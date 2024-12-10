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Катынь 14. Медное – становление мифа

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14-й выпуск Катынского подкаста. Начинаем новую большую тему – МЕДНОЕ. Сегодня об истоках, становлении и развитии медновского мифа.

Все выпуски в аудио-формате https://badsignal.mave.digital/
Весь Катынский подкаст на YouTube    • Катынь. Волки, цепи, стрельба и манёвры 

Посмотреть расшифровку с указанием источников информации или поддержать автора вы можете на Boosty https://boosty.to/badsignal

00:00:00 Вступление
00:02:23 Предыстория
00:09:45 Становление мифа
00:13:53 Письмо читателя Г.
00:15:12 Домики-цветочки
00:19:26 Мясо
00:21:29 Чердаки
00:25:28 Бревенчатые щиты
00:30:49 Версия Мангазеева
00:33:52 10 аргументов Мангазеева
00:39:27 Ямок, Порожки, Медное
00:43:10 Немцы в Медном
00:48:37 Немцы в Ямке
00:55:13 Выводы

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hhga1CNhtMY
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