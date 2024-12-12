Министерству внутренних дел не хватает почти 200 тысяч сотрудников, это 19 процентов от необходимой штатной численности. Чтобы было кому обеспечивать общественную безопасность, депутаты и сенаторы предложили упростить правила устройства на службу в полицию. Готовить полицейских хотят быстрее, без прохождения стажировки. Но и уволить новых сотрудников будет проще — с ними планируют заключать контракты от года до пяти лет (c) Парламентская газета



Сильное решение. А почему бы просто мигрантов не пригласить в МВД? Им можно даже зарплату не платить, способ заработать они найдут. Название только придумать процедуре приятное, вроде "расширение этнического многообразия в МВД в рамках межнациональной дружбы".



Правда будут некоторые неудобства, вроде недавнего нападения этнической банды в Ростовской области, когда у потерпевших возникли сложности в МВД, почему-то сотрудники полиции Мухаммад и Али им не верят. То самое, о чем предупреждал Дмитрий Пучков еще в 2010 году.



МВД требуется коренная реформа, в первую очередь, с зарплатами. И ресурс для пополнения появится тут же, он уже есть – это участники СВО.



Откуда взять деньги? Да они есть, надо просто поискать. Среди триллионов рублей на нацпроекты, например. Как по мне, порядок внутри страны поважнее экологии будет, особенно если эту экологию защищают только на бумаге, как с нацпроектом "Оздоровление Волги" за 200+ млрд. Госкомпания РЖД могла бы отдать часть потраченных 200 млрд на небоскреб в центре Москвы. Можно сэкономить на подсветке зданий в Перми за миллиард рублей. Или Питер к украсить к Новому году поскромнее, а не на 1,5 млрд. А еще можно не строить в Таджикистане центры и театры за миллиарды. Россия вообще в 2023 году нарастила кредитование других стран до немыслимых $30 млрд — максимум с 1999 года.



Суть в том, что МВД – это опора государства, становой хребет. Экономить на правоохранительных органах – это как больному раком экономить на химиотерапии.



Странно, что этого не понимают. После Крокуса вроде должно было дойти до каждого.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Кадровый дефицит в МВД

- Министерству внутренних дел не хватает около 200 000 сотрудников

- Это составляет 19% от необходимой штатной численности

2. Предлагаемые решения по комплектованию кадров

- Упрощение правил поступления на службу в полицию

- Сокращение срока подготовки полицейских

- Введение контрактной системы от 1 до 5 лет

3. Источники финансирования реформы МВД

- Предложение перераспределить средства от нацпроектов

- Сократить расходы на:

* Строительство небоскребов

* Городское благоустройство

* Международные проекты

- Сэкономить на кредитовании зарубежных стран (в 2023 году кредитование достигло $30 млрд)

4. Основная проблематика

- Необходимость коренной реформы МВД

- Требуется повышение зарплат сотрудников

- Возможный источник пополнения кадров – участники СВО

Вывод:

Автор статьи подчеркивает критическую важность полноценного финансирования и кадрового обеспечения МВД. Правоохранительная система рассматривается как системообразующий элемент государственной безопасности, сравнимый с жизненно важным лечением для больного. Текст указывает на необходимость не только количественного, но и качественного обновления кадрового состава МВД, предлагая конкретные механизмы решения проблемы за счет перераспределения бюджетных средств.