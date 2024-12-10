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Зимний берег. Документальный фильм (1983)

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Видовой фильм, снятый в селе Долгощелье Архангельской области, рассказывает о красоте северной природы зимой. В фильме показан памятник баркасу (карбасу) “Щелья”, а также присутствуют уникальные кадры жизни сельских жителей на берегу реки Кулой.

ТО Экран 1983

#ДокументальныйФильм #ЗимнийБерег

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BmwZt298DPc
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