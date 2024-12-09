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Концерт хоровой музыки. Большой детский хор ЦТ и ВР (1989)

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Концерт посвящен 150-летию со дня рождения П.И.Чайковского. Произведения композитора исполняет Большой детский хор Гостелерадио СССР п/у Виктора Попова. Концертмейстер Тамара Кравченко.
Ведет концерт Анна Чехова.
Запись по трансляции из Большого зала Московской государственной консерватории.

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#БольшойДетскийХор

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xi5SEnB3K1w
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