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Умеренность жизни и режим крия-йогов. Парамханса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография йога") рассказывает о том, как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи Парамахансы Йогананды о режиме и умеренности в йоге:

1. Принцип умеренности
- Крайности являются препятствием на пути йоги
- Необходимо обеспечить телу нормальные условия существования
- Тело не должно становиться обузой, отвлекающей от духовных практик

2. Питание
- Придерживаться сбалансированной вегетарианской диеты
- Избегать переедания и недоедания
- Перед медитацией не следует плотно есть
- Постепенно учиться получать энергию от воздуха (праны)

3. Сон и отдых
- Избегать избыточного и недостаточного сна
- Оптимальный период сна – с 12 ночи до 5 утра
- Период с 19:30 до 5:30 особенно подходит для медитации
- Сон рассматривается как "псевдо-экстаз"

4. Дыхание
- Практиковать умеренное, естественное дыхание
- Избегать гипо- и гиперветиляции
- Учиться извлекать энергию из правильного количества кислорода

5. Духовная практика
- Поддерживать баланс между духовной деятельностью и мирскими обязанностями
- Не пытаться постоянно пребывать в состоянии сверхсознания
- Гармонизировать человеческую и божественную природу

Вывод:
Парамаханса Йогананда подчеркивает важность умеренности и сбалансированности во всех аспектах жизни для эффективной йогической практики. Ключевая идея состоит в том, что духовное развитие не должно происходить за счет пренебрежения физическими потребностями, а наоборот – требует гармоничного подхода к телу, питанию, сну и дыханию.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CsP0rUUOIEw
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