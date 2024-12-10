Видовой фильм, снятый в селе Долгощелье Архангельской области, рассказывает о красоте северной природы зимой. В фильме показан памятник баркасу (карбасу) “Щелья”, а также присутствуют уникальные кадры жизни сельских жителей на берегу реки Кулой.ТО Экран 1983#ДокументальныйФильм #ЗимнийБерегМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1