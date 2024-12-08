Было бы странно, если наши враги не воспользовались бы нашими ошибками.

Если не попытались бы ударить там, где слабое место.

О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена. Писали и о том, что сирийцы убегают на территории, подконтрольные курдам и ХТШ (да-да), потому что там легче жизнь, есть свет и бензин.

Что писали в официальных докладах, мне неведомо. Но, ситуация в очередной раз демонстрирует, что в России все же необходимы независимые think tank, которые будут сообщать, что на самом деле происходит.

Было бы странно ждать от Турции соблюдения договорённостей. Это же Восток, сегодня договорились завтра уже всё по-новому. На восточном базаре бывали? Ну и к тому же, для турок Сирия это часть Османской империи, всего-то 110 лет назад. Было понятно, что Анкара от своих притязаний не отступит.

Было бы странно думать, что боевики ХТШ уехав на зелёных автобусах (помните такое?), не вернутся назад более подготовленными. Тем более, на фоне развала сирийской армии. Что американцы не отступят от задачи по разделению Сирии с целью контроля нефтяных полей. Смешной самоходный дед Байден, да? Ничего не понимает вообще? Что-то не вижу сегодня шутеек у турбопатриотов. Пошутите про американский спецназ в Пальмире за которую дважды бились русские воины. Скажите, что пиндосы не умеют воевать.

Сегодня, вероятно, уже можно говорить о конце не только Сирии, но и о финальной части существования ближневосточного христианства. Будем теперь только в книгах читать про восточные церкви.

Что ждёт Сирию? Или ливийский вариант – развал с гражданской войной. Или иракский – фактически конфедерация на грани развала. Что с нашими интересами в Сирии, точнее базами? По-хорошему, есть все варианты, раз уж Сирии все равно больше не существует, создать вокруг Тартуса и Хмеймима аналог Гибралтара. Или некую алавитско-христианскую автономию. Но, с большой долей вероятности, за этот вариант придётся воевать. Или торговаться с турками и американцами. Но в нынешней ситуации заниматься чистоплюйством будет странно.

Сирийский кейс показывает, как и Запад и арабский мир и Турция относятся к принципу нерушимости границ.

Самый же главный вопрос для России в этой ситуации, это граждане стран Средней Азии, воюющие в отрядах исламистов. Куда потом поедут эти боевики? Чем намерены заняться, точнее чем их намерены занять хозяева?

Тем не менее, нынешняя ситуация есть результат действий сирийского руководства прежде всего. Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад. Стало быть не надо ему было.

И важно понимать и помнить, что вне зависимости от нынешних событий, военная компания в Сирии, останется в русской истории, как символ победы русского оружия. Как и подвиги русских солдат и офицеров.

Они вписаны в нашу ратную историю навсегда.

И отношение к героям и самой военной компании в целом, должно оставаться неизменным.

А ошибки… Ну бывают ошибки. Бывают очень болезненные ошибки. Важно учиться на них.

Будем учить себя учиться. Надеюсь.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Текущая ситуация в Сирии критическая – страна фактически перестала существовать

2. О проблемах Сирии предупреждали независимые аналитики и телеграм-каналы с 2021 года:

- Массовое производство каптагона

- Деградация армии

- Уничтожение экономики

- Массовый исход населения

3. России необходимы независимые аналитические центры для объективной оценки ситуации

4. Геополитические риски:

- Турция не планирует соблюдать договоренности

- Боевики могут вернуться более подготовленными

- Американцы стремятся разделить Сирию для контроля нефтяных полей

5. Прогнозируемые сценарии развития Сирии:

- Ливийский вариант (полный развал с гражданской войной)

- Иракский вариант (квазиконфедерация на грани распада)

6. Ключевой вопрос для России – судьба боевиков из стран Средней Азии

Вывод:

Сирийский кризис является результатом системных ошибок сирийского руководства и сложной геополитической обстановки. Несмотря на негативный сценарий, автор подчеркивает важность сохранения уважения к российским военнослужащим, участвовавшим в сирийской кампании. Главный урок – необходимость создания независимых аналитических центров и способности извлекать уроки из болезненных ошибок.

Основная мысль статьи: трагедия Сирии – это результат комплексных управленческих провалов, которые создали условия для геополитической дестабилизации региона.