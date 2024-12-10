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Неизвестный Некрасов

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10 декабря 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого поэта и писателя Николая Алексеевича Некрасова. Мы знакомы с ним по поэме «Кому на Руси жить хорошо», стихотворению «Мороз, красный нос» и другим произведениям из школьной программы. Однако Некрасов был не только революционным поэтом. В действительности, стилистическое и тематическое разнообразие его текстов поражает.

Почему произведения Некрасова были опубликованы не такими, какими он их задумывал? В чем проявлялся его издательский талант? О каких писателях мы бы не узнали, не будь Некрасова и «Современника»? На что он тратил деньги, выигранные в карты? Чем еще увлекался Некрасов? Кто был его последней любовью? В чем выражалась жизненная и творческая двойственность Николая Алексеевича?

Заместитель директора Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Эрнест Орлов ответит на эти вопросы и откроет для вас Некрасова с неизвестной стороны. Приятного просмотра на канале Лекторий Dостоевский.

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Таймкоды:
00:00 – В этом выпуске
00:50 – Непознанный Некрасов: почему мы многого не знаем о нем?
03:05 – О чем поговорим в лекции
03:29 – Литературный скандал с «Современником». Договор с Белинским
06:31 – Издательский талант. О ком мы не узнали бы, не будь Некрасова?
08:47 – Пейзажная лирика
10:04 – Увлечение охотой, трофеи и чучела
11:19 – Игра в карты как терапия. На что Некрасов тратил выигрыши?
13:25 – Любовная лирика. Влюбленные порывы Некрасова. Простота некрасовского слога
17:53 – Письмо к Николаю Добролюбову
20:21 – Последняя любовь Некрасова. Случай на охоте
22:28 – Размышления о собственной судьбе
23:48 – Двойственность Некрасова. Психологическая подоплека
25:34 – Два лагеря в «Современнике»
28:11 – Полное собрание переводов пьес Шекспира

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3wzT8m6HTe0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1488 1416
    Виктор три часа назад

      …Всё, что в сердце кипело, боролось,
      Всё луч бледного утра спугнул,
      И насмешливый внутренний голос
      Злую песню свою затянул:
      «Покорись, о ничтожное племя!
      Неизбежной и горькой судьбе,
      Захватило вас трудное время
      Неготовыми к трудной борьбе.
      Вы еще не в могиле, вы живы,
      Но для дела вы мертвы давно,
      Суждены вам благие порывы,
      Но свершить ничего не дано…»

      Некрасов Н. А. Отрывок из “«Рыцарь на час»

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