Интересные исследования, черный юмор, реальные герои с крутыми поворотами судьбы, и популярный медицинский блогер Василий Шуров – в документальном фильме Курение. Взгляд изнутри.Насколько на самом деле курение сигарет вредит здоровью? Можно ли рассматривать вейп, iqos или кальян как более безопасную альтернативу обычным сигаретам? Насколько ядовитым является вещество никотин? На эти вопросы отвечает данный ролик, который является сокращенной версией ранее вышедшего на нашем канале документального фильма.Полная версия фильма доступна по ссылке:https://youtu.be/2xDGW8_xCB8

Научные источники, использованные при создании фильма:

https://disk.yandex.ru/d/_SfrR3Tor02HFA

Все наши видеоматериалы созданы на средства неравнодушных людей, и при участии волонтёров. Мы видим, насколько это важно, и постоянно работаем над созданием новых фильмов и мультфильмов.

Мы просим Вас поддержать ютуб-канал Общее Дело:

https://donation.obshee-delo.ru/

✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:

Основная причина СИРОТСТВА в России https://youtu.be/5zgfscDBcAE?si=86Wh0Gzpt_tpeWVD

Как замотивировать подростка на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4

Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU

Как подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/ypZfTm2Smzs

Как отучить детей МАТЕРИТЬСЯ https://youtu.be/ebwYyFh4gF0

Как через КИНО управляют массами https://youtu.be/s0KbdO229N0

Алкоголь и БОГ в православии https://youtu.be/10U9k5cmRRA

Присоединяйтесь к нам:

https://vk.com/obsheedelorf

https://vk.com/dobrovolecod

https://ok.ru/obsheedelo

Телеграм-канал Общего Дела:

https://t.me/obshee_delo_rf

Наши каналы на Ютубе:

https://www.youtube.com/@proektod

https://www.youtube.com/@obsheedelorf

https://www.youtube.com/@obsheedelo

Наш канал на Рутубе:

https://rutube.ru/channel/479524/

Мы на Дзене:

https://dzen.ru/obscheedelo

Сайт Общественной организации «Общее Дело»:

общее-дело.рф

Это был выпуск:

Короткометражный документальный фильм «Курение. Взгляд изнутри. 16-минутная версия».

Производство:

Общероссийская общественная организация «Общее Дело» 2024 г.

Категория фильма 12+

Вместе сделаем нашу страну ЛУЧШЕ!

ВАРИАНТЫ ВИДИМЫХ ТЕГОВ:

#Курение #Вейп #Документальный

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. Экономический аспект курения:

- Курильщики тратят огромные суммы на сигареты (около 100,000 рублей в год)

- Фактически, полтора месяца в году они отдают деньги табачным компаниям

2. Токсичность никотина:

- Никотин является высокотоксичным веществом

- Потенциал вызывания зависимости от никотина даже выше, чем у героина и кокаина

- Даже несколько капель никотина могут вызвать смерть человека

3. Вред альтернативных способов курения:

- Вейп и электронные сигареты также токсичны

- Исследования показывают, что пар электронных сигарет:

* Содержит 31 отравляющее вещество

* Вызывает разрушение ДНК

* Приводит к воспалительным процессам в лёгких

4. Медицинские последствия курения:

- Ежегодно от рака лёгких в России умирает около 27,000 человек

- 90% больных раком лёгких – курильщики

- Курение вызывает атеросклероз, спазмы сосудов, разрушение лёгких

5. Психологический манипуляции табачных компаний:

- Постоянно создают иллюзию "безопасной" альтернативы курения

- В разные периоды предлагали сигареты с фильтром, "лёгкие" сигареты, электронные устройства

Вывод: Курение в любых формах – это серьезный риск для здоровья и жизни человека. Табачные компании используют маркетинговые уловки, чтобы сохранить зависимость потребителей, при этом нанося им существенный физический и экономический ущерб.