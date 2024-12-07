Возможен ли человек будущего, или Почему равенства никогда не будет | Сергей Савельев
Профессор, нейробиолог Сергей Савельев об опыте создания человека будущего, экономических формациях, и утопической идее равенства между людьми.
Ведущий: Илья Бокатов
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Попытки создания "нового человека":
– Идея формирования нового человека существует с древних времен.
– Советский Союз был наиболее успешным в её реализации, но столкнулся с проблемами, связанными с биологическими различиями.
2. Индивидуальные различия в мозге:
– Люди имеют существенные врожденные различия в структурах мозга.
– Эти различия невозможно преодолеть социальными или образовательными методами.
3. Сортировка по способностям:
– Для достижения прогресса необходимо определять способности каждого человека с раннего возраста.
– Это возможно только с использованием высокоточных технологий (например, томографов).
4. Проблемы равенства:
– Равенство невозможно из-за биологических различий.
– Попытки игнорировать эти различия приводят к утопическим ошибкам.
5. Советский опыт:
– СССР ближе всех подошел к учёту различий в мозге, но идеология равенства помешала развить этот подход.
6. Будущее сортинга:
– Реализация сортинга по мозговым способностям возможна, но в современной России такая перспектива маловероятна.
– Упор на биологические технологии может стать стратегическим преимуществом для страны.
Выводы:
- Индивидуальные различия неизбежны и их учет необходим для построения успешного общества.
- Советский Союз предоставил ценный опыт, но идеологические ограничения не позволили достичь максимума.
- Будущее лежит в применении высокоточных технологий для анализа способностей человека, что потребует смелости и изменения подходов.