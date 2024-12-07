Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Плёхово и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.



За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1231 боевую бронированную машину, 1096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России