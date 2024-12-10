На днях украинский пропагандист Дмитрий Гордон, ненавидящий русских, разъяснил соплеменникам уже близкий финал войны. Он сказал, что в итоге победит СПРАВЕДИВОСТЬ. «Она бывает краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Законы кармы никто не отменял, русские своё получат»...

Вот так: ярый русофоб на чистейшем Русском «открывает глаза» всему миру! Карма – это воздаяние за нарушение законов Природы, Космоса, Самого Всевышнего. Русский гордоны запретили, а на мове их никто не поймёт.

Попробуем понять на русском. Правда и справедливость – слова однокоренные. В РФ за этот «корень», который у каждого свой, пока могут посадить, а «в Украине» пока убивают. Потому сразу посмотрим в «среднесрочную». Самый точный взгляд был бы из конца шестидесятых годов прошлого века. Но если в чистоте взять человека Единой Державы той поры и резко переместить в наше время, он сойдёт с ума. Настолько всё неправдоподобно и несправедливо! А если нынешнего человека, родившегося под триколором, резко переместить туда, такой сразу запросится обратно. Вы с ума сошли?! Тут надо везде и всем трудиться, за тунеядство – уголовная статья. А в РФ у меня проценты, дивиденды!

«Среднесрочная» началось не с киевского майдана, а с московского госпереворота конца прошлого века. Заезжать в середину века приходится потому, что ясней всё видится на расстоянии. «Советский народ», словно лягушка в воде, медленно подогреваемой до кипятка, «сварился» до Ельцина не вдруг...

Мы все знаем и осуждаем сталинский кадровый «террор». Да, щепки летели, но лес не просто рубился, а становился возобновляемым. Сталин центр управления экономикой выводил из партии в правительство, состоящее из профессиональных управленцев. Не случайно перед войной пост главы Совнаркома занял он сам.

Писано-переписано про засилье в партии евреев. И оно не случайно. Идея мировой пролетарской революции, родившаяся в голове известного внука раввина, – не шутка. Изначально она свою службу сослужила. Но дальше русские и сама Россия – хворост для мирового пожара. А после «террора» славных «разжигателей» в главных органах СССР всего-то: Б.Л. Ванников, С.М. Гинзбург, и Л.М. Каганович. Но мы тут не про евреев. Украинцев в итоге около Сталина - только нарком судостроительной промышленности И.С. Носенко. К концу «большого террора» ВКП(б) можно без натяжки называть подлинно русской партией. Русские получили СВОЁ, все народы под их крылом – тоже.

Я тут ничего не выдумываю, пользуюсь скрупулёзным исследованием доктора исторических наук Александра Пыжикова «Корни сталинского большевизма». Там десятки биографических фактов партийных и хозяйственных деятелей, по которым видна кадровая политика Вождя. Абсолютное большинство сталинских выдвиженцев являлись не просто этническими русскими, а выходцами из староверческой среды. Показательна биография Георгия Маленкова, взошедшего на большевистский Олимп на волне репрессий. Отец Маленкова - дворянин. Казалось бы, ни о каком староверии здесь говорить не приходится. Но женится он на оренбургской мещанке Анастасии Шемякиной. Родственники жениха браку противились, и тот порвал с ними навсегда. Конфликт произошел именно потому, что Шемякины были староверами: «их род уходил корнями в мятежное племя стрельцов, сосланных под Астрахань еще Петром I, а затем и вовсе рассеянных по Оренбуржью Екатериной II после подавления Пугачевского бунта»,- как писал в воспоминаниях Маленков. Его отец умер, когда сыну было три года, и его воспитывали Шемякины - мать и дед. Георгий получил образование в Высшем техническом училище им. Баумана. Вознесенный на вершину власти, Маленков с 1939 года становится лидером «староверческой партии» в руководстве страны. Вождь стремился окружать себя не просто молодыми и образованными, но упорными и энергичными кадрами. Такими качествами в силу ментальных особенностей обладали прежде всего выходцы из староверия. Схожий путь прошел сталинский нарком Дмитрий Устинов. Его родители жили в селе Мокша Самарской губернии, типичном для тех краев местечке, населенном беспоповцами. Как вспоминал позже нарком, труд выступал для его отца мерилом справедливости, чести и благополучия. Эти уроки сын усвоил на всю жизнь. Костромичи, кстати, гордятся тем, что Дмитрий Устинов учился в Макарьевском ремесленном училище на слесаря. Работал в Иваново-Вознесенске. Потом - Ивановский политехнический институт, Ленинградский военно-механический. Устинов был назначен директором завода «Большевик» и затем - в 33-летнем возрасте - наркомом вооружений СССР.

