Концерт посвящен 150-летию со дня рождения П.И.Чайковского. Произведения композитора исполняет Большой детский хор Гостелерадио СССР п/у Виктора Попова. Концертмейстер Тамара Кравченко.Ведет концерт Анна Чехова.Запись по трансляции из Большого зала Московской государственной консерватории.Главная редакция программ для детей 1989#БольшойДетскийХорМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1