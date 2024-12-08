Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 8 декабря 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и две гаубицы Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Двуречная, Кондрашовка, Петропавловка, Загрызово, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак штурмовых групп подразделений ВСУ.
Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Нона», три 105-мм орудия M119 производства США и 85-мм пушка Д-44. Уничтожены два склада с боеприпасами.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Улаклы, Островское, Григоровка, Верхнекаменское, Приволье, Курахово, Янтарное и Дачное Донецкой Народной Республики.
Отразили две контратаки формирований противника.
Потери ВСУ составили до 225-ти военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап и 122 мм гаубица Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, егерской, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ.
Противник потерял свыше 500 военнослужащих, автомобиль, 155-мм гаубицу М-777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника.
Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожен склад горючего.
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка и Антоновка Херсонской области.
ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три реактивные системы залпового огня «Ольха».
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37468 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19705 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19220 орудий полевой артиллерии и минометов, 29096 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
Трамп заявил, что Зеленский и Украина желают сделки, а также призвал Украину отменить положение о запрете на ведение переговоров с Россией:
https://m-spb.tsargrad.tv/news/tramp-predlozhil-zelenskomu-sdelku-ot-kotoroj-nevozmozhno-otkazatsja-chto-dalshe_1096993
В свете крайних событий в Сирии никаких переговоров о перемирии с Украиной не может быть и речи. Только завершение СВО полным поражением марионеточного режима Зеленского.
События в Сирии в долгосрочной перспективе несут негативный сценарий для геополитического положения России на Ближнем Востоке.
Причины и следствия вполне очевидны.
Конфронтация с Израилем на Ближнем Востоке неминуема в ближайшей или дальней перспективе.
Трамп совершил ошибку, опубликовав свое заявление по поводу падения Дамаска и окончания правления Асада, в долгосрочной перспективе в свете подачи информации о событиях в Сирии и привязке их к событиям в Украине любые переговоры будут выставляться как слабость позиций обоих лидеров, и России и США.
Выгодополучатели падения “режима Асада” – две страны, граничащие с Сирией с севера и юга.
…
Сделав выбор идти вперёд, не стоит оглядываться назад, даже если позади те, кто когда то давал комфорт и спокойствие.
Наивный Вы,Дмитрий.Кошерные РФ очень даже за переговоры-они как никак и являются главными режиссёрами этого кровавого Пуримшпиля.