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Репатриация русских в Россию: кто против?

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы о репатриации:

1. Исторический контекст
- Люди, проживавшие в прибалтийских республиках, не эмигрировали, аселились на своей исторической земле
- Государство фактически "ушло" от этих людей, а не наоборот
- В 90-е годы у России было достаточно экономических рычагов влияния на прибалтийские режимы, которые не были использованы

2. Проблемы с законодательством о репатриации
- Долгое время российское законодательство избегало темы воссоединения русского народа
- Закон о переселении соотечественников не имеет отношения к реальной репатриации
- Этот закон изначально создавался для решения внутренних экономических проблем и восполнения нехватки рабочей силы

3. Препятствия на пути репатриации
- МВД противится принятию закона о репатриации
- Существовал стереотип, что все, кто хотел вернуться, уже вернулись в 90-е и начале 2000-х
- Долгое время тема репатриации блокировалась в правительстве и администрации президента

4. Предлагаемый подход к репатриации
- Приоритет для репатриации:
  1. Русские и коренные народы России
  2. Соотечественники "по духу"
  3. Остальные
- Необходимость проверок и фильтрации
- Создание "зеленого коридора" для возвращающихся

Вывод:
Репатриация является сложным многогранным процессом, требующим тщательной проработки законодательства и четкой государственной политики. Президентский указ о репатриации – это первый значимый шаг к системному решению вопроса возвращения соотечественников на историческую родину. Ключевыми принципами должны стать приоритизация этнических русских и коренных народов России, всесторонняя проверка и создание максимально комфортных условий для возвращения.

Источник: https://rutube.ru/video/e620613441c5f64d740b128186f2153c/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 13190 10298
    chu два часа назад

      И эта проблема не решается и не решаема уже десятилетия.
      Эта тема нужна только специалистам разговорного жанра.
      На самом деле нужно проработать общий план действий.
      После нужно решать вопрос “как это сделать”.
      И если по частям не будет понятно как это сделать, то нужно проработать новый план новый действий.
      Рассказывать, призывать, собирать всех, нужно только после создания действующего плана.

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