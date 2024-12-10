10 декабря 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого поэта и писателя Николая Алексеевича Некрасова. Мы знакомы с ним по поэме «Кому на Руси жить хорошо», стихотворению «Мороз, красный нос» и другим произведениям из школьной программы. Однако Некрасов был не только революционным поэтом. В действительности, стилистическое и тематическое разнообразие его текстов поражает.

Почему произведения Некрасова были опубликованы не такими, какими он их задумывал? В чем проявлялся его издательский талант? О каких писателях мы бы не узнали, не будь Некрасова и «Современника»? На что он тратил деньги, выигранные в карты? Чем еще увлекался Некрасов? Кто был его последней любовью? В чем выражалась жизненная и творческая двойственность Николая Алексеевича?

Заместитель директора Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Эрнест Орлов ответит на эти вопросы и откроет для вас Некрасова с неизвестной стороны. Приятного просмотра на канале Лекторий Dостоевский.

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Таймкоды:

00:00 – В этом выпуске

00:50 – Непознанный Некрасов: почему мы многого не знаем о нем?

03:05 – О чем поговорим в лекции

03:29 – Литературный скандал с «Современником». Договор с Белинским

06:31 – Издательский талант. О ком мы не узнали бы, не будь Некрасова?

08:47 – Пейзажная лирика

10:04 – Увлечение охотой, трофеи и чучела

11:19 – Игра в карты как терапия. На что Некрасов тратил выигрыши?

13:25 – Любовная лирика. Влюбленные порывы Некрасова. Простота некрасовского слога

17:53 – Письмо к Николаю Добролюбову

20:21 – Последняя любовь Некрасова. Случай на охоте

22:28 – Размышления о собственной судьбе

23:48 – Двойственность Некрасова. Психологическая подоплека

25:34 – Два лагеря в «Современнике»

28:11 – Полное собрание переводов пьес Шекспира