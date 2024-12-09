Дамаск пал. Россия уходит из Сирии. По развалинам Пальмиры, где ещё недавно великий Гергиев играл свой концерт, сегодня бродят дикари с автоматами и откалывают у античных статуй мраморные носы и уши. Россия теряет Ближний Восток. Сначала казнь Наджибуллы в Афганистане. Убийство Саддама Хусейна в Багдаде. Растерзанный Каддафи в Ливии. И вот теперь Башар Асад, дай Бог ему долгих лет жизни.

После стратегического поражения Советского Союза 1991 года Россия ушла из многих районов мира. Она ушла из Сирии. Потом отчаянным рывком разгромила ИГИЛ* и вернулась. Но сегодня этот порыв остановлен и обращён вспять.

Не надо сетовать, причитать, объявлять уход из Сирии поражением. Надо трезво, не внимая истероидным блогерам, оценить сложившуюся в мире обстановку.

Исламизм после смертоносных русских бомбардировок воскрес. Захватил Дамаск, но не установил контроль над всей Сирией. Здесь разверзается гражданская война – война всех против всех при отсутствии централизованной власти, при столкновении множества интересов. Сирия – ещё одна ближневосточная страна, которую гражданская война превратит в кровавый окорок.

Следующий удар неминуемо будет нанесён по Таджикистану. Раскалённая лава хлынет из Афганистана через границу и пойдёт на Душанбе, на российскую военную базу, на русские полки, стоящие на пути нашествия. Молодые постсоветские государства Средней Азии становятся полем боя. И русским войскам в составе ОДКБ придётся сражаться в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии. Волна джихадистов переплеснёт границу России, и вновь задымится Кавказ, террористические взрывы прогремят в городах России. А азиатские гастарбайтеры, захватившие контроль над российскими рынками, стройками, жилищно-коммунальными предприятиями, таксопарками, станут плодоносной почвой для исламского террора.

Это русская реальность XXI века. Она потребует от сегодняшней России гигантского напряжения всех сил, затрат всех ресурсов – людских, материальных, эмоциональных, религиозных, идеологических. Россия выстоит, если превратится в осаждённую крепость, врата которой не откроют предатели, изменники не всадят нож в спину сражающимся на стенах крепости ратникам.

Только воля, ум, хитрость, беспощадность, прозорливость, молитвенность, а также уменьшение подлётного времени всех систем ракетно-ядерного вооружения.

В ресторанах не куётся победа. На рок-концертах не звучат походные марши. Центробанк и министерство финансов не являются оплотами Государства Российского. Централизм, усиленный мобилизационным проектом, является образом будущего, которое Россия обеспечит себе в жесточайших схватках века.

Президент, ты – комендант русской крепости. Ты – полководец и кормчий. Тебе выпала страшная и великая доля – управлять Россией в час её кромешных испытаний.

*террористическая организация, запрещённая в РФ

Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Россия теряет позиции на Ближнем Востоке, включая уход из Сирии, что является продолжением стратегического поражения 1991 года.

2. Сирия находится на грани гражданской войны "всех против всех" с отсутствием централизованной власти.

3. Прогнозируется следующий геополитический удар по Таджикистану и другим среднеазиатским государствам через распространение исламистских группировок из Афганистана.

4. Существует высокий риск распространения террористической угрозы на территорию России, включая Кавказ и крупные города.

5. Для выживания России необходимо:

- Превратиться в "осаждённую крепость"

- Мобилизовать все государственные ресурсы

- Усилить централизм

- Повысить национальную готовность к жестким геополитическим вызовам

Вывод:

Автор призывает к кардинальной мобилизации всех сил государства перед лицом нарастающих геополитических угроз, подчеркивая необходимость жёсткой государственной политики и консолидации национальных ресурсов для противостояния внешним вызовам.