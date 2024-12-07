Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых подразделений противника.

Потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ.

Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадное Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России