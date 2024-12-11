Репатриация русских в Россию: кто против?
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы о репатриации:
1. Исторический контекст
- Люди, проживавшие в прибалтийских республиках, не эмигрировали, аселились на своей исторической земле
- Государство фактически "ушло" от этих людей, а не наоборот
- В 90-е годы у России было достаточно экономических рычагов влияния на прибалтийские режимы, которые не были использованы
2. Проблемы с законодательством о репатриации
- Долгое время российское законодательство избегало темы воссоединения русского народа
- Закон о переселении соотечественников не имеет отношения к реальной репатриации
- Этот закон изначально создавался для решения внутренних экономических проблем и восполнения нехватки рабочей силы
3. Препятствия на пути репатриации
- МВД противится принятию закона о репатриации
- Существовал стереотип, что все, кто хотел вернуться, уже вернулись в 90-е и начале 2000-х
- Долгое время тема репатриации блокировалась в правительстве и администрации президента
4. Предлагаемый подход к репатриации
- Приоритет для репатриации:
1. Русские и коренные народы России
2. Соотечественники "по духу"
3. Остальные
- Необходимость проверок и фильтрации
- Создание "зеленого коридора" для возвращающихся
Вывод:
Репатриация является сложным многогранным процессом, требующим тщательной проработки законодательства и четкой государственной политики. Президентский указ о репатриации – это первый значимый шаг к системному решению вопроса возвращения соотечественников на историческую родину. Ключевыми принципами должны стать приоритизация этнических русских и коренных народов России, всесторонняя проверка и создание максимально комфортных условий для возвращения.
И эта проблема не решается и не решаема уже десятилетия.
Эта тема нужна только специалистам разговорного жанра.
На самом деле нужно проработать общий план действий.
После нужно решать вопрос “как это сделать”.
И если по частям не будет понятно как это сделать, то нужно проработать новый план новый действий.
Рассказывать, призывать, собирать всех, нужно только после создания действующего плана.
А у вас есть план мистер Фикс.?..https://yandex.by/video/preview/10846910237877711888..
https://yandex.by/video/preview/10846910237877711888