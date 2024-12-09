Самый лютый враг – это мысли, которые приходят человеку и которые он отогнать не в силах
Вся жизнь – борьба. Все, что с нами происходит – это борьба. Умывание – это борьба с грязью. Косметика – это борьба морщинами, со старением. Все что мы делаем – это борьба. Борьба с голодом.
Все труды человека направлены для рта его, а душа остается голодной. В общем, мы боремся всю жизнь.
Боремся с унынием, с тоской, друг с другом, явно и тайно.
А вот есть еще одна борьба, которую мы либо ведем, либо не ведем. Это борьба с нашими помыслами.
Самый лютый враг – это мысли, которые приходят человеку и которые он отогнать не в силах.
Но есть некие специальные навыки, некая специальная наука по сопротивлению, борьбе и, главное, распознаванию помыслов.
Попробуйте поймать себя и определить, о чем думал на протяжении последних двух часов и проанализировать. Это будет для вас интересное откровение.
Большинство из нас, вдруг, обнаружит, что в голове у нас мусорник, белиберда какая то, чердак с хламом.
А пытаясь себя заставить думать о чем-то конкретном, вы вдруг обнаружите, что сторонние помыслы сбивают вас с основной мысли и уводят в сторону.
Вы поймете, что не являетесь хозяином в своей собственной голове. Если вы эту печаль знаете, тогда нужны следующие шаги: научиться различать помыслы пустопорожние от вредоносных – есть просто мусор, а есть "ядовитая стрела".
Нужно сопротивляться этим помыслам, мимо некоторых проходить мимо, от некоторых с ужасом отшатываться и постоянно призывать Имя Господа нашего Иисуса Христа в своем сознании, в сердце и в уме, чтобы пространство мысли оградить и освятить.
Чтобы пространство для мыслей было похоже на чисто вымытую комнату, а не на помойную свалку.
Это великая задача внутреннего благородства и достоинства человека – навести порядок в своем мысленном "домике" (в голове).
Проанализируйте сегодня, о чем думаете в течение дня.
И поставить благородную задачу – научиться упорядочивать, очищать и украшать свой мысленный мир.
Протоиерей Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Тезисы статьи отца Андрея Ткачёва:
1. Жизнь человека – это непрерывная борьба во всех аспектах:
– Борьба с физической грязью и старением
– Борьба с голодом
– Борьба с эмоциональными состояниями (уныние, тоска)
– Борьба с другими людьми
2. Особая форма борьбы – внутренняя борьба с помыслами:
– Мысли являются самым сложным врагом человека
– Большинство людей не контролируют свой внутренний мир мыслей
– В голове у большинства – "мусорник" и "хлам"
3. Необходимость работы над мышлением:
– Научиться распознавать типы помыслов (пустопорожние и вредоносные)
– Уметь сопротивляться негативным мыслям
– Использовать духовные практики для очищения мыслительного пространства
Вывод:
Статья подчеркивает важность осознанного контроля над своим внутренним миром мыслей. Автор призывает к духовной дисциплине, где человек становится "хозяином" своего сознания, очищая его от деструктивных и праздных мыслей. Основная идея заключается в том, что истинное благородство человека проявляется в его способности упорядочивать и облагораживать свой внутренний мир.
Дополнительный вывод:
Работа над внутренним миром – это не просто абстрактное благочестивое устремление, но глубоко научный и психологический процесс самотрансформации. Человек обладает уникальной способностью к осознанному самоизменению, где ключевую роль играют два взаимосвязанных механизма:
1. Внутренняя работа:
- Постоянный самоанализ и контроль мыслительных процессов
- Осознанный выбор и культивирование позитивных ментальных паттернов
- Духовная дисциплина как инструмент перепрограммирования сознания
2. Внешняя среда:
- Целенаправленный выбор социального окружения
- Погружение в среду высоконравственных и духовно развитых личностей
- Активное впитывание культуры поведения через качественные социальные связи
Если человек пассивен и не работает над собой осознанно, он становится просто реактивным существом – слепком своего окружения, транслятором чужих мыслей и моделей поведения. Мозг буквально превращается в губку, впитывающую любые – зачастую деструктивные – информационные и поведенческие паттерны.
Напротив, осознанный подход позволяет человеку стать автором собственной жизни: выбирать, какие мысли допускать в свое сознание, какие модели поведения развивать, какое влияние принимать. Это не только духовный, но и научно обоснованный путь личностного роста, основанный на принципах нейропластичности и психологической адаптивности.
Таким образом, забота о чистоте помыслов – это не аскетическая практика, а фундаментальный механизм личностного развития и обретения внутренней свободы.
В России у коррупционеров изъяли имущество на 760 миллиардов рублей — генпрокурор Игорь Краснов.
По словам генпрокурора, на эти деньги можно построить более 250 образовательных учреждений, так как стоимость строительства одной школы составляет около 3 млрд рублей.”
п.с. это для РФ -мелочь -деньги одного Тимурчика Иванова..А ведь еще звезд бизнеса даже не шевели с деньгами -просто отобрали макфы..АГЛ бы мог показать ,как это делать эффективно и это были триллионы.А узбеки за 2024 год уже вывезли 9,8 млрд дол=1 трл