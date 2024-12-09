Ладно, потеряем базы в Сирии. Пусть так. Ну уже что волосы рвать на голове. Значит на основном фронте будет больше людей и самолетов.

Понятно, с потерей баз в Сирии, потеряем и Африку. Скорее всего. Возить грузы в ту же ЦАР или Мали станет почти невозможно. И это заодно означает, что российский бизнес будет вынужден снизить присутствие в Африке. Ну что же, будем осваивать Сибирь. Там много чего строить надо. И месторождения разрабатывать.

Не то, чтобы я ищу плюсы в этой ситуации. Но просто уже есть, как есть. Назад фарш не прокрутить. Значит надо принять реалии, понять, как действовать в такой ситуации, и получить максимум.

Сейчас важнее всего две задачи. Если войска уходят, уйти без потерь. И вывезти всех русских женщин, которые когда-то вышли замуж за сирийцев, вывезти их детей и других членов семьи. Ну и всё. Закрыть станицу истории.

Если бы мы более прагматично смотрели на всё, то стоило бы предложить приехать в Россию сирийским христианам. Вряд ли это произойдет, но это было ы правильным решением. Там их всех убьют. Причем, довольно скоро.

России же они точно принесут больше пользы, нежели "ценные иностранные специалисты".

Турция и Израиль, которые сейчас так радуются падению алавитской династии Асадов скоро поймут, что радовались совершенно зря.

Как говорили офицеры британской колониальной разведки, "араба нельзя купить, его можно только арендовать".

Те, кто думают, что купили Джулани, скоро это поймут.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Потеря российских баз в Сирии означает сокращение военного присутствия в регионе и возможное свертывание операций в Африке (ЦАР, Мали).

2. Автор предлагает сосредоточиться на двух приоритетных задачах:

– Безопасный вывод войск

– Эвакуация российских женщин, вышедших замуж за сирийцев, их детей и членов семей

3. Высказана рекомендация по спасению сирийских христиан путем их переселения в Россию как наиболее уязвимой группы населения.

4. Прогноз негативных последствий для Турции и Израиля от падения режима Асада.

5. Скептическое отношение к возможности "купить" арабские территории, цитата из британской колониальной разведки.

Вывод:

Статья отражает прагматичный взгляд на неизбежность потери российского влияния в Сирии. Автор предлагает не драматизировать ситуацию, а сосредоточиться на минимизации потерь и возможных гуманитарных действиях. Ключевая мысль заключается в необходимости адаптации к новым геополитическим реалиям и сохранении человеческих жизней в условиях нестабильности.