В Москве ФСБ и МВД РФ совместно пресекли деятельность кол-центров, которые участвовали в обмане десятков тысяч граждан из разных стран.

«Пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы (ОПГ), контролировавшей функционирование на территории Москвы трёх офисов кол-центров, структурно входящих в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину», — сообщила пресс-служба ФСБ.

Злоумышленники крали деньги под видом инвестиционной деятельности.

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали в столице деятельность нескольких кол-центров, в которых были оборудованы порядка 500 рабочих мест. Нанятые на работу сотрудники общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги на счета, подконтрольные организаторам криминальной схемы, после чего общение с ними прекращалось. По имеющейся информации, похищенные средства направлялись в том числе на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ)», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О размахе противоправной деятельности говорит тот факт, что организация имела собственное кадровое агентство для подбора и обучения персонала. В структуре была даже служба безопасности, которая обеспечивала физическую охрану помещений и сотрудников, а также вела наружное и внутреннее наблюдение.

«По предварительной оценке, потерпевшими от их противоправной деятельности стали несколько десятков тысяч граждан более 20 иностранных государств (Англии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Кореи, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии и др). Ущерб от противоправной деятельности исчисляется десятками миллионов долларов США», — сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). В кол-центрах прошли обыски и задержания.

«На момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, среди которых — граждане более чем 10 государств ближнего и дальнего зарубежья. Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия. Потерпевшим был причинён общий ущерб на сумму порядка 30 млн рублей. Установлена личность одного из организаторов криминального бизнеса, он объявлен в международный розыск. Изъяты серверы и другая компьютерная техника, носители информации, системы видеонаблюдения, средства связи и документы, имеющие доказательственное значение», —добавила Волк.

Кроме того, оказалось, что 40 иностранцев, работавших в кол-центрах, нарушили миграционное законодательство. Решается вопрос об их выдворении из РФ.

По материалам сайта ФСБ, МВД Медиа

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. ФСБ и МВД РФ пресекли деятельность сети мошеннических кол-центров в Москве

2. Ключевые характеристики преступной группы:

- Контроль трех офисов кол-центров

- Около 500 рабочих мест

- Международный масштаб деятельности

- Собственное кадровое агентство и служба безопасности

3. Механизм мошенничества:

- Обман граждан под видом инвестиций в криптовалюту

- Убеждение иностранцев перевести деньги на подконтрольные счета

- Прекращение общения после получения средств

4. Масштаб преступления:

- Пострадали граждане более 20 стран

- Ущерб исчисляется десятками миллионов долларов

- Задержаны 9 подозреваемых

- 40 иностранных сотрудников нарушили миграционное законодательство

5. Правовые последствия:

- Возбуждено уголовное дело по ст. 159 (мошенничество)

- Изъяты компьютерная техника, серверы, документы

- Рассматривается вопрос о выдворении иностранцев

Вывод:

Правоохранительные органы пресекли крупную международную преступную схему, которая систематически обманывала иностранных граждан под предлогом инвестиций. Задержание кол-центров демонстрирует эффективность работы российских спецслужб по борьбе с организованной киберпреступностью.