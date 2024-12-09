Назад фарш не прокрутить
Ладно, потеряем базы в Сирии. Пусть так. Ну уже что волосы рвать на голове. Значит на основном фронте будет больше людей и самолетов.
Понятно, с потерей баз в Сирии, потеряем и Африку. Скорее всего. Возить грузы в ту же ЦАР или Мали станет почти невозможно. И это заодно означает, что российский бизнес будет вынужден снизить присутствие в Африке. Ну что же, будем осваивать Сибирь. Там много чего строить надо. И месторождения разрабатывать.
Не то, чтобы я ищу плюсы в этой ситуации. Но просто уже есть, как есть. Назад фарш не прокрутить. Значит надо принять реалии, понять, как действовать в такой ситуации, и получить максимум.
Сейчас важнее всего две задачи. Если войска уходят, уйти без потерь. И вывезти всех русских женщин, которые когда-то вышли замуж за сирийцев, вывезти их детей и других членов семьи. Ну и всё. Закрыть станицу истории.
Если бы мы более прагматично смотрели на всё, то стоило бы предложить приехать в Россию сирийским христианам. Вряд ли это произойдет, но это было ы правильным решением. Там их всех убьют. Причем, довольно скоро.
России же они точно принесут больше пользы, нежели "ценные иностранные специалисты".
Турция и Израиль, которые сейчас так радуются падению алавитской династии Асадов скоро поймут, что радовались совершенно зря.
Как говорили офицеры британской колониальной разведки, "араба нельзя купить, его можно только арендовать".
Те, кто думают, что купили Джулани, скоро это поймут.
Андрей Медведев
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Потеря российских баз в Сирии означает сокращение военного присутствия в регионе и возможное свертывание операций в Африке (ЦАР, Мали).
2. Автор предлагает сосредоточиться на двух приоритетных задачах:
– Безопасный вывод войск
– Эвакуация российских женщин, вышедших замуж за сирийцев, их детей и членов семей
3. Высказана рекомендация по спасению сирийских христиан путем их переселения в Россию как наиболее уязвимой группы населения.
4. Прогноз негативных последствий для Турции и Израиля от падения режима Асада.
5. Скептическое отношение к возможности "купить" арабские территории, цитата из британской колониальной разведки.
Вывод:
Статья отражает прагматичный взгляд на неизбежность потери российского влияния в Сирии. Автор предлагает не драматизировать ситуацию, а сосредоточиться на минимизации потерь и возможных гуманитарных действиях. Ключевая мысль заключается в необходимости адаптации к новым геополитическим реалиям и сохранении человеческих жизней в условиях нестабильности.
Временное правительство приняло решение не трогать российские базы.
Это трагедия века. Нельзя раскладывать по полочкам денежно-материальные плюсы из остатков.
Трагедия была когда Каддафи сдали, а этим все равно под кем ходить. Нам Африка нужна также как валюта Брикс, недра наша валюта, Сибирь наша Африка. Нам колонии не нужны, свое есть, а с перманентной революцией в пользу бедных еще Сталин разобрался ледорубом.
Мы тоже им подыграли..
“В Мансуровском переулке в Москве над сирийским посольством подняли флаг оппозиции после прихода к власти в Сирии вооруженных оппозиционных сил.
Над сирийским посольством в Москве подняли флаг оппозиции, сообщает ТАСС. Это событие произошло в Мансуровском переулке, где находится здание диппредставительства. Поднятие флага связано с изменениями во внутренней политической ситуации в Сирии.
Ранее с посольства был снят официальный флаг Сирийской Арабской Республики. Это произошло после того, как к власти в Сирии пришла оппозиция. Смена символов указывает на значительные изменения в политическом курсе страны и ее официальных представительствах за рубежом.”
-такая селяви-
Да, христианам надо предложить перехать в Росиию и помочь в этом.
Они сами в Германию приедут, билеты уже куплены. Россия не место где отсидеться.
Предложат. Кто-то переедет в Россию. Но большинство сирийских беженцев (не только христиан) опять хлынет в Германию. Обратно в Сирию сторонников новой власти, бежавших от прошлой, поедет не много.
Готовьтесь принимать.
Между тем, банды “победителей” ринулись грабить и разрушать то, что еще можно разграбить. Лишая тем самым любую будущую в стране власть остатков кормовой базы.
При этом надо понимать, что кормить остатки Сирии теперь предстоит не России, а Турции, которая сама уже много лет не может выйти из состояния экономического кризиса, а потому ресурсов все это удерживать в нормальном состоянии просто нет.
Я думаю, и сами «турецкие партнеры» уже поняли, какого «джина из бутылки» они выпустили своими действиями. Кроме огромных финансовых потерь в ее пределы уже ринулись миллионы простых сирийцев, понимающих, что в «новой Сирии», где, уже начались грабежи и убийства простых граждан (горе побежденным), их не ждет ничего хорошего.
А потом все это ринется в Европу, повторяя тот потоп «беженцев» образца 2015-16 годов, от которого она еще так и не сумела оправиться.
Но отступить назад они уже не могут.
Между тем, на Западе СМИ находятся в эйфории от того, что им (вместе с еще вчерашними террористами, резавшими головы мирным) удалось победить в Сирии русских.
Во-первых, не им, а Турции. А во-вторых, не победить, а проиграть. И это они почувствуют уже очень скоро.
Ну а потом придет время и самой Турции начать нести бремя Новоосманской империи, которую так долго пытался выстроить султан Эрдоган. И который к этому сегодня близок, как никогда.
Правда, для этого ему еще надо победить в борьбе, которая сегодня для него на этом пути свержением Асада не заканчивается, а только начинается. ВИДЕО…https://t.me/yurasumy/19726?single..
п.с. какой вы толерантный валентин -у вас много денег -кормите ..а мы воюем..И потом -согласно данным в РФ -2,5 млн христиан ЕС намереваются прибыть в Россию,чтобы детей спасти от и ваших бабомужиков и от любителей ослов-с Востока..Правда ,условий требуют ,которых не имеют наши сограждане ,а ведь у вас у всех есть деньги ,а у наших только на текущий месяц запасов..Выбор однако..
“…Ладно, потеряем базы в Сирии. Пусть так. Ну уже что волосы рвать на голове. Значит на основном фронте будет больше людей и самолетов.
Понятно, с потерей баз в Сирии, потеряем и Африку…”
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хо-ро-шо-о-о! (Что случилось-то? Всё хорошо, но околела кобыла. Почему? Сгорел сарай. Почему сгорел сарай? Сгорело поместье).
Как ты умеешь успокоить, Медведев. Талантище!
надо же ,как ловко ставит вопросы наш путешественник -Почемучка-вместе с доктором ,который посмелее их определяет ,а игореша вообще на их фоне герой стрелков..
п.с Чу ,а где твоя чуйка? кто напугал так сильно,никак не родишь нечто неформальнонестандартное..