Деятели с подобными биографиями преобладали в сталинском призыве.

Руководство экономической жизнью переходило в руки людей, которые, выйдя из недр рабочего класса, получили образование и поднялись по управленческой вертикали. Ещё раз подчеркнём их конфессиональное происхождение, на которое до Пыжикова никто не обращал внимания. К староверческой среде по рождению могли принадлежать только этнические русские.

Мы со школы по-марксистски читали советскую литературу. Пыжиков, пользуясь корневым конфессиональным ключом, перечитал даже произведения второго порядка. Корень Победы в революции и Гражданской войне отчетливо виден. К примеру, Чапаев, герой одноименного романа Д. Фурманова (1923 год) представлен автором как продолжатель традиций Степана Разина и Емельяна Пугачева: «те в свое время свои дела делали, а этому другое время дано». «Те», даже по Пушкину - громили дворянство и никонианских священников, резали всех, кто в «немецком платье». Чапаев больше народный герой, чем сознательный революционер: «программы коммунистов не знал нисколечко, а в партии числился уже целый год - не читал ее, не учил ее, не разбирался мало-мальски серьезно ни в одном вопросе». Он не верит в международную солидарность, не доверяет начальству и штабам. Чапаев ненавидит священников («А то какой же поп, коль обману нет?». Очевидно, что Чапаев - продукт староверческой религиозно-мировоззренческой среды, которая становится опорой большевизма. Повесть и начинается сценой в Иваново-Вознесенске, крупном старообрядческом анклаве, откуда отряд рабочих-ткачей выезжает на подмогу чапаевской дивизии.

…Но то, что произошло после Великой Отечественной, заставляет задуматься: декларировалось возрождение Русской православной церкви, а по сути получилось – украинской! Данные таковы: на начало 1947 года в РПЦ насчитывалось свыше 13 тыс. приходов: из них почти 9 тыс. располагались на Украине, еще 1100 - в Белоруссии и Молдавии, а на всю огромную территорию России оставалось менее 3 тыс. храмов (причем около половины их находилось в Южном и Черноземном регионах, с традиционно сильным украинским влиянием и сильными позициями никонианства). Для открывающихся церквей требовались священники, и поставляли их опять-таки духовные заведения Украины. Немцы открыли около 7,5 тыс. церквей, пытаясь заручиться поддержкой местного населения. Вождь распорядился сохранить открытые врагами приходы. Но когда решался вопрос, где размещаться патриархии, Сталин предложил отвести для них особняк, где до войны находилась резиденция немецкого посла Шуленбурга.

…После смерти Вождя Хрущев начинает активно оспаривать у Совмина право солировать в экономике, апеллируя к ленинским традициям, якобы попранным Сталиным. Знаменитый доклад XX съезду партии фактически расколол советское общество. Хрущевский поступок предопределил поражение «староверческой партии». Если ранее в Президиуме ЦК из одиннадцати членов семеро были из руководства Совмина, то теперь в Президиуме, состоявшем из пятнадцати человек, десять, включая самого Хрущева, представляли партаппарат. Из девяти кандидатов в члены Президиума таковых было семеро. Из руководства была устранена практически вся «староверческая партия». Именно после этой кадровой революции украинские кадры потоком хлынули на вершину власти. В отличие от устраненных руководителей, они строить ничего не жаждали: их привлекало общесоюзное «хозяйство», создаваемое преимущественно трудом русских. Среднеазиатские республики погрузились в коррупцию и разворовывание фондов, поступавших из Москвы.

К концу жизни Сталина в правительстве, насчитывающем свыше пятидесяти

министров, украинцами являлись лишь шестеро. Хрущев начинает пропихивать украинскую гвардию. Именно Хрущеву обязан карьерой Л.И. Брежнев, у которого до московского этапа жизни в паспорте красовалась запись «украинец». Хрущев способствовал также возвышению Н.В. Подгорного, А.И. Кириченко, А.П. Кириленко и др. Если поначалу все они циркулировали внутри украинской номенклатуры, то после 1953 года устремились за пределы республики. Например, Кириленко в 1955-1962 годах поработал на посту первого секретаря Свердловского обкома, привечая все тех же украинцев. Пример с Кириленко довольно типичный: украинцы появляются во главе крупных парторганизаций, включая сибирские. Украинское «нашествие» происходило под знаменем тотального усиления партийного аппарата.

