14-й выпуск Катынского подкаста. Начинаем новую большую тему – МЕДНОЕ. Сегодня об истоках, становлении и развитии медновского мифа.

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Весь Катынский подкаст на YouTube • Катынь. Волки, цепи, стрельба и манёвры

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00:00:00 Вступление

00:02:23 Предыстория

00:09:45 Становление мифа

00:13:53 Письмо читателя Г.

00:15:12 Домики-цветочки

00:19:26 Мясо

00:21:29 Чердаки

00:25:28 Бревенчатые щиты

00:30:49 Версия Мангазеева

00:33:52 10 аргументов Мангазеева

00:39:27 Ямок, Порожки, Медное

00:43:10 Немцы в Медном

00:48:37 Немцы в Ямке

00:55:13 Выводы