Концерт хоровой музыки. Большой детский хор ЦТ и ВР (1989)
Концерт посвящен 150-летию со дня рождения П.И.Чайковского. Произведения композитора исполняет Большой детский хор Гостелерадио СССР п/у Виктора Попова. Концертмейстер Тамара Кравченко.
Ведет концерт Анна Чехова.
Запись по трансляции из Большого зала Московской государственной консерватории.
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#БольшойДетскийХор
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