Катынь 14. Медное – становление мифа
14-й выпуск Катынского подкаста. Начинаем новую большую тему – МЕДНОЕ. Сегодня об истоках, становлении и развитии медновского мифа.
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Весь Катынский подкаст на YouTube • Катынь. Волки, цепи, стрельба и манёвры
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00:00:00 Вступление
00:02:23 Предыстория
00:09:45 Становление мифа
00:13:53 Письмо читателя Г.
00:15:12 Домики-цветочки
00:19:26 Мясо
00:21:29 Чердаки
00:25:28 Бревенчатые щиты
00:30:49 Версия Мангазеева
00:33:52 10 аргументов Мангазеева
00:39:27 Ямок, Порожки, Медное
00:43:10 Немцы в Медном
00:48:37 Немцы в Ямке
00:55:13 Выводы