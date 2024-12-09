Отказ президента Грузии Саломе Зурабишвили признавать результаты парламентских выборов и уходить в отставку после истечения срока полномочий, с последующим призывом силовым путём добиваться новых выборов, многие наблюдатели расценили, как попытку государственного переворота.

Это, конечно, не первый, и даже не второй переворот, осуществляемый под патронажем госпожи Зурабишвили.

Предыдущий был в 2003 году, когда она из кресла посла Франции в Тбилиси помогала Михаилу Саакашвили организовать «Революцию гвоздик», в результате которой был свергнут президент Шеварнадзе, а сама госпожа французский посол тут же стала главой МИД Грузии (сам по себе факт анекдотичный и иллюстративный).

Но это был не первый переворот в карьере Зурабишвили, и не первый странный карьерный кульбит.

С середины 1970-х по конец 1990-х она делает элитную карьеру во французском МИДе. К 1989 году в её послужном списке работа в постпредстве Франции в ООН, центральном аппарате МИДа, посольстве в Вашингтоне, а также представительство при международных организациях в Вене.

И вдруг, неожиданно резкое понижение, практически карьерная ссылка – второй советник посольства Франции в Республике Чад.

За несколько месяцев до назначения Зурабишвили в Чаде происходит неудачная попытка госпереворота. Кровавого диктатора Хиссена Хабре, безраздельно правившего Чадом вот уже 10 лет, пытался сменить прогрессивный демократ Идрисс Деби. Деби бежит, но через год, при поддержке посольства Франции (где трудится наша франко-грузинская героиня) и контингента французской армии в Чаде, со второй попытки Деби всё же свергает Хабре, безраздельно, прогрессивно и очень демократично правит страной более 30 лет.

Изюма в эту историю добавляет то, что не только Франция оказывала поддержку Деби. Самое активное военное участие в его восшествии на президентское кресло Чада принял участие Муаммар Каддафи. К тому времени это один из главных мировых злодеев, уже был теракт в Локерби, ВВС Ливии сбили итальянский пассажирский самолёт, взорвана дискотека с американскими военными в Берлине, в 1989 году ливийцы взорвали самолет рейса Браззавиль-Париж, на борту которого погибло 170 человек, включая 54 гражданина Франции. Но ничего, Париж, не постеснялась сотрудничать с Каддафи в взаимовыгодном деле государственного переворота в Чаде.

Так что опыт у Зурабишвили в этом деле приличный, брезгливость к подобным мероприятиям минимальная.

@istrkalkglk

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается признавать результаты парламентских выборов и призывает к силовому их оспариванию, что расценивается как попытка государственного переворота.

2. У Зурабишвили есть богатый опыт участия в государственных переворотах:

– В 2003 году помогала Михаилу Саакашвили организовать "Революцию гвоздик", после которой стала главой МИД Грузии

– Ранее работала во французском МИДе, пройдя путь от представительства в ООН до посольства в Вашингтоне

3. Интересный эпизод в её карьере – назначение вторым советником посольства Франции в Чаде:

– Произошло незадолго до неудачной попытки госпереворота против диктатора Хиссена Хабре

– Участвовала в поддержке Идрисса Деби, который при помощи французского посольства и армии свергнул Хабре

4. Особенность этой истории – сотрудничество Франции с Муаммаром Каддафи в чадском перевороте, несмотря на его причастность к ряду террористических актов.

Вывод:

Статья представляет Саломе Зурабишвили как опытного участника государственных переворотов, который не останавливается перед радикальными методами политической борьбы. Автор подчеркивает системность её действий и готовность использовать силовые методы для достижения политических целей, рассматривая нынешнюю ситуацию в Грузии как очередной эпизод подобной стратегии.