Эпизоды:00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея02:02 Как признать рождение больного ребенка?07:12 Полезна ли христианам литература такая, как "Над пропастью во ржи"?13:11 "Люди часто бесят"23:48 О делении манны (милостыни). Слова Апостола Павла30:32 "Если человек не причащается, то он не видит благости Господа?"34:55 Нужно ли смирится с одиночеством для мужчины в 40 лет?40:40 "Как не потерять свой вес в коллективе и соблюсти Слово Господне?"46:52 О каком драконе говорится в Книге Пророка Даниила?50:04 "Очень хочу повенчаться, но муж неверующий. Что делать?"59:20 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:

канал Царьград: https://tsargrad.tv

Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea

Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

VK – https://vk.com/prot.andreytkachev

Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

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Комментарий редакции

Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв:

1. Как принять факт рождения больного ребёнка?

Отец Андрей Ткачёв советует искать поддержку у людей с похожими испытаниями. Ребёнок с особенностями может стать святым источником любви для семьи, а родителям нужно принимать всё как крест во имя Христа.

2. Книга "Над пропастью во ржи": полезна ли?

Книга полезна своей искренностью и поиском смысла, хотя несёт риск отрицательного влияния из-за вызванного бунтарства. Автор выступает против формализма и лицемерия, но с восточными мистическими наклонностями.

3. Стоит ли делать добро, если раздражают люди?

Делайте добро ради Христа, даже если это идёт через силу. Вера помогает не становиться эгоистичным, а учит любить людей и видеть смысл в добродетели.

4. Что значит "вкусите и видите, как благ Господь"?

Это пророческое указание на опытное познание Бога через причастие. Хотя в Ветхом Завете были другие способы соединения с Богом, евхаристия — высшая точка познания.

5. Нужно ли продолжать искать семью после 40 лет?

После 40 лет вполне возможно создать семью. Главное — отказаться от фантазий и идеализаций, искать реальные отношения с подходящим человеком.

6. Как сохранить верность Евангелию в мужском коллективе?

Отец советует избегать участия в развратных разговорах, осаживать их при авторитете, но без агрессии. Главное — не становиться частью греховной атмосферы.

7. Существовали ли драконы или динозавры по Библии?

Писание упоминает необычных существ (драконов, левиафанов), которых можно связать с мифами или реальными животными прошлого. Однако Господь стёр их память.

8. Что делать, если муж не хочет венчаться?

Если муж добрый, любящий человек, но не разделяет веру, нужно терпеливо молиться за него, вдохновляя своим примером. Важно не добиваться венчания "насильно".

9. Что значит успешность для христианина?

Успешность — это реализация талантов во славу Божию и на пользу людям. Настоящий успех — быть нужным другим, служить добрыми делами и чувствовать свою значимость.