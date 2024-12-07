Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 7 декабря 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.
Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ.
Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых подразделений противника.
Потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ.
Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадное Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника.
Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
В Сети появились кадры новых эпизодов применения FPV-дронов на оптоволокне. В частности, в лесополосе была обнаружена вражеская самоходка 2С1 «Гвоздика» с мангалом на броне. Расчет беспилотника на «оптике», как обычно, безукоризненно справился со своей работой. Таким образом, барражирующие боеприпасы «Князь Вандал Новгородский» (КВН) не оставляют шанса даже замаскированным машинам.
Как шутят наши расчеты беспилотников, есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как течет вода, горит огонь и летит к цели КВН.”
А на освобожденных территория ДНР -все как и везде и в спину;
“В ДНР задержали группу чиновников-мародеров, похитивших более 500 млн рублей
В Донецкой Народной Республике правоохранители задержали группу чиновников, которых подозревают в мародерстве во время боевых действий.Как передает «Коммерсант», под следствием оказались министр промышленности и торговли Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и руководитель ведомственного ГУП «Торговый дом „Втормет“» Максим Солдатов.https://cont.ws/@artut.pirogov/2934224