Ошибочно полагать, что государство держится только на силовиках. Население принимает правила игры потому что у них есть ответ на вопрос: "Зачем все это нужно?". Государство терпят ради демократии, личного обогащения, безопасности и ещё сотни разных причин. В голове обывателя это выражается в короткой и простой фразе.

Любая война – это ярмарка идей. Противоборствующие стороны предлагают свои образы будущего и население в конечном итоге выбирает того, кто убедительнее смог донести свою позицию. В последние года сирийцы воевали и погибли для того, чтобы вернуть старую Сирию. Они хотели уничтожить джихадистов, восстанновить экономику и жить как раньше! Башар Асад выступал символом этих процессов.

К сожалению, после всех испытаний сирийский народ стал жить только хуже. Не было газа, света и бензина. Все это было помножено на тотальную коррупцию. В Идлибе же был и газ, и свет, и с торговлей не было никаких проблем.

Когда началось наступление боевиков, солдаты просто не понимали для чего они должны гибнуть на фронте. У них была и техника и боеприпасы, но вот ради чего им стрелять в террористов? Да остановят боевиков, да потеряют пару тысяч солдат, но зачем это все, если после победы станет ещё хуже?

Террористы победили в информационно-психологической борьбе. ИПБ – это вовсе не распространение пары фейковых видео. ИПБ – это сражение за умы, которое сирийское правительство проиграло окончательно и бесповоротно. Не зря же турки первым делом кинулись проводить электричество в Алеппо и расчищать дороги.

Сдача Пальмиры и Дераа произошло не потому что кончились солдаты, они просто не верили в свое будущее, и портрет Башара Асада уже ничего не символизировал. Поэтому не стоит удивляться тому, что солдаты без единого выстрела оставили танки и ушли пешком в Дамаск.

А статья эта написана вовсе не про Сирию. Эти механизмы одинаково эффективно работают в любой части земного шара. Эти уроки нужно выучить. Ведь не зря же мы говорим, что дурак учится на своих ошибках, а умный – на чужих.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Государство держится не только на силовиках

- Население принимает правила игры, когда понимает смысл и цель существующего порядка

- У людей должен быть внятный ответ на вопрос "Зачем все это нужно?"

2. Войны – это соревнование идей и образов будущего

- Победу одерживает сторона, убедительнее доносящая свою позицию

- Пример Сирии: люди боролись за возвращение "старой Сирии", уничтожение джихадистов и восстановление экономики

3. Потеря мотивации как причина поражения режима

- После войны условия жизни населения ухудшились

- Солдаты не понимали, ради чего им погибать

- Отсутствие веры в будущее привело к массовой демотивации

4. Информационно-психологическая борьба (ИПБ)

- Это не просто распространение фейков, а борьба за умы

- Сирийское правительство проиграло эту битву

- Террористы победили в психологическом противостоянии

5. Механизм падения режимов универсален

- Описанные процессы работают в любой части мира

- Важно учиться на чужих ошибках

Вывод:

Режимы погибают не от нехватки военной силы, а от потери смысла и перспективы. Когда население и армия перестают верить в идею, которую представляет власть, происходит неизбежный развал государственной системы. Ключевым фактором является не физическое сопротивление, а психологическая готовность людей поддерживать существующий порядок. Информационно-психологическая война играет критическую роль в судьбе любого политического режима.