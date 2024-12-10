В этот раз на международный форум в Москву съехались представители власти и бизнеса из 35 стран мира, заинтересованных в сотрудничестве с Россией. Но прежде чем сделать свой выбор, им хотелось «прощупать почву», узнать, как будет развиваться российская экономика в непростых условиях санкций, при дорогих кредитах, нестабильном долларе, усилении борьбы с инфляцией и на какие проекты лучше делать ставку.

Владимир Путин дал ответ на эти и другие вопросы уже в самом начале своего выступления на макроэкономической сессии «Будущее капитала и капитал будущего», посвящённой денежно-кредитной и бюджетной политике России, механизмам сотрудничества дружественных государств, поддержке долгосрочных инвестиций и развитию трудового и кадрового потенциала. Самочувствие экономики во многом определяет обрабатывающая промышленность. А она, как отметил глава государства, продолжает увеличивать обороты (плюс 8,1% за десять месяцев этого года), идёт приток специалистов, уровень безработицы остаётся на рекордно низком уровне (2,3%). Рост производства позитивно отражается на бюджетной системе (расходы соответствует уровню 2021 года и составляют менее 35% ВВП). «Это говорит, что правительство и Центробанк проводят сбалансированную политику. Мы не раздуваем государственные расходы, а добиваемся их эффективности», – подчеркнул глава государства.

При такой сбалансированной экономической политике даже самым жёстким санкциям не удалось «кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан». «Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение, – заявил президент. – Российская экономика не только полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно».

Аналитики выделяют несколько причин, помешавших Западу достигнуть своих целей. Главная из них – в экономических возможностях России, которые наши противники попросту недооценили. Расхожее представление о том, что российская экономика составляет всего полпроцента от мирового ВВП, сбило с толку западных стратегов.

Как оказалось, сегодня решающее значение имеет не стоимость ВВП, небрежно переведённая на доллары, и не технологии из сферы услуг, которыми так кичатся на Западе, а реальное производство. В рекордные сроки нам удалось наладить выпуск вооружений, превосходящих западные аналоги и по качеству, и по количеству, поддержать стратегические отрасли, поднять сельское хозяйство. Российская экономика, и это признают наши же противники, при всех её проблемах, оказалась более устойчивой, чем немецкая, долгое время не знавшая конкурентов.

Мы смогли достойно противостоять санкционной агрессии благодаря высокому уровню управляемости стратегических отраслей. Значительная доля государственного сектора в ВВП (около 70%) и в сфере кредитования позволила оперативно перераспределить ресурсы, а в ключевых отраслях внедрить элементы планового хозяйства. Такой подход позволил в кратчайшие сроки поднять конкурентоспособность отечественной экономики. Западу не удалось разбалансировать наш рынок, потому что им управляли не спекулянты, а госкомпании и банки с государственным участием.

Благодаря мощному государственному сектору правительство смогло оперативно перенастроить кредитную и инвестиционную политику, поддерживать относительно высокий уровень экономической активности бизнеса, загрузив его госзаказами, предоставив льготы и тем самым смягчив последствия санкционного давления.

Наши противники уверовали в то, что только Запад обладает технологиями, без которых немыслимо ни техническое перевооружение, ни создание самого современного оружия. Но, как потом оказалось, Китай и другие дружественные страны готовы заменить «западных партнёров», и поддержать наши отрасли технологически.

Мир, наконец, прозрел и увидел, что страны, которые раньше считались развитыми, утратили своё лидерство. В Великобритании, например, загибается чёрная металлургия, в Германия – прощаются со своим знаменитым автопромом.

Выступавшие на форуме политики и предприниматели делились мнениями о том, как им видятся процессы, происходящие в мировой и отечественной экономике, куда мы движемся и как выживать в жёстких условиях, с которыми не сталкивалась прежде ни одна страна мира.

Описывая складывающуюся ситуацию, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с температурой – признаком болезни – и высоким пульсом, с которым можно бежать короткие расстояния, а вот длинные дистанции преодолевать тяжело.

По прогнозу регулятора в этом году, к сожалению, рост цен будет более высокий, чем ожидалось. «Тормозной путь» до заявленной цели (инфляция 4%), как выразилась Набиуллина, займет весь следующий год, да ещё и прихватит 2026-й. Но даже при заявленном охлаждении экономики ВВП страны, по прогнозам ЦБ, растёт и будет расти. Это и есть результат масштабных инвестиций последних трёх лет в модернизацию. Однако на быстрое смягчение кредитно-денежной политики Центробанка уповать пока не приходится. Наоборот, в декабре не исключено ещё одно повышение ключевой ставки. Теперь при оценке ситуации в экономике ЦБ будет учитывать ещё и новый проинфляционный фактор – валютный курс.

Председатель Центробанка уверена, что повышение ключевой ставки уже даёт результат. Хотя рост цен всё ещё остается высоким, но происходит замедление выдачи кредитов, в том числе корпоративных. Такого разворота, собственно, ЦБ и добивался, повышая ключевую ставку.

