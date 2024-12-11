▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Первомайский и Алисовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 11 контратак подразделений ВСУ.

Противник потерял до 515 военнослужащих, три пикапа, 122 мм гаубицу Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск, заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, боевая бронированная машина «Козак» и пикап. Уничтожены два склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики.

Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, три 152 мм орудия Д-20, две 152 мм гаубицы «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и «MaxxPro» производства США, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», две 152 мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и 155 мм гаубицу М777 производства США.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37559 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19725 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19411 орудий полевой артиллерии и минометов, 29138 единиц специальной военной автомобильной техники.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово, а также нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка и Свердликово.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Мирный, Нижний Клин, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка и Журавка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, семь автомобилей и шесть минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39860 военнослужащих, 235 танков, 174 боевые машины пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин, 1111 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России