе военного конфликта. Автор утверждает, что украинские военные и наемники намеренно уничтожают гражданских лиц при отступлении, применяя тактику "выжженной земли". Текст подчеркивает необходимость международного расследования и привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.