Набиуллина по-прежнему убеждена, что ключевая ставка является мощным инструментом борьбы с инфляцией и уже помогла предотвратить вхождения в инфляционную спираль, при которой цены должны были бы расти гораздо более высокими темпами. Сдержать инфляционные всплески высокой ключевой ставкой удалось, несмотря на дефицит кадров на рынке труда и санкции.

Центробанк, по словам Набиуллиной, вместе с правительством активно работает над тем, чтобы рост экономики был устойчивым и базировался на развитии её потенциала. Если сейчас начать снижать ключевую ставку, то это будет воспринято экономическим сообществом как нежелание или неспособность государства бороться с ростом цен.

Владимир Путин обозначил главную задачу государства и бизнеса в экономике на данный момент – «добиться устойчивого долгосрочного роста». Для достижения этой цели «важно избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе необходимо сдерживать инфляцию (пока она находится на высоком уровне – 8,8%). Позитивные результаты напрямую зависят «от скоординированных действий Банка России и правительства». При этом, как особо подчеркнул президент, нужно правильно, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией.

«Магистральным ответом на инфляционный вызов» будет ускорение роста предложения товаров и услуг, который отвечал бы внутреннему спросу. Для этого в условиях сдерживания инфляции необходимо соответствующим образом выстраивать кредитную политику.

Президент обратил внимание на то, что с августа портфель розничных кредитов практически перестал расти, но рост корпоративных кредитов продолжается. Выходит, что инвестиционные проекты реализуются. Это и есть, по оценке президента, тот результат, к которому стремились финансовые и экономические власти. Но расслабляться рано. Важно контролировать долговую нагрузку бизнеса, которая в последнее время заметно выросла.

Министр экономического развития Максим Решетников предостерёг, что снижение доступности кредита на фоне высоких ставок может привести к сокращению инвестиций, занятости и выпуска продукции. Придётся принимать дополнительные меры, чтобы не пропал инвестиционный интерес. Помощник президента Максим Орешкин добавил, что высокая ключевая ставка, с одной стороны, правильный способ ограничения роста спроса и кредита, но, с другой стороны, это имеет «определенные последствия» в виде перераспределения доходов среди разных групп населения.

Обратившись к участникам форума, Владимир Путин сказал, что они не должны сомневаться в том, что инвестировать у нас выгодно. Несмотря на то, что Всемирный банк больше не может давать оценку деловой среде России, профессионалы считают нашу страну очень выгодной для ведения бизнеса и вложения средств.

Так, Агентство стратегических инициатив в этом году высоко оценило бизнес-климат в России, сравнив его с другими странами. За основу был взят тот же подход, что использует Всемирный Банк, – свыше 800 критериев. Такое подробное исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга и инвестиционного климата.

Получилось, что у нашей страны лучшая нормативно-правовая база для бизнеса, на высоком уровне и качество оказания государственных услуг. По удобству регистрации предприятий и управлению недвижимостью мы выходим на второе место в мире.

Оградить финансовую систему от «валютных штормов» должен цифровой рубль, который глава государства назвал основой прогресса. Со следующего года расчёты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета. А с 1 июля 2025 года такая возможность должна появиться и в масштабах всей страны.

В то время, как в странах Евросоюза, Австралии, Сингапуре, например, пока осваивается только отдельные элементы такой инфраструктуры, у нас в России уже сформированы и успешно работают все элементы Национальной цифровой инфраструктуры финансового сектора (80% граждан осуществляют расчёты в электронном виде), что создаёт «серьёзное конкурентное преимущество отечественной экономики». Лидерские позиции России в финансовых технологиях позволяют нам гибко выстраивать отношения с зарубежными партнёрами.

Зашёл на форуме и разговор о США, которые пригрозили странам БРИКС жёсткими мерами, если те осмелятся создать свою валюту. Глава государства подчеркнул, что США сами осознанно ограничили использование доллара Россией. Причем сделали это из-за собственной самоуверенности. Однако сейчас очевидно, что такое решение принесло Вашингтону исключительно ущерб. Иными словами, США напоролись на проблемы доллара «из-за самоуверенности, чванства, в том числе, и в сфере экономики». В результате множество стран, даже являясь союзниками США, естественным образом сокращают свои золото-валютные резервы и в долларах, и в евро. За последние 10 лет это сокращение составило значительную величину –13%. «И никто не сможет повернуть эти процессы вспять, особенно с помощью санкций», – подытожил Путин.

Мы должны готовить себя к тому, что война с коллективным Западом, скорее всего, не закончится и при Трампе, а на войне дополнительные расходы неизбежны. Так что инфляционные риски в нынешней ситуации, по мнению председателя Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, были абсолютно естественными.

