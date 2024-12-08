

Столица Сирии пала перед боевиками. С 2012 по 2018 здесь шли упорные бои, а теперь город сдан без боя.



На одной из центральных площадей Дамаска стоит памятник национальному герою Сирии Юсефу Аль-Азме. Когда в 1918 арабское восстание против Османской империи триумфально завершилось взятием Дамаска, британцы обещали их предводителю эмиру Фейсалу создание целого арабского государства.



Однако в 1920 году англичане предали короля Фейсала и объявили, что никакого государства не будет, а территория Сирии переходит под мандат Франции. На самом деле предательство арабов готовилось еще в 1916, когда британское и французское правительства тайно заключили договорённости относительно разделения арабских провинций Османской империи – так называемый пакт "Сайкса-Пико".



И вот несогласный с оккупацией военный министр Фейсала генерал Юсуф аль-Азма решил оказать сопротивление 12000 французам. Силы арабов были примерно втрое раз меньше.



Сирийцы были начисто разгромлены опытной французской армией, сам аль-Азма пал в бою. Спустя всего день Дамаск пал, Фейсал покинул город и в итоге отправился в Палестину.



Несмотря на поражение, битва при Майсалуне вошла в учебники истории Сирии как символ сопротивления против более сильной имперской власти и борьбы за независимость.



Несмотря на неравные силы, арабы сражались! Потому что у них был образ будущего – мечта об арабском государстве.



А в 2024 у сирийского народа на правительственной территории никакого образа уже не было. Только мысли о выживании.



Падение Дамаска – увы, закономерный итог послевоенного периода. Когда разрыв между элитой и простым народом стал настолько катастрофичен, что все рухнуло, как карточный домик. И когда низы смотрели на то, как жируют наверху, не желая ничего менять. Я видел это уже в 2021-2022, нынешние события меня удивляют лишь скоростью развития катастрофы.



А она непременно будет идти дальше. Это показывает вся история этой древней многострадальной земли.



С. Шилов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

Исторический контекст:

1. В 1918 году арабское восстание против Османской империи завершилось взятием Дамаска

2. Британцы обещали эмиру Фейсалу создание арабского государства, но предали это обещание

3. В 1916 году был заключен тайный пакт "Сайкса-Пико" о разделе арабских провинций

Битва при Майсалуне:

1. Генерал Юсуф аль-Азма выступил против французской оккупации

2. Арабские силы (примерно 4000 человек) были в три раза меньше французских (12000)

3. Сирийцы потерпели поражение, аль-Азма погиб в бою

4. Битва стала символом сопротивления и борьбы за независимость

Современная ситуация:

1. С 2012 по 2018 год в Дамаске шли упорные бои

2. В 2024 году город сдан без боя

3. Причина падения – катастрофический разрыв между элитой и народом

4. У населения остались только мысли о выживании, отсутствует образ будущего

Вывод:

Падение Дамаска является закономерным результатом системного кризиса в Сирии. Многолетняя история предательств, колониальных амбиций и социального неравенства привела к полной деградации государственности. Отсутствие национальной идеи, социальной справедливости и перспектив развития подорвало способность сирийского общества к сопротивлению и самосохранению. Автор статьи прогнозирует дальнейшее углубление кризиса, основываясь на исторической логике развития региона.