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Возможен ли человек будущего, или Почему равенства никогда не будет | Сергей Савельев

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Профессор, нейробиолог Сергей Савельев об опыте создания человека будущего, экономических формациях, и утопической идее равенства между людьми.

Ведущий: Илья Бокатов

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
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#СергейСавельев #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Попытки создания "нового человека": 
   – Идея формирования нового человека существует с древних времен. 
   – Советский Союз был наиболее успешным в её реализации, но столкнулся с проблемами, связанными с биологическими различиями.

2. Индивидуальные различия в мозге: 
   – Люди имеют существенные врожденные различия в структурах мозга. 
   – Эти различия невозможно преодолеть социальными или образовательными методами. 

3. Сортировка по способностям: 
   – Для достижения прогресса необходимо определять способности каждого человека с раннего возраста. 
   – Это возможно только с использованием высокоточных технологий (например, томографов). 

4. Проблемы равенства: 
   – Равенство невозможно из-за биологических различий. 
   – Попытки игнорировать эти различия приводят к утопическим ошибкам. 

5. Советский опыт: 
   – СССР ближе всех подошел к учёту различий в мозге, но идеология равенства помешала развить этот подход. 

6. Будущее сортинга: 
   – Реализация сортинга по мозговым способностям возможна, но в современной России такая перспектива маловероятна. 
   – Упор на биологические технологии может стать стратегическим преимуществом для страны.

Выводы:
- Индивидуальные различия неизбежны и их учет необходим для построения успешного общества. 
- Советский Союз предоставил ценный опыт, но идеологические ограничения не позволили достичь максимума. 
- Будущее лежит в применении высокоточных технологий для анализа способностей человека, что потребует смелости и изменения подходов.  

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4nKXk_QdFEk
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