Участники дискуссии согласились с тем, что экономический рост должен быть устойчивым и основанным на росте потенциала экономики. Нашим ответом на возникшие в стране инфляционные риски должно стать, по мнению президента, «увеличение предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объём отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития».

Разогнать производство в нынешних условиях будет не просто. Ведь Центробанк намерен держать высокую ключевую ставку до тех пор, пока товарная масса не вырастет настолько, чтобы экономика могла справиться с избыточной валютной массой.

Для достижения баланса спроса и предложения придётся привлекать валютные инвестиции по линии БРИКС, а также путём более тесного взаимодействия с дружественными государствами, среди которых Китай и арабские страны.

Бизнес с Востока готов включиться в строительство новых предприятий и инфраструктуры, наращивать массу товаров и услуг для российского потребителя. Новый банк развития (бывший Банк БРИКС) со штаб-квартирой в Шанхае готов предоставить России кредиты ($1,2 млрд) на четыре инфраструктурных проекта, замороженных из-за санкций в 2022 году.

Чтобы ускорить процесс оздоровления экономики, правительству придётся чётче расставлять приоритеты бюджетной поддержки отраслей, снимать избыточные административные барьеры. Бизнесу предлагается не копить собственные средства в банках, а вкладывать в развитие важных для государства проектов, тогда можно претендовать на налоговые вычеты. Высокие ставки, повышение налога на прибыль и жёсткий бюджет должны стимулировать инвестиционную активность предприятий и рост предложения.

Путин пригласил на фондовый рынок РФ покупателей из «дружественных» стран. Но основной прирост капитализации должны обеспечить российские инвесторы. По оценке экспертов, более 32 млн граждан РФ проявляют интерес к покупке ценных бумаг, а общий объем активов превышает девять триллионов рублей. Частные инвесторы должны иметь возможность вложить свои деньги и заработать внутри страны, причем доходность таких инвестиций должна быть не ниже банковских вкладов. Президент предложил увязать выдачу льготных кредитов для крупных компаний с выходом на биржу, что «оттянет» часть свободных средств, охладив спрос, и также трансформируется в будущие вложения компаний.

Экономика не будет замыкаться только на внутренних резервах и возможностях. Но при этом, как заявил президент, мы специальных условий ушедшим западным компаниям создавать не будем, потому что «мы никого не выталкивали, никому не запрещали, наши двери открыты». Однако вернуться в Россию западным компаниям будет не просто, потому что их рыночные ниши заняли другие, в том числе и российские производители.

Во время совместной работы с западными партнёрами российский бизнес получил нужные компетенции и технологии, а потом скупил многие активы уходящих компаний за сущие копейки, и открыл брошенные иностранцами производства под своими брендами.

Глобального Запада больше не существует, «он становится всё менее и менее глобальным» – его доля в мировом ВВП постоянно сокращается, как и роль доллара в качестве мировой резервной валюты. В то же время роль Глобального Юга и Востока растёт. Темп роста экономик развивающихся стран в два раза выше, чем тех стран, которые называют «развитыми», подчеркнул президент.

Словом, Западу есть повод задуматься о своих прошлых ошибках и вытекающих из них нынешних проблемах. Для инвесторов в России открыты глобальные проекты на триллионы рублей. Если не подсуетиться, то можно упустить уникальные возможности, которые бизнесу сегодня предоставляет Россия.

Специально для «Столетия»

Иван Полетаев

Комментарий редакции

Тезисы статьи о выступлении Путина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт»:

1. Экономическая устойчивость

- Российская экономика полностью восстановилась вопреки санкциям

- Рост обрабатывающей промышленности составил 8,1% за 10 месяцев

- Уровень безработицы остается низким (2,3%)

- Государственный сектор (около 70% ВВП) позволил оперативно перераспределять ресурсы

2. Инфляция и денежно-кредитная политика

- Текущая инфляция – 8,8%

- Центробанк планирует довести инфляцию до 4% к 2026 году

- Возможно дальнейшее повышение ключевой ставки

- Цель – достижение устойчивого долгосрочного экономического роста

3. Инвестиционный климат

- Россия входит в число лучших стран по условиям ведения бизнеса

- Агентство стратегических инициатив высоко оценило бизнес-климат страны

- Приоритет – привлечение инвестиций от дружественных стран (БРИКС, Китай, арабские страны)

4. Валютная политика

- Доля доллара в мировых резервах сокращается

- Развивается цифровой рубль

- Страны естественным образом уменьшают резервы в долларах и евро

Вывод:

Российская экономика демонстрирует неожиданную для Запада устойчивость. Несмотря на санкции, страна смогла не только сохранить, но и нарастить экономический потенциал за счет государственного регулирования, переориентации на дружественные страны и внутренние ресурсы. Ключевые вызовы – сдерживание инфляции, привлечение инвестиций и развитие собственных технологических компетенций.

Главная стратегическая установка – трансформация экономики в условиях геополитической нестабильности с опорой на государственный сектор, внутренний рынок и новые международные партнерства.