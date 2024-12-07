Профессор, нейробиолог Сергей Савельев об опыте создания человека будущего, экономических формациях, и утопической идее равенства между людьми.

Ведущий: Илья Бокатов

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#СергейСавельев #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Попытки создания "нового человека":

– Идея формирования нового человека существует с древних времен.

– Советский Союз был наиболее успешным в её реализации, но столкнулся с проблемами, связанными с биологическими различиями.

2. Индивидуальные различия в мозге:

– Люди имеют существенные врожденные различия в структурах мозга.

– Эти различия невозможно преодолеть социальными или образовательными методами.

3. Сортировка по способностям:

– Для достижения прогресса необходимо определять способности каждого человека с раннего возраста.

– Это возможно только с использованием высокоточных технологий (например, томографов).

4. Проблемы равенства:

– Равенство невозможно из-за биологических различий.

– Попытки игнорировать эти различия приводят к утопическим ошибкам.

5. Советский опыт:

– СССР ближе всех подошел к учёту различий в мозге, но идеология равенства помешала развить этот подход.

6. Будущее сортинга:

– Реализация сортинга по мозговым способностям возможна, но в современной России такая перспектива маловероятна.

– Упор на биологические технологии может стать стратегическим преимуществом для страны.

Выводы:

- Индивидуальные различия неизбежны и их учет необходим для построения успешного общества.

- Советский Союз предоставил ценный опыт, но идеологические ограничения не позволили достичь максимума.

- Будущее лежит в применении высокоточных технологий для анализа способностей человека, что потребует смелости и изменения подходов.