Если говорить о финале «среднесрочной справедливости», мне не надо смотреть в труды историков, ходить в архивы. Будучи руководителем среднего звена, депутатом районного Совета Народных депутатов в самой глубинке Костромской области, сам был накалён «партией» до предела. Хозяйственные дела решает Исполком райсовета, он и отвечает за всё. Но этот орган был целиком под колпаком бюро райкома партии. Члены бюро редко наказывались за ошибки. А их маркситско-ленинская идеология не просто выглядела демагогией, а вызывала уже стойкое отчуждение. «Крышку» не могло не сорвать!

Теперь – о «долгосрочной» справедливости. Макс Вебер писал о том, что именно религиозное течение Запада – протестантизм – породило капитализм. Но Русский религиозный раскол - иное. Александр Пыжиков в работе «Грани русского раскола - Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года» доказал это. Религиозное староверие порождало не капитализм (по аналогии с Европой), а социализм. Существование в лоне никонианского государства предопределило иную организацию хозяйственной модели староверов, нацеленной на извлечение прибыли не для процветания отдельных личностей, а для содержания социальной инфраструктуры и нужд своего согласия. Общественная собственность, экономическая солидарность, а также соответствующее им управление – эти механизмы позволяли расколу аккумулировать материальные и духовные ресурсы. Революция 1917 года открыла клапан нематериальной энергии мечты, которая и породила буквально научную «фантастику» в мире материальном.

Но ментальная война - это война, направленная на изменение мировоззрения не только населения противника, но и в собственных странах, в странах союзников и партнёров. Её последствия сказываются не сразу, а через поколения. Вот где надо искать исток долгосрочной НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ!

После событий 1905 года, которые марксистко-ленинская историография точно и справедливо назвала репетицией Октябрьской Революции, Лев Толстой написал статью "Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении". Начинается она так: «Люди мирно живут между собой и согласно действуют только тогда, когда они соединены одним и тем же мировоззрением: одинаково понимают цель и назначение своей деятельности. Так это для семей, так это и для различных кружков людей, так это для политических партий, так это для целых сословий и так это в особенности для народов, соединенных в государства».

И вот сегодняшний Дамаск… Как много в этом слове неожиданной печали «апостолов» РФ! Но в «долгосрочной» ещё интересней. Скоро исполнится 2000 лет, как сюда шагал человек по имени Савл, лютый гонитель первохристиан. И явился ему якобы Христос. Ослеп Савл и через три дня прозрел уже христианином, стал Павлом. Но включаем мозг: истинный Христос никогда и никого не принуждал последовать за ним ни силой, ни страхом, ни шантажом. Савл же был в трепете и ужасе, когда подчинился тому, кто его призвал служить себе. Кому? Возвращаемся к уже названной статье Толстого: «... для того, чтобы люди могли воспользоваться тем великим благом, которое дает нам истинное христианское учение, нам необходимо прежде всего освободиться от того бессвязного, ложного и, главное, глубоко-безнравственного учения, которое скрыло от нас истинное христианское учение. Учение это, скрывшее от нас учение Христа, есть то учение Павла, изложенное в его посланиях и ставшее в основу церковного учения. Учение это не только не есть учение Христа, но есть учение прямо противоположное ему».

Сталин перед молодёжью не раз повторял ленинское «учиться, учиться и ещё раз учиться». А какое первое высшее учебное заведение в России Романовых? Славяно-греко-латинская академия созданная в 1687 году по проекту и по инициативе богослова, деятеля культуры и духовного писателя Симеона Полоцкого. Откуда он взялся? Учился в КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИИ, высшем духовном учебном заведении, открытом в 1632 по инициативе митрополита Киевского Петра Могилы по образцу западно-европейских университетов. Могила — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, экзарх Константинопольского престола. Вот вам и разгадка, почему в официальной исторической науке о подлинной Руси глубже XVI века ничего не найдёшь. А любая наука – это повторяемость опытным путём. Большевики-ленинцы сломали долгую НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ. Большевики-сталинцы не успели достроить Новый МИР. Но весь МИР это видел!

…Пушки на днях опять замолкнут. А слушать в тишине кого и что будем? Соловьева с Гордоном? ТВ и радио РФ обрыдли до немогу! Сердце своё пока придётся слушать, его ритмы, которые в тишине входят в резонанс с вибрациями Природы, Космоса и Всевышнего.

Эдуард Наипов,

Кострома