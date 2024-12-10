Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 70-ти военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122 мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Редкодуб, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили 14 контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, две 155 мм гаубицы, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и два 105 мм орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ.

Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты «Bradley» и бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, три автомобиля, две 152 мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122 мм гаубица Д-30, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Днепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, два автомобиля и 152 мм орудие Д-20.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37527 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19720 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19334 орудия полевой артиллерии и минометов, 29123 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России