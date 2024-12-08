Добродетели несут награду не сами по себе, а за смирение – такая мысль есть у великих отцов.

Представьте, что эта мысль – дождь, и станьте под нее, как под холодный душ.

Или представьте, что она – град, и тоже станьте.

Пусть этот град побарабанит вам (мне, им, всем) по лысине. Мы ведь страшно хотим гордиться собой.

И чем еще гордиться, как не своими добродетелями. А добродетели, оказывается, мостят нам дорогу в ад, если мы посреди благих трудов не смиряемся.

Человеку гордому лучше не иметь заметных добрых дел, а то он от любви к себе совсем осатанеет.

Все это на милостыне очень заметно. Вернее, на той форме милостыни, которая носит римскую фамилию Мецената или заокеанскую кличку «спонсора».

У доброго человека даже зло с добром перемешано, а у злого само добро никуда не годно. Качество милостыни зависит не столько от количества, сколько от чистоты (нечистоты) сердца жертвователя. Будучи, например, стихийным материалистом, спонсор (меценат) неизбежно захочет пощупать свои добрые дела.

Следовательно, будет жертвовать на каменные строения.

Не щупать же ему сытые желудки, в самом деле, и не слушать, как играют на скрипках юные гении.

Гений отыграл – и забылось; голодный поел – а завтра опять есть захочет.

А в здание, за твои деньги построенное, можно будет всю жизнь пальцем тыкать. Мое, дескать, добро.

Если жертвователь – самохвал, он непременно захочет увековечить себя на памятной доске, как будто Бог не видит или не помнит. И орден непременно захочет, и грамоту, чтоб при случае говорить, с кем он на короткой ноге, и кто ему награды вручал. Фотографии при этом предусмотрительно прилагаются.

По нашей крайне вялой, зачастую, вере он (меценат-спонсор) даже мысли не допускает, что его деньги могут где-то не взять.

А ведь это – подлинный холодный душ и – град по лысине, когда человеку, уверенному «на все сто», что все покупается и продается, в том числе и в Церкви, вдруг говорят: «Заберите деньги, пожалуйста».

– «Как это заберите?! Вам что, деньги не нужны? Здесь очень много!»

– «Нужны, но не от вас. Заберите».

Вот это – маленький Страшный Суд! В одном житии так и пишется: «Отверг некий преподобный богатую милостыню, сказав богачу, что рука этого богача мать собственную била.

Теперь из этой руки Бог милостыню вовек не примет». Было это очень давно.

А вот прочел это один современный богач, и в пот его бросило.

Он только на деньги надеялся и думал, что их всегда возьмут.

А тут понял, что «не всегда». От того часа стал он думать о настоящих добрых делах, а не о привычных откупах от совести.

Вообще уметь давать – это великое уменье. Всякий знает, что есть такие люди, у которых даже коробку спичек брать не хочется.

И это потому, что нет любви и смирения в дающем человеке.

И то, что просящий и берущий помощь должен смиряться, это все знают.

А то, что дающий тоже нуждается в смирении, это уже тяжелее понять.

Был бы я Оле-Лукойе, покрутил бы я над всяким богачом зонтик с одним и тем же сном.

Был бы это сон про то, как никому твое богатство больше не нужно, никто тебе не завидует, никто от тебя ничего не просит и не берет.

То есть буквально – сядь на свои банковские счета и ешь их в одиночку. Больше делать с ними нечего.

После этого сна проснется человек и вспомнит, что кроме покупки новой яхты или купания очередной любовницы в шампанском можно помочь молодым ученым в перспективных разработках, и калекам в приобретении колясок, и матерям-одиночкам в плате за садик.

И все эти виды помощи пока и ждут, и готовы взять.

Но гордиться ими уже не удастся, поскольку это не капитальные строения.

И многие из ждущих помощи готовы со слезами молиться о благодетелях.

А на Страшном Суде всего этого уже не будет.

И молитва, и пост, и милостыня есть виды жертвоприношений.

Их нужно приносить Богу с верой и без гордости, то есть не так, как Каин.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи отца Андрея Ткачёва:

1. Добродетели сами по себе не несут награды – важно смирение

2. Гордыня превращает добрые дела в путь к погибели:

- Человеку гордому лучше не иметь заметных добрых дел

- Качество милостыни зависит от чистоты сердца жертвователя

- Гордый жертвователь стремится увековечить себя, а не помочь

3. Особенности "неправильной" благотворительности:

- Стремление материализовать добро (строить здания)

- Желание получить признание и награды

- Уверенность, что всё можно купить

- Отсутствие смирения при даянии

4. Истинная благотворительность требует:

- Любви

- Смирения

- Бескорыстия

- Готовности помочь без славы и наград

Вывод:

Добрые дела теряют свою ценность, если совершаются ради собственной славы, а не из искреннего желания помочь. Смирение – ключевой элемент истинной добродетели.

Дополнительный вывод:

В ведической философии классификация жертвоприношений по гунам (качествам) полностью коррелирует с христианским пониманием добродетели и смирения:

1. Жертва в благости (саттва-гуна):

- Бескорыстное служение

- Отсутствие эгоистического желания

- Чистота намерения

- Освобождение от кармических оков

Это практически идентично описанию отца Андрея: "приносить Богу с верой и без гордости"

2. Жертва в страсти (раджас-гуна):

- Желание получить награду

- Стремление к личной выгоде

- Привязанность к результату

Это точно соответствует критике Ткачёва: "самохвал, который непременно захочет увековечить себя на памятной доске"

3. Жертва в невежестве (тамас-гуна):

- Деструктивные намерения

- Жертва с презрением

- Разрушительная мотивация

У Ткачёва этому близько описание жертвователя, который бьёт мать и думает, что его милостыня будет принята.

Общий посыл и в ведической традиции, и в христианской проповеди один: истинная добродетель не в акте, а в духовной мотивации.

Оба учения подчеркивают, что важен не внешний ритуал или действие, а внутреннее состояние сердца. Жертва становится подлинной только когда человек освобождается от эго и действует из чистой любви.

Эта параллель демонстрирует универсальность духовных законов, которые проявляются в разных религиозных и философских традициях.