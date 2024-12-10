1969. Самый насыщенный на космические события год. Репетиции будущих достижений и ситуации "на грани". Прогулка Елисеева и Хрунова через открытый космос в гости к Шаталову. Кто такие "дружелюбные незнакомцы" и почему Базз Олдрин обиделся? Почему Борис Волынов хотел курить и как почтовым конвертом застраховать жизнь астронавта?

Чем может быть астероид 2018 AV и какое отношение катастрофа "Челленджера" имеет к чертежам ракеты "Сатурн-5"? Двигатели Аполлонов используются все эти годы? Как сенатор Вольф целился в Китай, а попал в НАСА. Это и многое другое, в очередной короткометражке.

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00:00 Начало

01:44 Ориана Фаллачи и фон Браун

13:57 Курс на Венеру

20:03 Встреча на орбите (Союз-4 и Союз-5)

30:36 Где звезды?

38:12 Стыковка

41:07 Переход

54:31 Посадка "Союза-5"

1:05:55 Борис Волынов

1:09:32 "Зонд-7а"

1:12:53 Н-1

1:36:40 Первый полет Н-1

1:48:06 Лунные модули

1:49:54 "Аполлон-9"

1:52:09 Клопы, фольклор и моль.

1:58:04 Задача для "А11"

2:08:50 Где чертежи?

2:10:48 При чем тут "Челленджер"?

2:40:38 Верните старые вещи!

2:49:52 Поправка Вольфа

2:53:32 Сервисные модули и их номера

3:02:40 Музыка в космосе

3:07:14 СЖО Скафандра

3:24:21 Кто мешает спать?

3:29:59 Тошнота и полмиллиарда долларов

3:39:10 Фотоальбом "Аполлона-9"

3:42:24 Автономный полет "Паука"

3:49:07 Спор Мюллера и фон Брауна

4:06:13 Страхование жизни

4:12:23 Полетные планы

4:33:51 Генеральная репетиция

4:45:32 Монстр Снупо

4:54:24 Дружелюбные незнакомцы

5:01:55 Источники и титры

5:06:33 p.s.