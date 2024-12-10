Зимний берег. Документальный фильм (1983)
Видовой фильм, снятый в селе Долгощелье Архангельской области, рассказывает о красоте северной природы зимой. В фильме показан памятник баркасу (карбасу) “Щелья”, а также присутствуют уникальные кадры жизни сельских жителей на берегу реки Кулой.
ТО Экран 1983
#ДокументальныйФильм #ЗимнийБерег
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