Неизвестный Некрасов
10 декабря 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого поэта и писателя Николая Алексеевича Некрасова. Мы знакомы с ним по поэме «Кому на Руси жить хорошо», стихотворению «Мороз, красный нос» и другим произведениям из школьной программы. Однако Некрасов был не только революционным поэтом. В действительности, стилистическое и тематическое разнообразие его текстов поражает.
Почему произведения Некрасова были опубликованы не такими, какими он их задумывал? В чем проявлялся его издательский талант? О каких писателях мы бы не узнали, не будь Некрасова и «Современника»? На что он тратил деньги, выигранные в карты? Чем еще увлекался Некрасов? Кто был его последней любовью? В чем выражалась жизненная и творческая двойственность Николая Алексеевича?
Заместитель директора Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Эрнест Орлов ответит на эти вопросы и откроет для вас Некрасова с неизвестной стороны. Приятного просмотра на канале Лекторий Dостоевский.
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Таймкоды:
00:00 – В этом выпуске
00:50 – Непознанный Некрасов: почему мы многого не знаем о нем?
03:05 – О чем поговорим в лекции
03:29 – Литературный скандал с «Современником». Договор с Белинским
06:31 – Издательский талант. О ком мы не узнали бы, не будь Некрасова?
08:47 – Пейзажная лирика
10:04 – Увлечение охотой, трофеи и чучела
11:19 – Игра в карты как терапия. На что Некрасов тратил выигрыши?
13:25 – Любовная лирика. Влюбленные порывы Некрасова. Простота некрасовского слога
17:53 – Письмо к Николаю Добролюбову
20:21 – Последняя любовь Некрасова. Случай на охоте
22:28 – Размышления о собственной судьбе
23:48 – Двойственность Некрасова. Психологическая подоплека
25:34 – Два лагеря в «Современнике»
28:11 – Полное собрание переводов пьес Шекспира
…Всё, что в сердце кипело, боролось,
Всё луч бледного утра спугнул,
И насмешливый внутренний голос
Злую песню свою затянул:
«Покорись, о ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе,
Захватило вас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано…»
Некрасов Н. А. Отрывок из “«Рыцарь на час»