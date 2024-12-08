Рассказ о символах можно начать с работы Бала Тилака, автора исследования «Арктическая родина в ведах», которое в научном обществе считается псевдонаучным.

Тилак в своей работе термином арии обозначал не только предков иранцев и индийцев, но вообще индоевропейцев, причём арии у него не национальность, а цивилизация. Он утверждал, что эпос Ригведы создавался в середине 5 тыс. до н.э. Родину ариев он предполагал в арктическом регионе. Он писал, что зарю, как она описана в Ригведе, можно наблюдать только в приполярном регионе. Суть исследований Бала Тилака можно понять на примере сказки о двенадцати месяцах. Если бы мы прочитали похожую сказку на любом языке, но месяцев там было шесть-семь то ведь это не повод считать, что это версия из соседней деревни или страны, это событие из другого диапазона времени и места.

В целом же такие знания на любителя, на вкус и цвет. Я знакомился с творчеством Тилака уже после того как почитал, послушал Авака Авакяна и Тилака надо изучать, а не читать. Тилак, как и Авакян избыточно научен и не каждому по зубам. Например, Тилак в своё работе приводит астрономическую схему десяти тысячелетнего движения земли вокруг солнца, в котором присутствует предварение равноденствий. И обывателю легче поверить, что земля изменяет наклон оси вращения к плоскости эклиптики чем в то, что точки равноденствий и солнцестояний сдвигаются на орбите вокруг солнца. Из-за чего продолжительность зимы в северном полушарии может сокращаться, а лета увеличиваться, пусть на неделю всего. Обыватель, да и популяризатор науки, переваривает такое плохо. Я переварил т.к. это физика. Переварил и Авака, и Тилака, оба мудрёны, но справедливы.

Одним из камней преткновения светской науки является вопрос о боге. Есть ли бог, что понимали под богами древние цивилизации, да те же арии из вед, например? И вот Тилак пишет, что совершались обряды недели по две в честь восходящего солнца, а ведь нет во всех южных цивилизациях обрядов по неделе в честь именно восходящего солнца. Не появляется опасения у индийца, у папуаса, что утором солнце не взойдет, и он больше думает, где спрятаться от него днём. А вот если вы в Норильске или Кировске зимнюю ночь (три месяца) посидите в чуме, то при первом лучике солнца исполните танец с бубнами вместе долганами этих широт.

У древних ариев, позже праславян был не только культ солнца и зари, но и культ солнца за горизонтом, культ подземного солнца. Чему имеется доказательством вполне материальный символ цивилизации - вилочковый крест, и картинка зеркальная наземной траектории солнца. С этим крестом ходили служители рег. культа, даже христиане, и хоронили с таким крестом вплоть до 17 века. Т.е. имелось почитание подземного жития. Бог смерти, Красные горки, курганы, мощи и руны, были атрибутами потусторонних сил. Вышивки, орнаменты, коньки на крыше, это их символы.

Эти атрибуты выражают не только силы природы, как смутно представляет себе современная наука, но самое важное для человека – путь процветания жизни и дорогу смерти.

Древние цивилизации имели храмы и божества, символизирующие процветание и смерть. Венера, Афродита, Иштар, Кибела, Кали, Куйво, Мара … все обозначают одно и тоже божество – смерть, процветание. Каменные бабы Хакассии, последние идолы на территории РФ, все посвящены Ыымай хакасской Венере. Топонимика и словообразование во много связаны с тем же культом. Тулья, Кола, Кольский полуостров, коловрат, кол, частокол, бог Куйва – куль, кулёма, куля, кулимёт, Кулем, куй, кузнец – знающий Куйву, у греков её муж Гефест.

Возможно Киев в честь бильярдного кия, но скорее в честь бога Куйвы, страна праславян называлась не Тартария, а Куябия. Дорогие, тартарийцы, во время Куябии, ещё не было Марко Поло, а только арабы чутка. Турки это природные мусульмане и казалось, бы что они ни каким концом не касаются языческой истории, ан нет. Их главный нацмэн Ататюрк зачем-то затащил на красное знамя империи жёлтую звезду – Венеру и Луну дом богини Венеры. А наши супер материалисты, какие символы избрали для своей империи Авроры? Звезду и серп Луны в виде серпа, ну еще молот Тора добавили для убедительности. Американцы размельчили это дело звёздочками в пользу индивидуальности и эротики, зато саму Венеру в виде статуи Свободы конкретно вывели в люди. Наши не отставали и сделали Родину-мать с мечём для понимания монумента. Китайцы с корейцами пришли туда же. Хотя на словах все немножко коммунисты, христиане, сектанты и исламисты, а не язычники, но символы главных империй убеждают нас в обратном.

На заставке вологодская вышивка богини Макош 19 в. н.э.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Работа Бала Тилака об "Арктической родине в ведах" рассматривает происхождение индоевропейцев (ариев):

- Тилак считал ариев цивилизацией, а не национальностью

- Предполагал создание эпоса Ригведы в середине 5 тыс. до н.э.

- Отстаивал гипотезу арктического происхождения ариев

2. Особенности культуры древних цивилизаций:

- Культ солнца, в том числе солнца за горизонтом и подземного солнца

- Символизм, связанный с природными циклами жизни и смерти

- Наличие божеств, олицетворяющих процветание и смерть (Венера, Кали, Куйво и др.)

3. Символические аспекты культуры:

- Вилочковый крест как материальный символ цивилизации

- Связь топонимики и словообразования с древними культами

- Символы на знаменах и монументах различных культур, восходящие к языческим традициям

4. Интерпретация символов:

- Древние символы выражают более глубокий смысл, чем просто силы природы

- Символы отражают путь жизни и дорогу смерти

- Преемственность символических традиций в разных культурах (от языческих до современных)

Вывод:

Статья исследует глубинные культурные и символические пласты древних цивилизаций, подчеркивая сложность и многозначность их мировоззрения. Автор показывает, что символы и культовые практики древних народов были гораздо более сложными и многослойными, чем принято считать в современной науке. Особый акцент делается на взаимосвязи символов жизни и смерти, их проявлении в различных культурных контекстах - от религиозных практик до современной геральдики и монументального искусства.