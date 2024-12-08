Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала @boris_rozhin Борис Рожин



Скоротечные переговоры Трампа и Зеленского в Париже, организованные Макроном, привели к появлению целого ряда противоречивых заявлений на тему возможных переговоров о заключении мира на Украине.



Трамп продолжил гнуть свою линию о том, что, дескать, войну надо завершить в формате «мир в обмен на территории» и что эта война была начата администрацией Байдена — при нём такого якобы не случилось бы. Попутно Трамп пытался манипулировать цифрами потерь с обеих сторон, которые крайне далеки от реальности в силу занижения потерь ВСУ и завышения потерь ВС РФ, на что уже указали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: «Что касается приведённых цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие».



Тем не менее Зеленский утверждает, что за время СВО потери со стороны ВСУ составили всего 43 тыс. человек. Вот только это не стыкуется с ситуацией, когда на украинцев идёт охота по всей стране, чтобы восполнить потери, а Россия комплектует армию добровольцами, подписывающими контракты, что лучше прочего демонстрирует реальную ситуацию.



При этом Зеленский, который вещал, что готов работать с администрацией Трампа, фактически продолжает публично критиковать американский переговорный план, хотя из окружения Трампа всё чаще идут сигналы, что он должен отменить закон о запрете переговоров с Россией.



В Кремле по этому поводу высказались однозначно: Россия не против мирных переговоров, но для этого с украинской стороны сначала должен быть отменён закон о запрете на их проведение и Киев должен вернуться к формуле стамбульских соглашений (но с учётом ситуации на земле, где Украина потеряет уже не две области, как в апреле 2022 года, а четыре).



Такое поведение Зеленского свидетельствует о том, что он ещё надеется, что «партия войны» после поражения Байдена сможет действовать и без Трампа, саботируя его администрацию, как это уже было в 2017—2020 годах. Поэтому публично он как бы соглашается работать с Трампом, но на практике делает и будет делать всё для максимального затягивания войны. Его расчёт строится в том числе на том, что обстоятельства вынудят Трампа сохранять военную поддержку Украины. Для этого крайне важно создать условия, при которых Россию можно будет обвинить в отказе от мирных переговоров.



Как следствие, часть заявлений Зеленского рассчитана исключительно на внутреннюю аудиторию (вроде вранья про потери ВС РФ и ВСУ и обещания военных побед), а другая — на внешний трек, где ему надо умудриться сохранить поддержку «партии войны» и одновременно не побить до конца горшки с администрацией Трампа, у которой есть немало рычагов воздействия на Киев.



Россия, конечно, не питает больших иллюзий насчёт Трампа — выводы из его прошлого срока правления были сделаны. Поэтому если переговоры будут вестись на тех условиях, которые ранее сформулировал Путин, то Россия на них пойдёт, так как это позволит нам добиться своих целей без продолжения боевых действий. Если же противник не примет российские условия, Россия продолжит их добиваться военными методами, не попадаясь на уловку заморозки войны по ЛБС и прекрасно понимая, что противник использует это как передышку для восстановления сил.



Поэтому перспективы мира сейчас формируются прежде всего успехами российских войск, которые вынуждают спонсоров киевского режима нервничать и искать различные выходы из затруднительной военно-политической ситуации, в которую они сами себя загнали.



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



Специально для RT

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Переговоры Трампа и Зеленского в Париже:

- Трамп предлагает формулу "мир в обмен на территории"

- Утверждает, что война началась при администрации Байдена

- Манипулирует данными о военных потерях

2. Позиция сторон:

- Зеленский заявляет о потерях ВСУ в 43 тыс. человек, что не соответствует действительности

- Кремль готов к переговорам на условиях:

* Отмены закона о запрете переговоров

* Возврата к стамбульской формуле с учетом текущей ситуации

3. Стратегия Зеленского:

- Публично соглашается сотрудничать с Трампом

- Фактически пытается затянуть войну

- Рассчитывает сохранить поддержку "партии войны"

- Готовит почву для обвинения России в срыве переговоров

4. Позиция России:

- Не имеет иллюзий относительно Трампа

- Готова вести переговоры на ранее определенных условиях

- В случае отказа продолжит достижение целей военным путем

Вывод:

Перспективы мира зависят от военных успехов российских войск, которые вынуждают спонсоров Украины искать выходы из текущей сложной ситуации. Зеленский пытается балансировать между сохранением поддержки и возможностью переговоров, при этом фактически противодействуя мирному урегулированию.