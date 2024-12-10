МИМО ЛУНЫ / ЭПИЗОД 6 / Дружелюбные незнакомцы
1969. Самый насыщенный на космические события год. Репетиции будущих достижений и ситуации "на грани". Прогулка Елисеева и Хрунова через открытый космос в гости к Шаталову. Кто такие "дружелюбные незнакомцы" и почему Базз Олдрин обиделся? Почему Борис Волынов хотел курить и как почтовым конвертом застраховать жизнь астронавта?
Чем может быть астероид 2018 AV и какое отношение катастрофа "Челленджера" имеет к чертежам ракеты "Сатурн-5"? Двигатели Аполлонов используются все эти годы? Как сенатор Вольф целился в Китай, а попал в НАСА. Это и многое другое, в очередной короткометражке.
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00:00 Начало
01:44 Ориана Фаллачи и фон Браун
13:57 Курс на Венеру
20:03 Встреча на орбите (Союз-4 и Союз-5)
30:36 Где звезды?
38:12 Стыковка
41:07 Переход
54:31 Посадка "Союза-5"
1:05:55 Борис Волынов
1:09:32 "Зонд-7а"
1:12:53 Н-1
1:36:40 Первый полет Н-1
1:48:06 Лунные модули
1:49:54 "Аполлон-9"
1:52:09 Клопы, фольклор и моль.
1:58:04 Задача для "А11"
2:08:50 Где чертежи?
2:10:48 При чем тут "Челленджер"?
2:40:38 Верните старые вещи!
2:49:52 Поправка Вольфа
2:53:32 Сервисные модули и их номера
3:02:40 Музыка в космосе
3:07:14 СЖО Скафандра
3:24:21 Кто мешает спать?
3:29:59 Тошнота и полмиллиарда долларов
3:39:10 Фотоальбом "Аполлона-9"
3:42:24 Автономный полет "Паука"
3:49:07 Спор Мюллера и фон Брауна
4:06:13 Страхование жизни
4:12:23 Полетные планы
4:33:51 Генеральная репетиция
4:45:32 Монстр Снупо
4:54:24 Дружелюбные незнакомцы
5:01:55 Источники и титры
5:06:33 p.s.